Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь - Советский спорт
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01 января 2020 20:00ФутболМощенко Захар

Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь

Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса.

«СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ – ЭТО КАК ГОСДУМА, А ДСИ – ПРАВИТЕЛЬСТВО»

- Давайте теперь поговорим об изменениях в руководстве судейского корпуса и, в частности, принятом решении разделить департамент судейства и инспектирования на две части: судейскую и инспекторскую. Насколько, на ваш взгляд, это решение будет эффективным?
- Об этом сложно судить сейчас, хотя, пожалуй, это более правильный шаг, чем та ситуация, когда руководство судейством и инспектированием находится в одних руках. Все-таки время идет, что-то в нашей жизни и в любой деятельности изменяется, поэтому предложенные принципы разделения я скорее считаю логичными. Во-первых, по той причине, что институт инспекторов в последнее время потерял свою значимость, статус, и решения инспекторов не являются для действующих арбитров истиной в последней инстанции. Во-вторых, в инспектировании необходимо использовать принципы наставничества, потому что каждый инспектор несет не только функции контроля за судейством матчей, но и определенные педагогические посылы, которые помогают арбитрам исключить в своей работе какие-то незначительные штрихи, допущенные в матчи оплошности. И как раз инспектор должен указать судье причинно-следственную связь и помочь исправить эти ошибки. Насколько эффективным будет создание отдельных структур для судей и для инспекторов, покажет только время.

- Можете пояснить, какова сейчас ситуация с судейско-инспекторскими структурами в РФС? С одной стороны, пока еще существует ДСИ, из которого ушел Александр Егоров. С другой стороны, есть некий судейский комитет, во главе которого встал Ашот Хачатурянц и уже приступил к реформированию в подведомственном ему подразделении. К ДСИ он не имеет отношения?
- Нет, в ДСИ Хачатурянц не работает. Если взять в качестве примера Госдуму и правительство РФ, то применительно к нашему футболу Госдума – это судейский комитет: это законы, документы и так далее. А правительство – это как раз ДСИ, то есть непосредственная работа по организации судейства. На сегодняшний день президент РФС дал все полномочия Хачатурянцу, с тем условием, чтобы он в расширенном объеме проводил реформы, направленные на улучшение качества судейства. Вот еще один пример из нашего государственного устройства: у президента РФ есть полномочные представители в регионах или в свое время у царя были наместники. Вот и у главы РФС теперь есть наместник или полномочный представитель по судейской деятельности.

- А ДСИ как единая структура в РФС перестанет существовать, так ведь?
- Это решение уже принято: отныне у нас будут отдельно департамент судейства и департамент инспектирования. Но оба они на данный момент будут управляться Ашотом Хачатурянцем.

«ХАЧАТУРЯНЦ ТОЧНО УКАЗАЛ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РОССИЙСКОГО СУДЕЙСТВА»

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- А что вы можете сказать о новом руководителе российского судейского корпуса? Все-таки Хачатурянц – далеко не такая известная и публичная фигура, каковым был Александр Егоров?
- Честно говоря, вообще ничего о нем не могу сказать. Я с ним лично не знаком, нигде раньше мы с ним не пересекались. Он, конечно, тоже выдвигал свою программу по реформированию судейского корпуса, хотя более чем на пятьдесят процентов положения этой программы присутствовали и у Николая Левникова, и у Андрея Будогосского, да и у меня, когда разрабатывалась стратегия развития нашего подразделения. Но проблема всегда была в реализации этих программ, что было напрямую связано с отсутствием должного финансирования. Даже точнее не должного, а вообще практически полного отсутствия финансирования при подготовке арбитров различного уровня. Но на сегодняшний день у Хачатурянца, помимо расширенных полномочий, есть и силовые рычаги – я так называю финансы, – что облегчает решение организационных и практических вопросов.

Но самое главное, что меня приятно поразило в выступлении нового главы судейского корпуса, – это тщательная аналитика текущего положения дел в этом подразделении. Человек, в прошлом непосредственно не занимавшийся практической судейской работой, абсолютно точно сделал акцент на болевых точках российского судейства. То есть он в курсе всех дел до мельчайших деталей. Как он этого добился – мне сложно сказать. Значит, человек умеет видеть проблематику и, надеюсь, умеет находить способы решения обнаруженных проблем. Вот это действительно крайне важно.

И еще меня впечатлило, что Павел Каманцев – заместитель Хачатурянца – приезжал в центр «Футбольный арбитр» к Будогосскому, где состоялась предметная беседа, в ходе которой Каманцев рассказал, какими будут основные направления реформы судейства. Естественно, это тоже была инициатива нового руководителя судейского комитета РФС. Я считаю, на сегодняшний день приоритеты расставлены правильно, и запланированные реформы, будем надеяться, приведут к качественному скачку в нашем судействе.

«В 1993-М ОТВРАТИТЕЛЬНО ПРОВЕЛ МАТЧ «ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК», И МЕНЯ НА ПОЛГОДА ОТПРАВИЛИ В ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН»

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- Но главная проблема, наверное, в том, что у нового руководства судейского корпуса слишком мало времени – всего два месяца до старта весенней части сезона, – чтобы успеть всерьез изменить положение дел в этом вопросе и избежать тех скандальных ситуаций, которые приводят, как вы говорите, к революционным выступлениям представителей клубов?
- Согласен, на мой взгляд, за два месяца добиться коренных перемен в судействе невозможно. Здесь требуется менять психологию и менталитет арбитров, а ха такой короткий промежуток времени эти вещи не исправишь. Иными словами, нужно будет просто перетерпеть весеннюю часть чемпионата, разумеется, стараясь свести к минимуму судейские ошибки и скандалы, а качественного улучшения работы арбитров реально ожидать только к началу следующего сезона, то есть через полгода. Тогда же, кстати, можно будет подключить новых арбитров – не обязательно молодых, но уже усвоивших новые принципы работы.

- А вы видите резерв, из которого можно будет получать качественное пополнение в судейский корпус?
- Резерв-то есть, и это вполне естественно. Но должна быть проведена огромная работа, чтобы эти арбитры достигли необходимого уровня. Вот, помню, когда сам возглавлял судейский комитет, ездил по всей стране, наблюдал за молодыми ребятами, и меня радовало, что перспективные судьи в регионах есть. Но, к сожалению, в последнее время в подготовке судейского резерва не было целостности и единой стратегии. Отсутствовала системность в отборе молодых арбитров, контроле над их профессиональным ростом. На мой взгляд, этот участок работы был откровенно завален. И в этом сейчас есть огромный резерв улучшения всей системы подготовки и работы футбольных арбитров. Здесь все напоминает систему подготовки футболистов: если чья-то игра не устраивает тренерский штаб, они ищут на эту позицию нового кандидата. Неважно – российского или иностранного.

- Наверняка вы и сами попадали в подобные ситуации, будучи действующим арбитром?
- Не сочтите это за брюзжание, но в то время, когда я сам выходил на поле со свистком, нас за серьезные ошибки – например, не назначенный или неправильно назначенный пенальти – отстраняли от работы на два месяца. А лично меня снимали с судейства на целых полгода, отправляя в первый дивизион, когда я в 1993 году отвратительно провел последнюю игру чемпионата между «Локомотивом» и «Спартаком». Но я знаю причину, почему так случилось: я боялся всего – игры, самих футболистов, тренеров. Это был мой третий или четвертый год работы главным арбитром в высшей лиге, поэтому обычно в этот момент как раз у молодых арбитров наступает некий кризис. Потому что человек два-три года работает на максимуме, прорывает в высший дивизион, после чего незаметно для себя самого эту удавку ответственности и максимализма на себе ослабляет. И это очень трудно проконтролировать и отследить. Но прежний уровень концентрации в работе арбитра в такой момент его карьеры падает.

«КОГДА СЛЫШИШЬ, ЧТО АРБИТР ЯКОБЫ ПОМОГАЛ КАКОМУ-ТО КЛУБУ РПЛ – ЭТО ЧУШЬ НЕСУСВЕТНАЯ!»

- С учетом вашего заявления о том, что в весенней части сезона практически нереально ждать значительного улучшения качества судейства, как бы лично вы отнеслись к идее привлечения на ключевые матчи финишного отрезка нашего чемпионата иностранных арбитров?
- На вопрос отвечу вопросом: а для чего это нужно? Какую цель преследует эта затея? Это от недоверия к нашим арбитрам?

- Скорее всего да, поскольку, во-первых, иностранные арбитры даже ошибочные решения принимают быстро и с железной уверенностью в своей правоте, а во-вторых, и это главное, их трудно заподозрить в симпатиях к тому или иному российскому клубу.
- Почему я на вопрос сначала ответил вопросом, потому что вот отсюда и вылезают все тараканы. У многих команд возникают подозрения, что арбитр помогает их сопернику. Сколько раз приходилось слышать: «Не надо «Зениту» помогать, у них и так сильная команда!». Тогда возникает вопрос: если представитель команды заявляет, что арбитр помогал такому-то клубу, значит, недоверие идет от того, что этот клуб, получается, что-то предложил арбитру. Ведь арбитр сам не приедет к этой команде и не скажет: «Слушайте, давайте я отсужу так, как вам надо, а вы мне дайте то-то и то-то». Вы вообще такое можете представить?

- С трудом, особенно на уровне РПЛ.
- А я вообще не могу представить. И если представители клубов такие высказывания допускают, то первоначально где должна быть точка отсчета – у арбитра?

- Нет, конечно. Инициатива исходит от руководителей клуба.
- Совершенно верно. Из таких заявлений вытекает, что один клуб обвиняет другой в том, что тот пытается оказать влияние на арбитра. И давайте, пожалуйста, факты. А если фактов у вас нет, то вы должна отвечать. Поэтому сейчас президент РФС абсолютно правильно принял решение максимально оградить арбитров от послематчевых обвинений в их адрес. Кстати, аналогичный закон в английской премьер-лиге настолько строг, что там, как принято говорить, можно попасть на очень приличную сумму. К примеру, в свое время Арсен Венгер, еще работая с «Арсеналом», допустил оскорбление арбитра, заявив, что тот допустил преднамеренную ошибку в пользу соперника и назвал судью чуть ли не подлецом. Так в итоге его дисквалифицировали на три матча и оштрафовали, если не ошибаюсь, на 120 тысяч фунтов. Причем всем понятно, что платить этот штраф будет не клуб, а сам Венгер из своего кармана. Так что когда мы слышим, что арбитр в нашем чемпионате якобы помогал тому или иному клубу – это просто чушь несусветная! А если вы такие вещи говорите, будьте добры отвечать за свои слова. Это ведь фактически обвинения в коррупции, за которые можно привлекать к ответственности.

- Если все же вернуться к теме приглашения зарубежных арбитров и не касаться темы «заинтересованности» судей в тех или иных результатах, а говорить исключительно о спортивной стороне и профессиональных качествах, можно ли сказать, что российские арбитры не хуже зарубежных, а потому и сами могут справиться с важнейшими матчами на финише сезона?
- Если футбольным руководителям удастся поменять психологию российских арбитров в плане их профессиональной да и общечеловеческой защиты, поверьте мне, наши судьи будут чувствовать себя более раскрепощенными и уверенными в себе и будут допускать значительно меньше ошибок. Вне всякого сомнения, это качественно скажется на арбитраже матчей РПЛ. Что, собственно говоря, сейчас руководство российского футбола и предпринимает.

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