Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеров

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«ЛОКОМОТИВ» (5-е место, 34 очка)

Планы на зиму: 14-27 января – сбор в Малаге (Испания), 31 января-10 февраля – участие в предсезонном турнире в Дохе (Катар), 14-26 февраля – сбор в Малаге (Испания)

Контрольные матчи: 1 февраля – «Партизан» (Сербия), 5 февраля – «Спартак», 9 февраля – «Ростов»

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Зенит (г), Ахмат (д), Ростов (г), Оренбург (д), Рубин (г), Крылья Советов (д), Сочи (д), Спартак (г), Уфа (д), ЦСКА (д), Урал (г)

Главное до весны: игнорировать все нападки на Семина

Для железнодорожников пауза в чемпионате, в отличие, например, от земляков-динамовцев, была спасительным островом в бушующем турнирном океане, который уже готовился поглотить изможденную и обескровленную команду Юрия Семина на дно. Битвы в Лиге чемпионов с европейскими грандами, проведенные красно-зелеными на весьма достойном уровне, отобрали у футболистов слишком много сил, а главное – эмоций, и к финишу первой части сезона вице-чемпион страны докатил на последнем издыхании, потеряв половину колес и получив напоследок 0:4 в Туле от «Арсенала».

Разумеется, «Локомотиву» не помешало бы укрепить состав, но не менее важно активировать всегда важную для команд Юрия Палыча опцию внутренних резервов. По осени железнодорожникам постоянно мешало обилие травм, которые не обошли стороной и лидеров команды – братьев Миранчуков, Ведрана Чорлуку, Федора Смолова. А Соломон Кверквелия и Джефферсон Фарфан и вовсе выбыли на длительные сроки. Поэтому одной из первостепенных задач для красно-зеленых становится полноценное возвращение в строй всех травмированных игроков.

Кроме того, необходимо понять, готов ли Гилерме справиться с тараканами в своей голове и избавиться от психологических проблем, ставших причиной нескольких очевидных ляпов в осенних играх за клуб и сборную. И если русский бразилец не преодолел свой кризис, нужно определиться, кто из его дублеров – Антон Коченков или Никита Медведев – в большей степени готов занять пост номер один.

А еще руководству клуба было бы неплохо поменьше обращать внимание на перманентные всплески активности со стороны хейтеров Семина, в разной форме призывающих к отставке мэтра. Впрочем, Юрий Палыч продемонстрировал, что при случае готов дать достойный отпор «говорящим попугаям». Главное, чтобы среди людей, принимающих решение о будущем действующего главного тренера команды, не оказались «голосующие олени».

ЦСКА (4-е место, 34 очка)

Планы на зиму: с 14 января – сбор в Кампоаморе (Испания)

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Урал (д), Ростов (г), Уфа (д), Зенит (д), Динамо (г), Спартак (д), Ахмат (г), Оренбург (г), Рубин (д), Локомотив (г), Тамбов (д)

Главное до весны: выгодно продать Чалова и не застрелиться

Позорный провал в сравнительно легкой группе Лиги Европы надолго останется жирной кляксой на репутации армейской команды. Но к весенней части сезона подопечные Виктора Гончаренко наверняка подойдут совсем в ином психологическом состоянии. Не выходить из группы ЦСКА, как, впрочем, и другим российским клубам, не привыкать, поэтому отсутствие дополнительной еврокубковой нагрузки во второй части сезона для красно-синих уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. И это состояние идеально дополняется фразой: «можно сосредоточиться на решении задач во внутреннем чемпионате».

Гончаренко незадолго до зимней паузы в общении с журналистами посетовал, что совершенно лишен возможности использовать разных игроков на переднем крае атаки по той причине, что такой игрок в его распоряжении фактически один – Федор Чалов. Форвард российской «молодежки» далеко не так ярок и результативен, как в прошлом сезоне, но при этом фактически не имеет возможности получить передышку и понаблюдать за игрой команды со стороны, что, по мнению наставника красно-синих, было бы весьма полезно для Чалова.

Выход из сложившейся ситуации может быть, на первый взгляд, парадоксальным. Учитывая возобновившийся интерес к Федору со стороны клубов АПЛ, среди которых фигурирует и «Челси», ЦСКА, возможно, стоит продать молодого нападающего за неплохие деньги, подыскав ему замену на трансферном рынке. Тем более что конкретные кандидатуры уже есть в шорт-листе армейских селекционеров.

Но даже если подходящего форварда купить не получится, это вовсе не повод застрелиться. В первой части сезона красно-синие наглядно продемонстрировали, что могут забивать даже в отсутствие ярко выраженного бомбардира в группе атаки.

«РОСТОВ» (3-е место, 34 очка)

Планы на зиму: 11-25 января – сбор в Абу-Даби (ОАЭ), 31 января-10 февраля – участие в предсезонном турнире в Дохе (Катар)

Контрольные матчи: 1 февраля – «Спартак», 4 февраля – «Партизан» (Сербия), 9 февраля – «Локомотив»

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Ахмат (г), ЦСКА (д), Локомотив (д), Сочи (г), Арсенал (д), Краснодар (д), Крылья Советов (г), Уфа (д), Оренбург (г), Рубин (г), Зенит (д)

Главное до весны: избежать тотальной распродажи игроков

Команду Валерия Карпина можно было бы назвать скрытым фаворитом весеннего отрезка чемпионата в борьбе за вторую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, если взглянуть на календарь оставшихся матчей. Абсолютно всех конкурентов по квинтету сильнейших ростовчане принимают на своем поле, приедет на берега Дона и борющийся за шестое место «Арсенал». При этом поединок с «Зенитом», в котором может многое решиться для желто-синих, запланирован на последний тур чемпионата, когда петербуржцам с вероятностью 99,99 процента после второго подряд завоевания титула уже не нужно будет решать никаких турнирных задач.

Все это так, если бы не одно «но». Непростая финансовая ситуация в клубе, о которой в ноябре откровенно заявил сам главный тренер, может разрушить все амбициозные планы команды. Если ради выхода из кризиса руководству «Ростова» придется продавать лидеров команды (а речь идет, как минимум, о четырех ведущих игроках – Элдоре Шомуродове, Романе Еременко, Алексее Ионове и Маттиасе Норманне), то борьбе за второе в истории клуба участие в Лиге чемпионов придется забыть.

Впрочем, первую часть чемпионата подопечные Карпина завершили вдохновляющим донских болельщиков выездным разгромом «Спартака» (4:1), недвусмысленно давая понять, что команда остается абсолютно управляемой и мотивированной, несмотря на внешние обстоятельства. По уверенности и стабильности игрового почерка желто-синие осенью выглядели убедительнее практически всех конкурентов, и если эти качества удастся сохранить после рестарта чемпионата, «Ростов» действительно может повторить серебряный успех 2016 года.

«КРАСНОДАР» (2-е место, 35 очков)

Планы на зиму: 15-26 января – сбор в Эстепоне (Испания), 30 января-12 февраля – сбор в Марбелье (Испания), 13-23 февраля – третий сбор

Контрольные матчи: 22 и 26 января, 2, 7 и 10 февраля

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Уфа (д), Спартак (г), Сочи (г), Динамо (д), Оренбург (г), Ростов (г), Зенит (д), Рубин (г), Урал (д), Крылья Советов (г), Ахмат (д)

Главное до весны: не обращать внимания на конкурентов и вернуть в строй Кабелла

В том кусочке второго круга (из четырех матчей), который был сыгран до зимней паузы, «быки» успели встретиться с тремя серьезными соперниками – «Локомотивом», ЦСКА и «Арсеналом», а следовательно, на весеннем отрезке получат наиболее легкий график игр среди всех соперников по пятерке сильнейших. Команде Мурада Мусаева предстоит сыграть лишь с «Ростовом» и «Зенитом», причем петербуржцев черно-зеленые примут на своем поле.

Но, пожалуй, гораздо важнее, что во второй части сезона «Краснодар» наконец-то предстанет в своем боевом составе, которого был лишен на исходе минувшего лета и в начале осени из-за вала травм. И, что очень важно, в строй возвращаются игроки, определяющие игру команды в середине поля. В ноябре после почти полугодичного пребывания на больничном сыграл первые матчи Юрий Газинский. А весной должен напомнить о себе главный джокер предыдущего трансферного окна Реми Кабелла, выбывший в сентябре из строя из-за повреждения крестообразных связок колена.

По идее у «Краснодара» есть все исходные данные, чтобы весной заткнуть за пояс всех конкурентов за место в Лиге чемпионов. Помимо выздоровления травмированных команда получила и моральное подкрепление (голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомел-Шапи Сулейманов получили приз «Первая пятерка» как самые талантливые молодые игроки минувшего года), так и кадровую подпитку (из аренды в «Рубине» вернулся центральный защитник Егор Сорокин).

Так что при благоприятном календаре и хорошей обойме игроков «быкам» не стоит оглядываться на конкурентов – лучше сосредоточиться на своей игре и не забывать, кому в РПЛ по праву принадлежит негласный титул самой играющей и зрелищной команды.

«ЗЕНИТ» (1-е место, 45 очков)

Планы на зиму: 13-25 января – сбор в Катаре, 29 января-10 февраля – сбор в Бенидорме (Испания)

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Локомотив (д), Уфа (д), Урал (д), ЦСКА (г), Крылья Советов (д), Тамбов (г), Краснодар (г), Сочи (д), Ахмат (г), Оренбург (д), Ростов (г)

Главное до весны: снять заранее повешенные игрокам на шею золотые медали

У действующего чемпиона страны при благостном турнирном положении, арифметически выражающемся в десятиочковом преимуществе над ближайшим преследователем, казалось бы, есть и еще один повод для плавного перехода новогоднего праздничного банкета в торжества по поводу второго кряду завоевания титула в РПЛ. Александр Кокорин и Малком, по разным причинам не имевшие возможности помочь «Зениту» в первой части сезона, уже приступили к тренировкам и должны серьезно усилить и без того солидный состав команды Сергея Семака.

А тут еще и серия из трех домашних игр сразу после возобновления чемпионата может стать поводом для возникновений шапкозакидательских настроений. Ведь в случае побед в этих встречах сине-бело-голубые могут вплотную приблизиться к рекорду премьер-лиги по части самого раннего обеспечения чемпионского титула.

Но здесь-то и кроются подводные камни для без одиннадцати минут (по числу оставшихся игр) триумфатора сезона. Посвежевший после зимнего отдыха «Локомотив» может вспомнить, как в позапрошлом сезоне громил «Зенит» на его поле (а если еще и автор тогдашнего дубля Фарфан сможет и теперь сыграть в Питере?), а по ходу весеннего отрезка команде Семака предстоят выезды к ЦСКА, «Краснодару» и «Ростову». Четыре осечки в противостояниях с ближайшими конкурентами могут свести на нет весь прочный очковый запас сине-бело-голубых.

Так что Сергею Богдановичу важно будет перед каждым матчем пристально следить, не выходит ли кто-либо из подопечных на поле с золотой медалькой на шее. Чревато, знаете ли…