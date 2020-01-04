Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков

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«СПАРТАК» (10-е место, 22 очка)

Планы на зиму: 13-24 января – сбор в Абу-Даби (ОАЭ), 1-9 февраля – участие в предсезонном турнире в Дохе (Катар)

Контрольные матчи: 1 февраля – Ростов, 5 февраля – Локомотив, 8 февраля – Партизан (Сербия)

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Динамо (г), Краснодар (д), Оренбург (г), Арсенал (г), Уфа (д), ЦСКА (г), Тамбов (д), Локомотив (д), Сочи (г), Ахмат (д), Рубин (г)

Главное до весны: не уволить Тедеско

В последнем пункте с тем же успехом можно было написать: «уволить Тедеско». Прежде всего, потому что применительно к «Спартаку» одинаково приемлемыми или неприемлемыми зачастую бывают диаметрально противоположные решения. В том числе, и кадровые. Логики здесь никакой быть не может – сплошные интуиция и наитие.

Казалось бы, какая может быть угроза увольнения Доменико Тедеско, если немецко-итальянский специалист продержался на посту главного тренера на сложном осеннем отрезке чемпионата и избежал каких-либо серьезных санкций по отношению к своей персоне даже после домашнего разгрома (1:4) от «Ростова».

Но не станем забывать, что поединком с той же командой Валерия Карпина «Спартак» стартует на традиционном межсезонном турнире в Катаре, и в матчах этого турнира красно-белые не впечатлят ни результатами, ни – самое главное – игрой, то к старту весенней части сезона кресло под Тедеско может по-настоящему закачаться. А две первые официальные игры календарного года – дерби с «Динамо» и домашняя встреча с «Краснодаром» – в случае отрицательных результатов могут загнать «Спартак» в группу аутсайдеров, а руководство клуба подтолкнуть к очередным судорожным кадровым решениям.

Так что никто прямо сейчас не скажет, какое нужное следует подчеркнуть, а ненужное соответственно зачеркнуть во фразе «не уволить/уволить Тедеско». Решаться все будет, по спартаковскому обыкновению последних лет, в онлайн-режиме и без намека на системность.

«УРАЛ» (9-е место, 24 очка)

Планы на зиму: 14-27 января – сбор на Кипре, 31 января – 13 февраля – сбор на Кипре, 14-27 февраля – участие в Кубке ФНЛ на Кипре

Контрольные матчи: игры в рамках Кубка ФНЛ: 14 февраля – Факел, 17 февраля – Химки, 20 февраля – Родина, 23 и 27 февраля – стыковые матчи плей-офф

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: ЦСКА (г), Сочи (г), Зенит (г), Рубин (д), Тамбов (д), Оренбург (г), Уфа (г), Динамо (д), Краснодар (г), Арсенал (д), Локомотив (д)

Главное до весны: уберечь от травм Погребняка

У «шмелей» в последние годы всегда все более или менее хорошо – даже если в отдельных матчах все очень плохо. С Григорием Ивановым на посту клубного босса и Дмитрием Парфеновым у руля команды иначе и быть не может. Помните начало нынешнего сезона? Пребывание «оранжевых» в группе лидеров РПЛ после пары туров сменилось жестокими сухими поражениями в столице от «Локомотива» и «Динамо». Но в итоге команда оказалась в той самой золотой середине, к которой успела прикипеть за последние годы, и падение в зону вылета и даже стыковых матчей стабильному «Уралу» вряд ли грозит.

При таком раскладе можно попытаться с третьей попытки завоевать Кубок России. Правда, там до четвертьфиналов нынче добрались и «Зенит», и ЦСКА с удобным для команды Парфенова «Спартаком», но главное, что нет «Локомотива». Железнодорожники – настоящее кубковое проклятие для «Урала», если припомнить два финальных поединка этого турнира за последние три сезона. Но теперь команда Юрия Семина сошла с дистанции в Кубке задолго до матча за титул, так что у «оранжевых» есть шансы дотянуться до трофея.

Хорошим подспорьем здесь должно стать участие в ключевых встречах весенней части сезона Павла Погребняка. Опытный форвард ярко напомнил о себе перед зимней паузой, оформив победный дубль в выездном поединке в Самаре. Так что тренерскому штабу Дмитрия Парфенова стоит всерьез озаботиться тем, как оградить своего джокера от травм и подвести к предстоящим матчам в наилучших кондициях.

«ДИНАМО» (8-е место, 24 очка)

Планы на зиму: 10-21 января – сбор в Турции, 24 января – 6 февраля – сбор в Турции, 9-22 февраля – сбор в Турции

Контрольные матчи: 20 января – Заглембе (Польша), 28 января – Лехия (Польша), 1 февраля – Слован (Либерец, Чехия) и еще один соперник, 5 февраля – Вентспилс (Латвия) и Войводина (Сербия), 13 февраля – Кайрат (Казахстан), 14 февраля – Спартак Юр (Латвия), 17 февраля – Рубин, 21 февраля – соперник не определен

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Спартак (д), Тамбов (д), Ахмат (г), Краснодар (г), ЦСКА (д), Сочи (г), Арсенал (д), Урал (г), Крылья Советов (д), Уфа (г), Оренбург (д)

Главное до весны: не съесть себя ожиданием дерби со «Спартаком»

Болельщики бело-голубых наверняка кусали локти, проклиная зимнюю паузу в чемпионате. Еще бы – команда с Кириллом Новиковым на посту главного тренера набрала почти что крейсерский ход, и хотя питерская «Аврора» прямо перед уходом на каникулы проделала в динамовском корабле три пробоины, ко дну столичное судно не пошло. Напротив, наверное, было даже готово к новым битвам с фаворитами, да пришлось встать в док до весеннего ледохода.

Календарь после рестарта чемпионата у «Динамо» тоже настраивает на оптимистичный лад: из встреч с соперниками топ-уровня можно выделить разве что визит в Краснодар и домашнюю игру с ЦСКА, с которым бело-голубые по традиции играют удачно. В остальных встречах можно насобирать неплохой урожай очков, который даст возможность замахнуться на итоговое шестое место, которое при определенных раскладах может оказаться еврокубковым. Как у тульского «Арсенала» на финише прошлого сезона.

Но есть одна загвоздка: начинать весенний отрезок РПЛ бело-голубым предстоит домашним дерби со «Спартаком». Можно себе представить, как в клубе ждут этого поединка, чтобы наконец обыграть заклятого соперника! Похожая ситуация была прошлой весной, когда в начале марта «Динамо» должно было открыть свою реконструированную арену в Петровском парке именно битвой с красно-белыми. Однако в итоге газон на стадионе подготовить не успели, игру перенесли в Химки, где «Спартак» забил единственный мяч и выиграл дерби.

Учитывая все привходящие обстоятельства, нынче динамовские игроки, тренеры и болельщики могут попросту извести себя ожиданием по-настоящему домашнего реванша, а неудача в поединке с принципиальным соперником может больно ударить по психологии команды Новикова. Так что зацикливаться на противостоянии со «Спартаком» бело-голубым точно не стоит – ведь следом за ним предстоят еще десять не менее важных матчей.

«УФА» (7-е место, 25 очков)

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Краснодар (г), Зенит (г), ЦСКА (г), Тамбов (д), Спартак (г), Рубин (д), Урал (д), Ростов (г), Локомотив (г), Динамо (д), Арсенал (д)

Главное до весны: не усугубить травму Евсеева

Уфимцы ударно завершили осенний отрезок сезона, привезя с выезда в Самару и Грозный полновесные шесть очков. Однако после победы над «Ахматом» наставник клуба из столицы Башкортостана Вадим Евсеев признался, что ему может потребоваться хирургическое вмешательство – проблемы с коленом дают о себе знать.

Роль Вадима Валентиновича (которому, кстати, 8 января исполняется 44 года) в последних успехах «Уфы» трудно переоценить. Бывший защитник не только научил своих подопечных здорово обороняться: по пропущенным мячам скромный середняк РПЛ уступает только действующему чемпиону страны и лидеру чемпионата «Зениту» (17 мячей против девяти). Энергия и азарт, исходящие от находящегося у бровки Евсеева, заряжают футболистов и помогают им сохранять максимальный настрой на протяжении всего матча.

Судя по высказываниям руководителей клуба по окончании первой части сезона, «Уфа» вовсе не прочь повторить опыт двухлетней давности, когда команда впервые в своей истории пробилась в еврокубки и едва не прошла весь пусть через квалификацию Лиги Европы в групповой турнир. Правда, теперь замахнуться на шестое место в РПЛ, теоретически дающее возможность выступить в Европе, уфимцам будет крайне тяжело.

Посмотрите на график оставшихся игр: все шесть гостевых встреч – повышенной категории сложности! Выезды предстоят ко всем пятерым (!) лидерам нынешнего чемпионата плюс к «Спартаку», которому очки будут нужны как воздух. А на финише сезона – два домашних поединка с прямыми конкурентами за место в еврокубках: «Динамо» и «Арсеналом».

Так что харизматичный Вадим Евсеев по весне вдвойне будет необходим игрокам «Уфы» возле кромки поля, как зарядное устройство для гаджета. Вопрос в том, насколько травмированное колено позволит главному тренеру полноценно исполнять свои обязанности во время матчей.

«АРСЕНАЛ» (6-е место, 25 очков)

Планы на зиму: 14-27 января – сбор в Турции, 31 января – 13 февраля – сбор в Турции, 17-28 февраля – сбор в Турции

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Сочи (г), Оренбург (г), Рубин (д), Спартак (д), Ростов (г), Ахмат (д), Динамо (г), Крылья Советов (д), Тамбов (д), Урал (г), Уфа (г)

Главное до весны: продолжать спокойно работать, сохранить в команде Луценко

Тульские оружейники – само воплощение стабильности и спокойной, планомерной работы. Наилучшим образом олицетворяет эти качества главный тренер команды Игорь Черевченко. Впрочем, и клубное руководство трудно обвинить в склонности к шараханиям и опрометчивым кадровым решениям.

Достаточно вспомнить, при каких обстоятельствах «Арсенал» минувшим летом, прямо скажем, позорно провалил свой дебют в еврокубках, вылетев во втором квалификационном раунде Лиги Европы от бакинского «Нефтчи» без единого забитого мяча и с четырьмя пропущенными. После такого унижения где-то могли взмахнуть карающим мечом и снести голову несчастному главному тренеру.

Однако в Туле восприняли еврофиаско достаточно спокойно, и Черевченко продолжил работу с командой. Как видим, боссы канониров поступили дальновидно: красно-желтые вновь обосновались на шестом месте в таблице, которое в мае может принести бонус в виде горящей путевки в квалификацию Лиги Европы.

Но чтобы сохранить нынешние позиции в РПЛ, тулякам неплохо бы сохранить Евгения Луценко, который на осеннем отрезке сезона успел забить семь мячей и принести «Арсеналу» несколько важных очков. В частности, выездную победу над ЦСКА, который теперь, говорят, имеет виды на опытного нападающего.

Что касается календаря весенней части чемпионата, он у оружейников вполне сносный. Единственный его минус – встречи с прямыми конкурентами в борьбе за шестое место («Динамо» и «Уфой») на полях соперников.