Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров

Сегодня рассказываем о том, что ждет после зимней паузы шесть клубов из нижней части турнирной таблицы.

«СОЧИ» (16-е место, 15 очков)

Планы на зиму: 12-23 января – сбор в Турции, 27 января – 8 февраля – сбор в Турции, 12-21 февраля – сбор в Турции.

Контрольные матчи: 19, 22, 29 января, 1, 4, 7, 14, 17, 20 февраля

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Арсенал (д), Урал (д), Оренбург (д), Краснодар (д), Ростов (д), Ахмат (г), Динамо (д), Локомотив (г), Зенит (г), Спартак (д), Тамбов (г), Крылья Советов (г)

Главное до весны: подготовить газон арены «Фишт»

Хоть дебютант премьер-лиги и ушел на зимние каникулы с отставанием от зоны стыковых матчей в четыре очка, есть несколько причин быть уверенным в том, что обратно в ФНЛ южане не свалятся.

Во-первых, календарь. Из 12 оставшихся встреч «Сочи» семь проведет дома, причем аж пять подряд – сразу после возобновления чемпионата. В том числе, и перенесенный с осени поединок с «Оренбургом», не состоявшийся вовремя ввиду эпидемии ангины в стане «курортников». Именно поэтому работникам клуба очень важно должным образом подготовить газон стадиона «Фишт» уже к концу февраля – ведь хорошее поле должно стать залогом успешной серии домашних игр, которая может стать ключевой в сохранении командой места в элитном дивизионе.

Во-вторых, новый главный тренер. Сочинцы успели произвести необходимые перестановки в тренерском штабе еще до наступления Нового года: на смену ушедшему в отставку Александру Точилину и позже покинувшему клуб Роману Березовскому пришел, как и ожидалось, Владимир Федотов. Главное, что у него есть время – практически два месяца до рестарта чемпионата, чтобы плотно познакомиться с командой, провести с ней три полноценных сбора, около десятка контрольных встреч. Конечно, работать все равно придется в состоянии цейтнота и постоянного турнирного давления, но Владимиру Валентиновичу в «Оренбурге» вряд ли было легче. Так что новый наставник должен справиться.

В-третьих, сам факт прихода Федотова в «Сочи» говорит о том, что определенные – и весьма могущественные – структуры, имеющие прямое отношение к российскому футболу, крайне заинтересованы в сохранении клуба с Черноморского побережья в РПЛ. Действительно, грех терять возможность регулярно проводить матчи премьер-лиги на арене ЧМ-2018, да еще и в таких выгодных климатических условиях. Ради такой цели можно переключить внимание с проблемного «Оренбурга» на перспективный и приятный во всех отношениях «Сочи».

Так что не удивляйтесь, если уже в мартовской серии домашних игр «курортники» выдадут подряд несколько побед и взлетят ввысь в таблице.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (15-е место, 18 очков)

Планы на зиму: 15-26 января – сбор в Белеке (Турция), второй сбор также в Турции, 14-27 февраля – сбор в Пафосе (Кипр)

Контрольные матчи: 21 января – Спартак Юр (Латвия), 25 января, три игры на втором сборе, участие в Кубке ФНЛ на Кипре: 15 февраля – Чертаново, 18 февраля – Томь, 21 февраля – Тамбов, 24 и 27 февраля – стыковые игры плей-офф

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Оренбург (д), Рубин (г), Тамбов (г), Ахмат (д), Зенит (г), Локомотив (г), Ростов (д), Арсенал (г), Динамо (г), Краснодар (д), Сочи (д)

Главное до весны: выгодно продать или «реанимировать» Соболева

В осенней части сезона почти половина клубов РПЛ – семь – в тот или иной момент решились на смену главного тренера. Разумеется, такие перестановки происходили в командах, находившихся или продолжающих пребывать в нижней части таблицы. Единственным исключением стали «Крылья Советов», хотя разговоры об отставке Миодрага Божовича тоже имели место.

Тем не менее, черногорский Граф, на несколько матчей сам себя отправивший во временную «отставку» (думается, всем памятна история с дисквалификацией наставника самарцев после огненной концовки матча в Оренбурге), продолжает оставаться у руля волжской команды. И должен будет решать весьма непростую задачу по выводу «Крыльев» из турнирного пике.

Проблема Божовича и его подопечных не только в том, что из 11 оставшихся в чемпионате матчей шесть придется сыграть на выезде, да и дома предстоят поединки с претендующими на места в Лиге чемпионов «Ростовом» и «Краснодаром». Тренерскому штабу важно до возобновления чемпионата решить вопрос, что дальше делать с Александром Соболевым. Талантливый бомбардир все свои десять голов забил в 12 стартовых турах, после чего «замолчал». И теперь руководству и тренерам нужно определиться, что будет полезнее для «Крыльев»: выгодно продать 22-летнего нападающего или попытаться «реанимировать» его, вернуть в состояние августовско-сентябрьской активности, что наверняка помогло бы волжанам избежать прямого вылета в ФНЛ, а может, и участия в стыковых матчах.

«ОРЕНБУРГ» (14-е место, 19 очков)

Планы на зиму: 10-22 января – сбор в Турции, 26 января – 7 февраля – сбор в Турции, 11-21 февраля – сбор в Испании

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Крылья Советов (г), Арсенал (д), Сочи (г), Спартак (д), Локомотив (г), Краснодар (д), Урал (д), Рубин (г), ЦСКА (д), Ростов (д), Зенит (г), Динамо (г)

Главное до весны: не потерять вместе с главным тренером интерес к чемпионату

Чуть выше мы уже описали возможный сценарий, который подразумевает переход – вместе с главным тренером Владимиром Федотовым – статуса основной «дочерней команды» действующего чемпиона страны от «Оренбурга» футбольному клубу «Сочи». Действительно, уж очень много очевидных преимуществ в южан (они описаны чуть выше) – и в основном сплошные проблемы сопровождают выступление газовиков с Южного Урала в российском элитном дивизионе.

Один только стадион чего стоит! Руководству РПЛ даже пришлось идти на отдельно оговоренные уступки, чтобы допустить местную арену, не соответствующую регламенту по вместимости (около восьми тысяч зрителей вместо минимально допустимых десяти тысяч), к проведению игр чемпионата. А многим ли нравится ее искусственное покрытие? А микст-зона под открытым небом? А 15-20-градусные морозы, в которые а Оренбурге приходится играть поздней осенью?

Короче говоря, команда может попросту превратиться в надоевшую игрушку, которой уже нашли замену (на берегу теплого моря) и которая может быть выброшена за ненадобностью в низший дивизион вместе со всеми ее проблемами. В подобной обстановке новому главному тренеру Константину Емельянову важно сохранить боевой настрой у подопечных и заставить их не потерять интерес к оставшейся части чемпионата.

«РУБИН» (13-е место, 19 очков)

Планы на зиму: 13-25 января – сбор в Турции, 29 января – 9 февраля – сбор в Турции, 13-22 февраля – сбор в Турции

Контрольные матчи: 21 января – Лехия (Польша), 25 января – Слован (Словакия), 3 февраля – Оденсе (Дания), 6 февраля – Войводина (Сербия), 9 февраля – Спартак Юр (Латвия), 17 февраля – Динамо, 22 февраля – Шериф (Молдавия)

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Тамбов (г), Крылья Советов (д), Арсенал (г), Урал (г), Локомотив (д), Уфа (г), Оренбург (д), Краснодар (д), ЦСКА (г), Ростов (д), Спартак (д)

Главное до весны: не забыть про «Казань Арену» и попытаться снять еврокубковый бан

«Рубин» стал одним из главных ньюсмейкеров первого месяца межсезонья (и соответственно последних предновогодних недель), вернув к работе в России покинувшего голландский «Витесс» Леонида Слуцкого и уже успев оформить громкий трансфер. Речь, понятное дело, о переезде в Казань из Краснодара молодого нападающего Ивана Игнатьева. Правда, есть движение и в обратном направлении – в стан «быков» отправился защитник российской сборной Егор Сорокин. Но, думается, появление в тренерском штабе такого специалиста, как Слуцкий, должно уберечь «Рубин» от турнирных потрясений во второй части сезона.

Календарь весенних матчей в РПЛ тоже благоволит казанцам, которые шесть из 11 матчей проведут дома, в том числе – и в двух заключительных турах. А соперники в выездных встречах тоже позволяют рассчитывать на набранные очки. Конечно же, самым любопытным будет визит «Рубина» в гости к ЦСКА в одном из последних туров чемпионата – интересно, как встретят Слуцкого армейские фанаты и чем эта игра закончится.

Ну а главное для новой команды Леонида Викторовича – не забыть, что в городе все-таки есть «Казань Арена», которая осенью, напомним, была отдана под проведение такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира по рабочим профессиям. Тогда было объявлено, что газон на одном из стадионов ЧМ-2018 до зимней паузы восстановить не удастся. Затем выяснилось, что поле будут менять до лета 2020 года, так что сезон «Рубин» закончит на старом добром Центральном стадионе. Который, как признаются в клубе, задействовать даже выгоднее, поскольку его аренда обходится «Рубину» дешевле.

Еще одна задача казанской команды – попытаться избавиться от еврокубкового бана, наложенного на клуб УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. «Рубин» получил дисквалификацию на один сезон, но она вступает в силу только в том случае, если клуб по итогам сезона РПЛ завоюет место в одном из еврокубков. Как известно, в двух последних сезонах казанцам этого сделать не удавалось, поэтому санкция УЕФА пока даже не активирована. Следовательно, раньше 2021 года «Рубин» не сможет сыграть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Но хотя бы шаг к возвращению в категорию топ-клубов РПЛ «Рубину» со Слуцким сделать явно не помешало бы.

«АХМАТ» (12-е место, 19 очков)

Планы на зиму: 8-20 января – сбор в Белеке (Турция), 24 января – 6 февраля – сбор в Турции, 10-21 февраля – сбор в Турции

Контрольные матчи: 17 и 20 января, четыре игры на втором сборе, три – на третьем

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Ростов (д), Локомотив (г), Динамо (д), Крылья Советов (г), Сочи (д), Арсенал (г), ЦСКА (д), Тамбов (г), Зенит (д), Спартак (г), Краснодар (г)

Главное до весны: избежать попадания Глушакова под «ультиматум Кадырова»

У клуба из столицы Чеченской Республики довольно сложный календарь игр в весенней части чемпионата: соотношение домашних и выездных матчей не в пользу первых (пять против шести), к тому же принимать «Ахмату» на своем поле предстоит по большей части лидеров РПЛ («Ростов», ЦСКА, «Зенит») и явно набирающее ход «Динамо». В гостях же команда из Грозного традиционно играет не слишком удачно – а ведь завершать чемпионат ей предстоит как раз двумя поединками на чужом поле.

Кроме того, Игорь Шалимов, занявший пост главного тренера команды после отставки Рашида Рахимова, за несколько игр пока не сумел убедить, что «Ахмат» под его руководством готов показывать стабильную игру и регулярно набирать очки. Так что в оставшихся 11 турах Шалимову придется работать в условиях серьезного психологического давления.

Ну и, наконец, нельзя исключать возникновения ситуации, когда в команде может возникнуть внутреннее напряжение или даже конфликт. Если глава республики Рамзан Кадыров в недавнем интервью признался, что поставил условие: либо местный воспитанник и капитан команды Ризван Уциев постоянно играет, либо финансирование клуба будет прекращено, то у других игроков тоже может возникнуть соблазн «пробить» себе место в основном составе через высокое покровительство.

Во всяком случае, находящемуся нынче в рядах «Ахмата» Денису Глушакову опыта закулисных интриг в противостоянии с главным тренером не занимать. Так что Шалимову придется держать ухо востро – иначе и его постигнет участь Массимо Карреры.

«ТАМБОВ» (11-е место, 21 очко)

Планы на зиму: 11 января – выход из отпуска и первый сбор в Тамбове, второй сбор в Белеке (Турция), 14-27 февраля – сбор в Пафосе (Кипр)

Контрольные матчи: игра в манеже в Тамбове, три игры на сборе в Турции, участие в Кубке ФНЛ на Кипре: 15 февраля – Томь, 18 февраля – Чертаново, 21 февраля – Крылья Советов, 24 и 27 февраля – стыковые игры плей-офф

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Рубин (д), Динамо (г), Крылья Советов (д), Уфа (г), Урал (г), Зенит (д), Спартак (г), Ахмат (д), Арсенал (г), Сочи (д), ЦСКА (г)

Главное до весны: сохранить запал Мелкадзе и Обухова

«Волки» стали, пожалуй, второй – после «Динамо» – командой в неофициальном рейтинге клубов, на которые благотворно повлияла смена главного тренера. При Александре Григоряне «Тамбов» запомнился разве что победой над «Спартаком» (2:0) и ярким дебютом в РПЛ Седрика Гогуа, оперативно проданного в ЦСКА. Зато после увольнения прежнего наставника команда, проводящая домашние матчи в Саранске ввиду неготовности своего стадиона, стала регулярно побеждать и поднялась со дна турнирной таблицы, «убежав» от зоны вылета на три очка.

Календарь игр на весеннем отрезке сезона у «волков» вполне приемлемый: в нем лишь два поединка с лидерами («Зенит» дома и ЦСКА в гостях), во всех остальных девяти матчах можно брать очки, не обращая внимания на «лишнюю» выездную встречу.

Многое будет зависеть от того, в какой форме и с каким эмоциональным настроем подойдут к рестарту чемпионата ударные форварды «Тамбова» – Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов. Оба в осенней части сезона забили по пять мячей, причем первый уложился в более короткий промежуток времени, будучи арендованным у «Спартака» уже по ходу чемпионата.

Красно-белые, кстати, дали понять, что возвращать Мелкадзе из аренды до конца сезона не намерены, но очевидно, что в матче со «Спартаком» на «Открытие Арене» Георгий по условиям соглашения между клубами наверняка не сыграет. Значит, ему остается максимально выложиться в десяти оставшихся играх чемпионата. Если они на пару с другим бывшим спартаковцем Обуховым продолжат забивать по такому же графику, как до зимней паузы, то «Тамбов» может быть спокоен за сохранение прописки в РПЛ.