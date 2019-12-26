Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ? - Советский спорт
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26 декабря 2019 23:00ФутболБезъязычный Алексей

Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ?

Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Клубному чемпиону Европы мира и безоговорочному лидеру АПЛ-2019/20 усиление не требуется, поэтому «красные», в основном, сконцентрировались на сохранении имеющихся активов. Так, уже продлены контракты с главным тренером Юргеном Клоппом (до 2024 года) и вице-капитаном команды Джеймсом Милнером. При этом заплачены 8 миллионов евро за восхитившего всех осенью японского нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино и начата борьба с «МЮ» за Кая Хаверца из «Байера». Это сделки на будущее.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

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Хосеп Гвардиола поставил пока еще действующим чемпионам ультиматум: либо клуб приобретет ему трех новичков, либо сам он откажется продлевать контракт, истекающий в 2021 году. Усиления требуют позиции центрального и левого защитников и нападающего в пару к Серхио Агуэро.

В шорт-листе «горожан» защитники Натан Аке из «Борнмута», Рубен Диаш из «Бенфики», Маркиньос из «ПСЖ» и желающего покинуть «Наполи» Калиду Кулибали. Среди форвардов потенциальная цель – Лаутаро Мартинес. Чтобы уговорить аргентинца на переход из «Интера», в «Сити» готовы удвоит ему оклад.

В средней линии Гвардиола присматривается к Джейдону Санчо и Иско, но только на случай ухода Лероя Сане в «Баварию». А его Пеп отпускать не хочет… Что до возможных потерь, то защитник Жоау Канселу устал от Англии и может вернуться в «Валенсию».

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

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Уле-Гуннар Сульшер не скрывает желания усилить конкуренцию практически во всех линиях. А руководство «МЮ» вроде бы готово выделить норвежцу 200 миллионов евро на покупки…

Впрочем, эта сумма кажется заоблачной лишь на первый взгляд. Трансфер Кулибали оценивается в 70 млн, Джеймса Мэддисона из «Лестера» в 90, Хаверца в 90, Леандро Паредеса из «ПСЖ» и Мартинеса в 140 млн, а Санчо и Сауля из «Атлетико» в 100 за каждого. Также «Юнайтед» вроде бы проявляет интерес к защитнику Левену Курзава («ПСЖ»), полузащитнику Филиппе Коутиньо («Бавария»), нападающему Муссе Дембеле («Лион») и нашему Алексею Миранчуку из «Локомотива», пусть агент и называл подобные слухи «бредом».

Но наиболее реальная сделка переход из «Зальцбурга» норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда, которому «МЮ» предложил 10-кратное увеличение зарплаты с 23 до 230 тысяч в неделю. Этого нападающего Сульшер знает по совместной работе в «Мольде». А сорвать трансфер может скандальный агент Мино Райола, который поставил клуб перед выбором: сохранить Поля Погба или заполучить Холанда.

За развитием ситуации в Манчестере внимательно следят «Реал» и «Ювентус». Итальянцы готовы предложить за Погба 60 миллионов евро и Эмре Джана.

«ЧЕЛСИ»

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Лондонцы за время трансферного «бана» УЕФА сэкономили много денег, которые сейчас можно пустить в дело. На зимние трансферы клуб Романа Абрамовича выделил 150 млн евро! В сферу интересов «Челси» входят Сауль, Иско, Мусса Дембеле, Санчо, в котором Фрэнк Лэмпард видит замену ушедшему Эдену Азару, и Тимо Вернер из «Лейпцига», за которым также следят «Ливерпуль» и «МЮ». При этом синие готовы отпустить проигравшими конкуренцию при Лэмпарде Маркоса Алонсо и Оливье Жиру.

На 33-летнего француза претендует «Интер». Правда, сам Жиру в преддверии Евро хотел бы иметь стабильную практику, которую в Милане при здоровых Мартинесе и Ромелу Лукаку ему никто не обещает. Так что возможен переезд форварда в «Бордо».

«ТОТТЕНХЭМ»

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Несколько дней назад Жозе Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» предпочтет отложить основные траты до лета. Сейчас приоритетной целью считается правый защитник (варианты Максимилиан Ааронс из «Норвича» и Натан Фергюсон из «Вест Бромвича»). А в качестве долгосрочной замены Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену рассматриваются 22-летний Исса Диоп («Вест Хэм») и Курзава.

При этом в «Бетисе» уверены, что зимой «Тоттенхэм» выкупит контракт арендованного ранее Джованни Ло Чельсо. Это тоже инструмент экономии: к лету сумма компенсации взлетит вверх. А еще «шпоры» вроде бы намерены вступить в переговоры с «Барселоной» по Коутиньо.

А вот удержать Кристиана Эриксена с его истекающим летом контрактом крайне непростая задача. Моуринью рассчитывает на лидера сборной Дании (нашего соперника по Евро-2020), но президент клуба Даниэль Леви открыт к предложениям многочисленных покупателей.

«АРСЕНАЛ»

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Новая команда Микеля Артеты рискует потерять половину состава: «Арсенал» жаждут покинуть Гранит Джака (претендент – «Герта»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Реал», «Барселона», «Интер»), Месут Озил («Фенербахче») и Александр Ляказетт. У Лукаса Торрейры есть конкретное предложение «Наполи», за Зеяда Колашинаца готова побороться «Рома»…

Всему виной бездарная политика клуба, приведшая к хаосу. Артете предстоит осуществить тотальную «перезагрузку». И в случае ухода Обамеянга испанец желал бы приобрести Кевина Фолланда из «Байера» и взять Дриса Мертенса, отказывающегося продлевать контракт с неаполитанцами. Также «Арсеналу» интересен капитан «Лестера» Уилфред Ндиди, за которого лондонцы готовы отдать 52 млн и Джаку.

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»

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С туринским грандом связано множество слухов. Как уже отмечалось, «Юве» готов вернуть Погба, а еще приобрести у «ПСЖ» Паредеса. Также сообщается об интересе к вратарю «Бока Хуниорс» Эстебану Андраде (сумма отступных в контракте – 22,5 млн) и… Алексею Миранчуку. Куда ж без него?

А пока «МЮ» сражается с Райолой, Маурицио Сарри может увести из-под носа Сульшера Холанда. 30 миллионов посильная для Турина плата за норвежца. Ну а первый трансфер на выход в Турине уже состоялся: не сыгравший в нынешнем сезоне ни минуты Марио Манджукич отправился в катарский «Аль-Духаиль», где за полтора года хорват заработает 10 млн евро.

«ИНТЕР»

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Черно-синие пока навязывают «Юве» борьбу за скудетто, и, чтобы продержаться в гонке максимально долго, им надо усиливаться. Антонио Конте просит купить ему Алонсо, которого он сам когда-то приглашал в «Челси», и переманить из «Барселоны» Артуро Видаля. Милан предлагает за чилийца 12 млн, каталонцы просят 20. Впереди переговоры.

Важно для Конте и заполучить сменщика Мартинесу и Лукаку, которые вряд ли смогут отыграть от звонка до звонка весь сезон. Об Артеме Дзюбе уже не пишут, а вот вариант с арендой Фернандо Льоренте у «Наполи» вовсю обсуждается. Тем более что в испанце не заинтересован новый главный тренер южан Дженнаро Гаттузо.

«МИЛАН»

Соседи «Интера» тем временем почти договорились о возвращении в серию А Златана Ибрагимовича. Переезд супершведа из МЛС в Милан может стать одним из главных событий зимы. В «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан штамповал голы на любой вкус и своих бомбардирских качеств не растерял. За несколько месяцев он вполне может вернуть «Милан» в гонку за еврокубковые путевки.

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

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Мюнхенцы уже подписали контракт с 23-летним вратарем «Шальке» Александром Нюбелем, но сам переход состоится летом. Главная же дилемма «Баварии» покупать или не покупать прямо сейчас Сане. Тот восстановится после травмы только в феврале и не факт, что успеет набрать форму к плей-офф Лиги чемпионов. А в бундеслиге команда может справиться и без Лероя. Другая интрига это контракт арендованного Коутиньо. «Барса» готова снизить цену до 120 миллионов. Но пойдут ли на такие траты экономные немцы?..

«БОРУССИЯ» Д

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Главная задача дортмундцев – отбиться от предложений по Санчо. Если британский талант все же покинет «Боруссию», то не дешевле, чем за 120 миллионов! Не исключено, что права на Санчо выкупит «Челси» и оставит его до лета в Дортмунде, как при трансфере Кристиана Пулишича с участием тех же клубов.

Сама «Боруссия» проявляет интерес к нападающим Марку Тюраму («Боруссия» М), Холанду и Мертенсу. За бельгийца немцы предлагают «Наполи» смешные 10 млн. А все потому, что такая сумма прописана в качестве отступных для иностранных клубов менее чем за год до истечения действующего соглашения.

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ»

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Зинедин Зидан не планирует никого покупать до лета, что, впрочем, не уменьшает количество слухов вокруг королевского клуба. С «Реалом» связывают будущее Эриксена и Погба, а также Маркиньоса из «ПСЖ». Может ли кто-то покинуть Мадрид? Маловероятно. И все же упомянем Винисиуса Жуниора и Иско.

«АТЛЕТИКО»

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Диего Симеоне главную задачу на зиму уже решил, заполучив из Парижа Эдинсона Кавани. Правда, высокая зарплата уругвайца сильно ударила по бюджету «Атлетико». И это вынуждает мадридцев с кем-то расстаться. Вот почему цена на Сауля уже снижена с прописанных в качестве отступных 150 миллионов до 100.

«БАРСЕЛОНА»

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Каталонцы пытаются усилить линию атаки и прощупывают почву под возможностью пригласить Мартинеса и Обамеянга. Также их интересуют свой воспитанник Тьяго Алькантара, в 2013 году уехавший в «Баварию», и Хаверц. Задача на весну для «Барсы» определена. Победа в чемпионате и, что еще важнее, Лиге чемпионов. Для этого Эрнесто Вальверде требуется максимально глубокий состав.

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