Топ-5 ведущих лиг увеличивают доходы и наращивают отрыв от остальной Европы

Ведущие чемпионаты наращивают отрыв

В четверг, 16 января, УЕФА опубликовал очередной экономический отчет, содержащий подробный аудит всех 700 европейских клубов высших дивизионов за 2018 год и другие данные крупных исследований, проведенных организацией. Он есть в распоряжении РИА Новости и РБК.

Согласно документу, суммарная выручка всех российских клубов в год чемпионата мира составила 752 млн евро. Этот показатель шестой в Европе (хотя преимущество над идущей седьмой Турцией составляет всего 4 млн), но отставание от ведущей пятерки европейских чемпионатов по-прежнему огромно. Все клубы АПЛ заработали за год 5,4 млрд, затем идут бундеслига (3,2 млрд), примера (3,1 млрд), серия а (2,3 млрд) и лига 1 (1,7).

Даже если учесть, что в этих турнирах, за исключением чемпионата Германии (18 клубов), участвуют по 20 команд (а в РПЛ только 16), разница налицо. Более того, отрыв только растет. За последние 10 лет отечественные клубы стали зарабатывать на 74% больше (плюс 319 млн евро, или по 19,9 млн на клуб), тогда как их конкуренты из топ-5 европейских лиг увеличили выручку на 80%.

ТОП-10 ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО РАЗМЕРУ ВЫРУЧКИ ЗА 2018 ГОД

Чемпионат Размер выручки, млрд евро 1. Англия 5,4 2. Германия 3,2 3. Испания 3,1 4. Италия 2,3 5. Франция 1,7 6. Россия 0,75 7. Турция 0,75 8. Нидерланды 0,5 9. Португалия 0,44 10. Бельгия 0,4

Другой немаловажный показатель – неравное разделение доходов внутри самих лиг. 20 самых богатых чемпионатов в сумме заработали 21 млрд, однако 47,6% всей выручки приходится на 30 ведущих клубов. Российских клубов среди них, естественно, нет. Кроме того, 75% выручки приходится на пять ведущих чемпионатов – это рекорд с 2009 года, когда начали вести статистику.

Популярность у болельщиков не влияет на клубы РПЛ

Важнейшая доходная статья европейских клубов – реализация телеправ. Англичанам телевидение приносит 53% всех доходов, итальянцам – 47%, туркам и испанцам – по 42%, а французам – 37%, тогда как для отечественных клубов телевизионные контракты не более чем бонус, поскольку составляют всего 4% доходной части бюджета. Это худший показатель среди 20 ведущих европейских чемпионатов. Впрочем, в отчете за 2019 год благодаря новому телеконтракту, подписанному на более выгодных условиях, цифры должны вырасти, отмечает УЕФА.

ЛИДЕРЫ ЕВРОПЫ ПО ДОХОДАМ ОТ ТЕЛЕПРАВ

Чемпионат Сумма доходов, млрд евро Доля от всей выручки, % 1. Англия 2,86 53 2. Испания 1,33 42 3. Германия 1,09 34 4. Италия 1,08 47 …Россия 29 4

Так же незначительны доходы от продажи билетов. В 2018 году они увеличились на солидные 13%, но составили всего 52 млн, или 7% от всей выручки. Например, клубы Ла Лиги наполняют за счет билетов 18% бюджета, клубы бундеслиги и лиги 1 – 16%, команды АПЛ – 13%, а участники серии А – 12%. Наиболее же зависимы от этой статьи дохода шотландцы (43%).

Столь печальные показатели достигнуты, несмотря на успехи нескольких отечественных клубов по приросту средней посещаемости. Так, «Зенит» после переезда на «Газпром Арену» стал по этому показателю вторым в Европе (после «Тоттенхэма»), увеличив среднее количество зрителей на трибунах с 25 406 до 43 963.

Кроме того, более чем на 6 тысяч прибавили в посещаемости «Ростов» и «Урал», также переехавшие на стадионы, построенные к ЧМ-2018. Всего в Европе, помимо них, набралось лишь пять клубов, добившихся аналогичных показателей – ПАОК, «Олимпиакос», «Барселона», «Лацио» и «Фенербахче». В данном разделе отчета УЕФА не упомянуты «Тоттенхэм» и «Зенит». Очевидно, потому, что про них было написано выше.

И все же прямая продажа футбольных матчей болельщикам является для отечественных клубов второразрядной задачей, поскольку телеправа и билеты в сумме пополняют клубную казну всего на 11%. Стоит ли в связи с этим удивляться столь низкой зрелищности матчей в РПЛ?

Российские клубы зависят от УЕФА и спонсоров

Даже доходы от УЕФА, которые доступны только шести участникам еврокубков, превышают эти показатели. В 2018 году благодаря успешным выступлениям на международной арене они составили 97 млн (на 61% больше, чем годом ранее), из которых 43 млн получил ЦСКА, добравшийся до четвертьфинала Лиги Европы и вошедший по доходам от УЕФА в топ-20 в Европе (18-е место). Больше всех от УЕФА получили клубы из Англии (369 млн), Испании (254 млн) и Италии (247 млн), а тройку лучших клубов составили «Реал» (94 млн), «Рома» (84 млн) и «Ювентус» (79 млн).

Благодаря успешному выступлению в еврокубках армейцы по итогам года остались в плюсе на 28 млн. Аналогичную прибыль показали «Боруссия» Д и венгерский «Пушкаш Академия». Это 17-й результат в Европе. Больше всех заработали «Монако» (179 млн), «Тоттенхэм» (127 млн) и «Ливерпуль» (120 млн).

И все же наиболее значительными для наших клубов являются поступления от спонсоров и коммерческой деятельности. На их долю приходится 58% всей выручки. Эти цифры очень велики и говорят о высокой зависимости клубов от денег со стороны, что приводит к нестабильному финансовому положению. По этому показателю (чем выше, тем хуже) россияне делят 53-54-е места со Словакией. Для сравнения, худшие показатели у Лихтенштейна – 66%.

Впрочем, сами доходы клубов РПЛ от спонсорских контрактов и коммерческой деятельности довольно велики. Они составили 436 млн, и это пятый показатель в Европе. Больше только у англичан (1,4 млрд), немцев (1,2 млрд), испанцев (861 млн) и итальянцев (566 млн).

ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО ДОХОДАМ ОТ СПОНСОРОВ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чемпионат Доход, млрд евро 1. Англия 1,4 2. Германия 1,2 3. Испания 0,86 4. Италия 0,57 5. Россия 0,44

Европа считает прибыль, а Россия – убытки

Зато по расходам на зарплаты россияне держатся в шестерке. В 2018 году РПЛ клубы выдали футболистам 527 млн, или 32,9 млн на команду, что на 2% даже больше, чем годом ранее (а в Европе рост зарплат – 9,4%). То есть несмотря на разговоры о финансовом кризисе, отечественные клубы продолжали наращивать зарплатное бремя. В результате аж 70% бюджета расходуется на зарплаты футболистам, что, по мнению УЕФА зачастую приводит к убыткам. Чтобы их избежать, требуется компенсировать расходы эффективной работой на трансферном рынке. Как мы знаем, это умение доступно лишь считанному количеству российских клубов.

Для сравнения, выше доля зарплат только во Франции (76% от доходов), тогда как итальянцы и испанцы тратят на игроков по 64%, а щедрые англичане – 59%. Лучший показатель в ведущей пятерке у клубов бундеслиги – 53%.

В пример катастрофической работы на трансферном рынке УЕФА приводит казанский «Рубин», чистый убыток которого при купле-продаже футболистов в 2018 году составил 53 млн – на 14 млн доходов от трансферов пришлось 67 млн расходов. Таким образом, 68% всей выручки клуба пошло на «усиление» состава – это самая большая доля среди 20 ведущих клубов расходом на трансферы. Все мы хорошо помним, чем это закончилось.

Конечно, среди европейских клубов были и те, чей убыток на трансферном рынке оказался выше. Например, у «Манчестер Юнайтед» он составил 134 млн, у «Манчестер Сити» – 107 млн, а у «Баварии» – 79 млн. Вот только доходы у европейских грандов куда выше.

В общем, не стоит удивляться тому, что совокупный чистый убыток клубов РПЛ в 2018 году составил 56 млн? И это при том, что семь клубов из 16 показали прибыль (правда, «до учета трансферной и финансовой деятельности и выплаты налогов», – сказано в отчете). Хуже среди ведущих чемпионатов дела обстоят только в чемпионатах Италии (убытки на 195 млн) и Турции (минус 263 млн). В то же время бундеслига заработала – 153 млн, Ла Лига – 156 млн, а АПЛ – аж 382 млн.

Суммарная же чистая прибыль всех 700 клубов высших дивизионов составила 150 млн. Положительный баланс фиксируется второй год подряд и второй раз в истории (в 2017 году чистая прибыль составила 579 млн). В общем, в Европе умеют и зарабатывать, и считать деньги. Как следствие, чистый капитал (активы без учета долгов и прочих обязательств) всех европейских клубов высших дивизионов за 10 лет вырос в пять раз – с 1,8 млрд до 9 млрд.

И все же, несмотря на убытки, стоимость активов клубов РПЛ за год увеличилась на 13% и составила 984 млрд. Это седьмой показатель в Европе – меньше Англии (11,17 млрд), Испании (5,35 млрд), Италии (4,85 млрд), Германии (3,78 млрд), Франции (3,33 млрд) и даже Португалии (1,6 млрд).

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ

Чемпионат Сумма активов, млрд евро 1. Англия 11,17 2. Испания 5,35 3. Италия 4,85 4. Германия 3,78 5. Франция 3,33 6. Португалия 1,6 7. Россия 0,98

85% всех трансферных расходов Европы дают топ-5 лиг

Ведущая пятерка европейских чемпионатов продолжает не только наращивать доходы, но и подогревать трансферный рынок. Суммарные расходы на трансферы во высших европейских дивизионах в 2018 году превысили 8 млрд, что на 1,5 млрд больше, чем годом ранее, и более чем в два раза больше, чем в 2014-м. Причем 85% всех расходов понесли клубы топ-5 европейских лиг, что на 3% больше, чем четырьмя годами ранее.

СУММА ВСЕХ ТРАНСФЕРОВ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ ВЫСШИХ ДИВИЗИОНОВ