Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ?

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Клубному чемпиону Европы мира и безоговорочному лидеру АПЛ-2019/20 усиление не требуется, поэтому «красные», в основном, сконцентрировались на сохранении имеющихся активов. Так, уже продлены контракты с главным тренером Юргеном Клоппом (до 2024 года) и вице-капитаном команды Джеймсом Милнером. При этом заплачены 8 миллионов евро за восхитившего всех осенью японского нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино и начата борьба с «МЮ» за Кая Хаверца из «Байера». Это сделки на будущее.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Хосеп Гвардиола поставил пока еще действующим чемпионам ультиматум: либо клуб приобретет ему трех новичков, либо сам он откажется продлевать контракт, истекающий в 2021 году. Усиления требуют позиции центрального и левого защитников и нападающего в пару к Серхио Агуэро.

В шорт-листе «горожан» защитники Натан Аке из «Борнмута», Рубен Диаш из «Бенфики», Маркиньос из «ПСЖ» и желающего покинуть «Наполи» Калиду Кулибали. Среди форвардов потенциальная цель – Лаутаро Мартинес. Чтобы уговорить аргентинца на переход из «Интера», в «Сити» готовы удвоит ему оклад.

В средней линии Гвардиола присматривается к Джейдону Санчо и Иско, но только на случай ухода Лероя Сане в «Баварию». А его Пеп отпускать не хочет… Что до возможных потерь, то защитник Жоау Канселу устал от Англии и может вернуться в «Валенсию».

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Уле-Гуннар Сульшер не скрывает желания усилить конкуренцию практически во всех линиях. А руководство «МЮ» вроде бы готово выделить норвежцу 200 миллионов евро на покупки…

Впрочем, эта сумма кажется заоблачной лишь на первый взгляд. Трансфер Кулибали оценивается в 70 млн, Джеймса Мэддисона из «Лестера» – в 90, Хаверца – в 90, Леандро Паредеса из «ПСЖ» и Мартинеса – в 140 млн, а Санчо и Сауля из «Атлетико» – в 100 за каждого. Также «Юнайтед» вроде бы проявляет интерес к защитнику Левену Курзава («ПСЖ»), полузащитнику Филиппе Коутиньо («Бавария»), нападающему Муссе Дембеле («Лион») и нашему Алексею Миранчуку из «Локомотива», пусть агент и называл подобные слухи «бредом».

Но наиболее реальная сделка – переход из «Зальцбурга» норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда, которому «МЮ» предложил 10-кратное увеличение зарплаты с 23 до 230 тысяч в неделю. Этого нападающего Сульшер знает по совместной работе в «Мольде». А сорвать трансфер может скандальный агент Мино Райола, который поставил клуб перед выбором: сохранить Поля Погба или заполучить Холанда.

За развитием ситуации в Манчестере внимательно следят «Реал» и «Ювентус». Итальянцы готовы предложить за Погба 60 миллионов евро и Эмре Джана.

«ЧЕЛСИ»

Лондонцы за время трансферного «бана» УЕФА сэкономили много денег, которые сейчас можно пустить в дело. На зимние трансферы клуб Романа Абрамовича выделил 150 млн евро! В сферу интересов «Челси» входят Сауль, Иско, Мусса Дембеле, Санчо, в котором Фрэнк Лэмпард видит замену ушедшему Эдену Азару, и Тимо Вернер из «Лейпцига», за которым также следят «Ливерпуль» и «МЮ». При этом синие готовы отпустить проигравшими конкуренцию при Лэмпарде Маркоса Алонсо и Оливье Жиру.

На 33-летнего француза претендует «Интер». Правда, сам Жиру в преддверии Евро хотел бы иметь стабильную практику, которую в Милане – при здоровых Мартинесе и Ромелу Лукаку – ему никто не обещает. Так что возможен переезд форварда в «Бордо».

«ТОТТЕНХЭМ»

Несколько дней назад Жозе Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» предпочтет отложить основные траты до лета. Сейчас приоритетной целью считается правый защитник (варианты – Максимилиан Ааронс из «Норвича» и Натан Фергюсон из «Вест Бромвича»). А в качестве долгосрочной замены Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену рассматриваются 22-летний Исса Диоп («Вест Хэм») и Курзава.

При этом в «Бетисе» уверены, что зимой «Тоттенхэм» выкупит контракт арендованного ранее Джованни Ло Чельсо. Это тоже инструмент экономии: к лету сумма компенсации взлетит вверх. А еще «шпоры» вроде бы намерены вступить в переговоры с «Барселоной» по Коутиньо.

А вот удержать Кристиана Эриксена с его истекающим летом контрактом – крайне непростая задача. Моуринью рассчитывает на лидера сборной Дании (нашего соперника по Евро-2020), но президент клуба Даниэль Леви открыт к предложениям многочисленных покупателей.

«АРСЕНАЛ»

Новая команда Микеля Артеты рискует потерять половину состава: «Арсенал» жаждут покинуть Гранит Джака (претендент – «Герта»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Реал», «Барселона», «Интер»), Месут Озил («Фенербахче») и Александр Ляказетт. У Лукаса Торрейры есть конкретное предложение «Наполи», за Зеяда Колашинаца готова побороться «Рома»…

Всему виной бездарная политика клуба, приведшая к хаосу. Артете предстоит осуществить тотальную «перезагрузку». И в случае ухода Обамеянга испанец желал бы приобрести Кевина Фолланда из «Байера» и взять Дриса Мертенса, отказывающегося продлевать контракт с неаполитанцами. Также «Арсеналу» интересен капитан «Лестера» Уилфред Ндиди, за которого лондонцы готовы отдать 52 млн и Джаку.

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»

С туринским грандом связано множество слухов. Как уже отмечалось, «Юве» готов вернуть Погба, а еще приобрести у «ПСЖ» Паредеса. Также сообщается об интересе к вратарю «Бока Хуниорс» Эстебану Андраде (сумма отступных в контракте – 22,5 млн) и… Алексею Миранчуку. Куда ж без него?

А пока «МЮ» сражается с Райолой, Маурицио Сарри может увести из-под носа Сульшера Холанда. 30 миллионов – посильная для Турина плата за норвежца. Ну а первый трансфер на выход в Турине уже состоялся: не сыгравший в нынешнем сезоне ни минуты Марио Манджукич отправился в катарский «Аль-Духаиль», где за полтора года хорват заработает 10 млн евро.

«ИНТЕР»

Черно-синие пока навязывают «Юве» борьбу за скудетто, и, чтобы продержаться в гонке максимально долго, им надо усиливаться. Антонио Конте просит купить ему Алонсо, которого он сам когда-то приглашал в «Челси», и переманить из «Барселоны» Артуро Видаля. Милан предлагает за чилийца 12 млн, каталонцы просят 20. Впереди – переговоры.

Важно для Конте и заполучить сменщика Мартинесу и Лукаку, которые вряд ли смогут отыграть от звонка до звонка весь сезон. Об Артеме Дзюбе уже не пишут, а вот вариант с арендой Фернандо Льоренте у «Наполи» вовсю обсуждается. Тем более что в испанце не заинтересован новый главный тренер южан Дженнаро Гаттузо.

«МИЛАН»

Соседи «Интера» тем временем почти договорились о возвращении в серию А Златана Ибрагимовича. Переезд супершведа из МЛС в Милан может стать одним из главных событий зимы. В «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан штамповал голы на любой вкус и своих бомбардирских качеств не растерял. За несколько месяцев он вполне может вернуть «Милан» в гонку за еврокубковые путевки.

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

Мюнхенцы уже подписали контракт с 23-летним вратарем «Шальке» Александром Нюбелем, но сам переход состоится летом. Главная же дилемма «Баварии» – покупать или не покупать прямо сейчас Сане. Тот восстановится после травмы только в феврале – и не факт, что успеет набрать форму к плей-офф Лиги чемпионов. А в бундеслиге команда может справиться и без Лероя. Другая интрига – это контракт арендованного Коутиньо. «Барса» готова снизить цену до 120 миллионов. Но пойдут ли на такие траты экономные немцы?..

«БОРУССИЯ» Д

Главная задача дортмундцев – отбиться от предложений по Санчо. Если британский талант все же покинет «Боруссию», то не дешевле, чем за 120 миллионов! Не исключено, что права на Санчо выкупит «Челси» и оставит его до лета в Дортмунде, как при трансфере Кристиана Пулишича с участием тех же клубов.

Сама «Боруссия» проявляет интерес к нападающим Марку Тюраму («Боруссия» М), Холанду и Мертенсу. За бельгийца немцы предлагают «Наполи» смешные 10 млн. А все потому, что такая сумма прописана в качестве отступных для иностранных клубов менее чем за год до истечения действующего соглашения.

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ»

Зинедин Зидан не планирует никого покупать до лета, что, впрочем, не уменьшает количество слухов вокруг королевского клуба. С «Реалом» связывают будущее Эриксена и Погба, а также Маркиньоса из «ПСЖ». Может ли кто-то покинуть Мадрид? Маловероятно. И все же упомянем Винисиуса Жуниора и Иско.

«АТЛЕТИКО»

Диего Симеоне главную задачу на зиму уже решил, заполучив из Парижа Эдинсона Кавани. Правда, высокая зарплата уругвайца сильно ударила по бюджету «Атлетико». И это вынуждает мадридцев с кем-то расстаться. Вот почему цена на Сауля уже снижена с прописанных в качестве отступных 150 миллионов до 100.

«БАРСЕЛОНА»

Каталонцы пытаются усилить линию атаки и прощупывают почву под возможностью пригласить Мартинеса и Обамеянга. Также их интересуют свой воспитанник Тьяго Алькантара, в 2013 году уехавший в «Баварию», и Хаверц. Задача на весну для «Барсы» определена. Победа в чемпионате и, что еще важнее, Лиге чемпионов. Для этого Эрнесто Вальверде требуется максимально глубокий состав.