Владислав Игнатьев: Попробую повторить прыжок Роналду

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«Я НЕ КРИШТИАНУ, ЧТОБЫ ОБИЖАТЬСЯ»

– Успели соскучиться по футболу за время зимних каникул?

– Так футбол и в отпуске не отпускал. В Эмиратах, где я отдыхал с семьей, было много ребят из «Локо». В общем, мы круглый год вместе. Восстановились отлично. Было весело. Теперь снова за работу. На поле с декабря не выходил. Только чеканил мячик. Еще трансляции матчей смотрел.

– Каких?

– Класико «Барселона» – «Реал» пропустить не мог. Настроили трансляцию в двенадцать ночи по местному времени.

– За кого болели?

– Как всегда – за «Реал». Мой любимый игрок – Криштиану Роналду. Но даже после его перехода в «Ювентус» продолжаю симпатизировать мадридцам. А вот испанскому чемпионату теперь предпочитаю итальянский.

– «Золотой мяч» по итогам прошлого года вручили не Роналду, а Лионелю Месси. Расстроились?

– Да нет. Я же не Криштиану (смеется).

«ЗАХОТЕЛОСЬ В ТУРИН»

– Кстати, без приза его оставила и ваша уверенная игра. За «Юве» он «Локомотиву» в двух матчах Лиги чемпионов не забил.

– Кстати, да… Ну а если серьезно, играть против Роналду – это непередаваемые ощущения. Смотрел, как он бегает рядом, и не верил глазам. Память на всю жизнь!

Криштиану – настоящая машина. Резкий, взрывной, даже в 34 года даст фору любому. Никогда не знаешь, когда он взорвется, ворвется в твою зону. Приятно, что нам он не забил.

– Как вам знаменитый прыжок Роналду?

– Это бесподобно! В «Локомотиве» так высоко может выпрыгнуть только кто-то из «баскетболистов».

– А вы не пытались?

– На пляже сантиметров на пятнадцать выпрыгивал. Сейчас на сборах попробую еще выше (смеется).

– В одном из туринских баров мяч установили на высоту, с которой забил Роналду. Тому, кто повторит трюк португальца, обещана награда.

– Правда? Значит, следующий отпуск проведу в Турине. Надо обязательно попробовать.

«НЕ ЗНАЮ, ОСТАНЕТСЯ ЛИ СМОЛОВ»

– Вернемся на российскую землю. Какую задачу ставит «Локо» на весеннюю часть сезона?

– Мы думаем только о Лиге чемпионов. Любой другой результат нас не устроит.

– А борьба за первое место еще актуальна? Или «Зенит» можно досрочно объявлять чемпионом?

– Нет, так точно нельзя говорить. Но мы не забиваем себе голову турнирными раскладами. Задача – выходить и выигрывать каждый следующий матч. Кстати, в первом же весеннем туре нас ждет «Зенит». Постараемся победить и питерцев.

– А вот Федор Смолов в чемпионскую интригу уже не верит. Ваш одноклубник еще осенью поздравил «Зенит» с золотом.

– Я за Федора говорить не могу. Но он вспыльчивый, те слова произнес на эмоциях, потом извинился.

– Смолов останется в «Локо»?

– Не знаю. Посмотрим. У него самого лучше спросите.

«СЕГОДНЯ КАШШАИ, ЗАВТРА – ДРУГОЙ»

– Новички команде нужны?

– Любая команда стремится усилиться. И Юрий Павлович Семин, думаю, тоже не отказался бы от пополнения. Но это не мое дело. Сейчас все мысли о сборах, в частности, о ближайшем турнире в Катаре.

– Вы вернулись с Ближнего Востока и скоро опять туда полетите. Не страшно с учетом последних событий?

– Да, знаю, что там бомбят, самолеты разбиваются. Конечно, все это не очень приятно.

– Как восприняли назначение в судейский департамент венгра Виктора Кашшаи?

– Если честно, не интересуюсь судейской темой. Сегодня пришел Кашшаи, завтра придет кто-то другой. Какая разница?

– Что думаете о приходе в «Рубин» Леонида Слуцкого?

– Сразу поздравил Леонида Викторовича с назначением. Мы знакомы. Он звал меня в Самару еще в 2009 году.

– А в «Рубин» Слуцкий вас не приглашал?

– (Улыбается.) Воздержусь от комментариев.