Владислав Игнатьев: Попробую повторить прыжок Роналду - Советский спорт
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14 января 2020 10:00ФутболГригорьевская Юлия

Владислав Игнатьев: Попробую повторить прыжок Роналду

Вице-чемпионы России в понедельник вышли из отпуска и рассказали о том, как будут готовиться к весенней части сезона. Слово – одному из ветеранов «Локомотива».

«Я НЕ КРИШТИАНУ, ЧТОБЫ ОБИЖАТЬСЯ»

– Успели соскучиться по футболу за время зимних каникул?
– Так футбол и в отпуске не отпускал. В Эмиратах, где я отдыхал с семьей, было много ребят из «Локо». В общем, мы круглый год вместе. Восстановились отлично. Было весело. Теперь снова за работу. На поле с декабря не выходил. Только чеканил мячик. Еще трансляции матчей смотрел.

– Каких?
– Класико «Барселона» – «Реал» пропустить не мог. Настроили трансляцию в двенадцать ночи по местному времени.

– За кого болели?
– Как всегда – за «Реал». Мой любимый игрок – Криштиану Роналду. Но даже после его перехода в «Ювентус» продолжаю симпатизировать мадридцам. А вот испанскому чемпионату теперь предпочитаю итальянский.

– «Золотой мяч» по итогам прошлого года вручили не Роналду, а Лионелю Месси. Расстроились?
– Да нет. Я же не Криштиану (смеется).

«ЗАХОТЕЛОСЬ В ТУРИН»

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– Кстати, без приза его оставила и ваша уверенная игра. За «Юве» он «Локомотиву» в двух матчах Лиги чемпионов не забил.
– Кстати, да… Ну а если серьезно, играть против Роналду – это непередаваемые ощущения. Смотрел, как он бегает рядом, и не верил глазам. Память на всю жизнь!

Криштиану – настоящая машина. Резкий, взрывной, даже в 34 года даст фору любому. Никогда не знаешь, когда он взорвется, ворвется в твою зону. Приятно, что нам он не забил.

– Как вам знаменитый прыжок Роналду?
– Это бесподобно! В «Локомотиве» так высоко может выпрыгнуть только кто-то из «баскетболистов».

– А вы не пытались?
– На пляже сантиметров на пятнадцать выпрыгивал. Сейчас на сборах попробую еще выше (смеется).

– В одном из туринских баров мяч установили на высоту, с которой забил Роналду. Тому, кто повторит трюк португальца, обещана награда.
– Правда? Значит, следующий отпуск проведу в Турине. Надо обязательно попробовать.

«НЕ ЗНАЮ, ОСТАНЕТСЯ ЛИ СМОЛОВ»

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– Вернемся на российскую землю. Какую задачу ставит «Локо» на весеннюю часть сезона?
– Мы думаем только о Лиге чемпионов. Любой другой результат нас не устроит.

– А борьба за первое место еще актуальна? Или «Зенит» можно досрочно объявлять чемпионом?

– Нет, так точно нельзя говорить. Но мы не забиваем себе голову турнирными раскладами. Задача – выходить и выигрывать каждый следующий матч. Кстати, в первом же весеннем туре нас ждет «Зенит». Постараемся победить и питерцев.

– А вот Федор Смолов в чемпионскую интригу уже не верит. Ваш одноклубник еще осенью поздравил «Зенит» с золотом.
– Я за Федора говорить не могу. Но он вспыльчивый, те слова произнес на эмоциях, потом извинился.

– Смолов останется в «Локо»?
– Не знаю. Посмотрим. У него самого лучше спросите.

«СЕГОДНЯ КАШШАИ, ЗАВТРА – ДРУГОЙ»

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– Новички команде нужны?
– Любая команда стремится усилиться. И Юрий Павлович Семин, думаю, тоже не отказался бы от пополнения. Но это не мое дело. Сейчас все мысли о сборах, в частности, о ближайшем турнире в Катаре.

– Вы вернулись с Ближнего Востока и скоро опять туда полетите. Не страшно с учетом последних событий?
– Да, знаю, что там бомбят, самолеты разбиваются. Конечно, все это не очень приятно.

– Как восприняли назначение в судейский департамент венгра Виктора Кашшаи?
– Если честно, не интересуюсь судейской темой. Сегодня пришел Кашшаи, завтра придет кто-то другой. Какая разница?

– Что думаете о приходе в «Рубин» Леонида Слуцкого?
– Сразу поздравил Леонида Викторовича с назначением. Мы знакомы. Он звал меня в Самару еще в 2009 году.

– А в «Рубин» Слуцкий вас не приглашал?
– (Улыбается.) Воздержусь от комментариев.

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