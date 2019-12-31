«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 декабря 2019 13:55ФутболМощенко Захар

«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер»

Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR.

«ЕГОРОВУ НЕ УДАЛОСЬ СПЛОТИТЬ СУДЕЙСКИЙ КОРПУС»

- После вала судейских ошибок и скандалов РФС принял решение отказаться от услуг Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования. Как вам работалось с Александром Анатольевичем? Решение о его отстранении, на ваш взгляд, правильное?
- Мне было бы неэтично говорить о качестве работы человека после его ухода с руководящего поста. Если бы у меня были какие-то претензии или похвалы в адрес Егорова, я бы высказал их ему в лицо. Поэтому оценку работе Александра Анатольевича дадут соответствующие инстанции, которые его назначали и снимали с этой должности. Единственное, что мне хотелось бы сказать – то, что Егорову, на мой взгляд, не удалось сплотить судейский корпус в одно целое и достичь единой цели в проведении игр. Как следствие, на финише осенней части сезона было много неудачных решений, что и породило недовольство, высказанное руководителями многих клубов и в целом футбольной общественностью.

- Вы имеете в виду решения по назначению арбитров на матчи или непосредственно судейские решения по ходу игр?
- Конечно же, второе – речь идёт о конкретных судейских решениях по тому или иному эпизоду матча. Хотя, естественно, это недовольство идет через призму управления арбитрами. И вот приходится констатировать, что в судействе не удалось достичь того уровня, к которому стремился Александр Егоров, и, к сожалению, арбитры допускали разнохарактерные ошибки. Которые и привели к истерии – возможно, на мой взгляд, в какой-то степени искусственной. Но, тем не менее, я не защищаю арбитров, допустивших явные ошибки. Эти ошибки, как говорится, находятся на поверхности, поэтому какой смысл их скрывать?

«В МАТЧЕ «КРАСНОДАР» – ЦСКА ВИНОВАТ НЕ КАЗАРЦЕВ, А ТЕ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ У МОНИТОРА»

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- Можно ли сказать, что свою роль в перманентных скандалах вокруг судейства в РПЛ сыграла и система VAR, которая, во-первых, вопреки здравому смыслу использовалась лишь на двух матчах в каждом туре, а во-вторых, как показалось, психологически расхолаживала
- Я понимаю ваш вопрос. И это все-таки достаточно тонкая материя, чтобы однозначно называть черное черным, а белое – белым. Здесь точно есть и полутона. Конечно, очень плохо, что не на каждом матче VAR использовался – это первое. Но здесь объективно не хватало арбитров, которые имели соответствующую квалификацию для работы с этой системой. И надо учитывать, что разрешение на использование VAR дает УЕФА, поэтому вряд ли мы были готовы к работе видеоассистентов рефери на каждой игре РПЛ.

Второе – лет пять назад я был ярым противником этой системы и считал, что арбитры должны справляться с проведением матча своими силами. Но, убедившись в необходимости данного процесса, уже года три постоянно говорю, что VAR сейчас просто необходим. Необходим ввиду повышения интенсивности игры, мобильности, увеличения количества единоборств на поле и, главное, в штрафной площади. И из-за того, что футболисты стали намного хитрее, мастеровитее…

- …и даже артистичнее.
- Совершенно верно – и артистичнее в сокрытии своих нарушений или демонстрации допущенных против них фолов. Всего этого 20-30 лет назад в футболе вообще и близко не было. Однако сразу говорю большое «но»: даже при наличии системы VAR присутствует человеческий фактор. Ведь в разных сферах деятельности бывают такие ситуации, когда даже компьютер ошибается. А почему так происходит? Да потому что загрузили не тот файл или еще какую-то неточность работающий с ним человек допустил. И человек, сидящий перед монитором VAR, – это же тоже человек. И не каждому от природы дана способность быстро схватывать то, что он видит. К тому же видеть эпизод на поле – это одно, а смотреть на него на телеэкране – совсем другое. Вот мы подойдем с вами к картине Репина или Дали, и у каждого будет свой взгляд – и мы будем спорить о том, кто что увидел. Это и есть тот самый человеческий фактор, который влияет на конечный результат.

Ну и, в частности, матч «Краснодар» – ЦСКА в последнем туре перед зимней паузой, наверное, стал той последней искрой, из которой разгорелось пламя. У Ленина, как мы помним, из такой искры разгорелась революция, примерно то же самое мы наблюдали и в нашем футболе. Правда, не знаю, кто мог бы выступить в роли Владимира Ильича. Разве что Евгений Гинер (смеется), призвавший народ к революции. И в какой-то степени революция действительно произошла. Но виноват ведь не главный арбитр того матча Василий Казарцев, а те ребята, которые сидели у монитора. И возникшее в бригаде разногласия и невозможность правильно оценить эпизод как раз и привели к патовой ситуации в том поединке.

«VAR ДОЛЖЕН СХВАТЫВАТЬ СУТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД»

- Действительно, этот матч запомнился какими-то жуткими паузами и огромным количеством добавленного времени к обоим таймам.
- На мой взгляд, в тех ситуациях, когда не главный арбитр подбегает к монитору на бровке, а ему подсказывают по радиосвязи, минута паузы в игре – это уже много! VAR должен схватывать суть, истину в течение 30 секунд. Вот тогда не будет страдать ни динамика игры, ни ее зрелищность, будет сохраняться интрига. Ведь когда арбитр слушает подсказки и думает, а затем все равно бежит к монитору, и все это занимает пять минут, интрига переходит в стадию раздражения, причем как со стороны футболистов и руководителей команд, так и со стороны болельщиков. И когда принимается какое-либо решение, в результате которого одна из команд окажется пострадавшей или наказанной, естественно, это воспринимается в штыки. Ведь, согласитесь, есть разница, когда арбитр выносит вердикт мгновенно или спустя пять минут. Даже если он сомневается полторы-две секунды, это уже говорит о его неуверенности. А если решение принимается в ту же секунду, жестко и уверенно, пусть даже арбитр и ошибся, определенная вера к нему у обеих команд все равно сохраняется. И вот если собрать все эти разноплановые факты, они выстраивают общую картину. А когда в картине не хватает какой-то детали, одного мазка, пропадает целостность восприятия. Вот что такое VAR по своей сути в целом и применительно к матчу «Краснодар» – ЦСКА в частности. Эта игра стала последним негативным штрихом, который привел к той самой революционной ситуации.

- Но Евгений Леннорович со своим призывом застрелиться в адрес Александра Егорова, похоже, все-таки перегнул палку?
- Безусловно, я подобные заявления не приветствую. Хотя, конечно, понимаю, почему это произошло. Но не могу сказать, что подобное допустимо.

- Адекватно ли наказание, которое вынес Гинеру комитет по этике РФС, сначала отстранивший руководителя армейского клуба от футбольной деятельности на три месяца, а затем сокративший срок дисквалификации?
- Нет-нет, этого я касаться не буду! Это не моя епархия, поэтому мои комментарии здесь совершенно неуместны – поймите правильно. 755398804041464

«ЕСЛИ АРБИТР НАСТРОЕН, ЧТО VAR ЕГО ВЫРУЧИТ, ДОЛГО ТАКОЙ СУДЬЯ НЕ ПРОДЕРЖИТСЯ»

- Если вернуться к целесообразности использования системы VAR, можно ли рассматривать в качестве альтернативы примеры хоккея и баскетбола, где функции главного арбитра распределены соответственно между двумя и тремя судьями?
- На сегодняшний день вряд ли это возможно. Да и, как мне кажется, не нужно. Потому что в хоккее и баскетболе и площадка поменьше, и совсем другие правила игры, в частности, критерии допустимости контакта игроков в единоборствах. В футболе же все-таки главный режиссер или, если угодно, сценарист, как можно назвать арбитра, должен оставаться в единственном числе. Чтобы соблюдались принципы единоначалия. Вот, к примеру, даже если по видео мы смотрим какой-то эпизод, начинаются споры: один арбитр или эксперт, или инспектор высказывает свою точку зрения, а у другого – диаметрально противоположная позиции по этому моменту. А теперь перенесем эту ситуацию на поле: один главный арбитр на одной половине назначает 11-метровый или штрафной удар, дает красную или желтую карточку, а второй рефери на другой половине поля похожий эпизод трактует по-другому. И вердикт у него иной. Понятное дело, эмоциональный фон у участников этого матча будет, мягко говоря, повышенным.

- А значит, и революционных ситуаций, как после встречи «Краснодара» с ЦСКА, может быть еще больше?
- Абсолютно верно (смеется). Поэтому, считаю, должна действовать система с одним главным арбитром. А вот VAR должен помочь судьям – я в этом даже не сомневаюсь.

- Вы можете дать четкий ответ, будет ли VAR на всех матчах российской премьер-лиги, начиная с двадцатого тура, которым откроется весенняя часть сезона?
- Нет, скажу откровенно, у меня нет никакой информации по этому вопросу. Конечно, определенная работа проводится, знаю, что отныне у нас будут не восемь арбитров, допущенных к работе в качестве VAR, а вдвое больше. Наверное, это должно помочь увеличить количество матчей, на которых будут работать видеоассистенты рефери, и, возможно, и качество этой работы. Здесь вспоминается выступление перед российскими судьями руководителя проекта VAR в УЕФА Роберто Розетти, который подчеркивал, что эта система ни в коем случае не должна психологически воздействовать на менталитет арбитра. Каждый арбитр должен выходить на поле с мыслью, что он и только он здесь главный, а VAR– это всего лишь помощь, от которой даже после просмотра можно отказаться, в зависимости от того, что он там увидит. Сама природа деятельности футбольного судьи должна базироваться на принципе единоначалия и уж точно не на надежде на то, что VAR в какой-то момент может выручить, как бы подменить арбитра в поле. Арбитр должен принимать решения по игровым эпизодам сам по себе, но если психологически он уже настроен так, что VAR его выручит, долго, на мой взгляд, такой судья не продержится.

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