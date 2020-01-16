Сергей Прядкин: Хорошо, что меня переизбрали сейчас, а то пошли разговоры… - Советский спорт
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16 января 2020 19:45ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Прядкин: Хорошо, что меня переизбрали сейчас, а то пошли разговоры…

Глава премьер-лиги подвел итоги во многом судьбоносного для РПЛ и него самого собрания клубов.

«РПЛ В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ С РФС»

– Заседание изначально намечалось на конец января, но клубы сами попросили ускориться. Все-таки уже в разгаре сборы, подготовка ко второй части сезона… Повестка получилась обширной. Рассмотрели предложения РФС о реформе Кубка России и изменениях в проведении соревнований для игроков не старше 17, 18 и 20 лет. Обсудили новую систему взаимодействия клубов со школами и детскими тренерами, которые должны получать достойную компенсацию за подготовку игроков.

Много времени было уделено будущей структуре календаря РПЛ-2020/21. Сами клубы инициировали расширение турнира до 18 участников. Были затронуты и менее глобальные, технические вопросы, связанные с системой VAR, Суперкубком и так далее.

– Возможная реформа Кубка у многих вроде бы вызвала скепсис.
– Действительно, мнения разделились примерно поровну. Лига обратится в РФС за разъяснениями некоторых моментов. Мы находимся в постоянном контакте. Не сомневаюсь, что будут учтены интересы каждого клуба.

«НЕ БЫЛО СМЫСЛА ТЯНУТЬ С ВЫБОРАМИ ДО АПРЕЛЯ»

– Зато за расширение РПЛ проголосовали почти единогласно. Когда изменения вступят в силу?
– Напомню, с чего все началось. Примерно шесть месяцев назад президент РФС Александр Дюков поручил лиге разработать варианты повышения интенсивности и зрелищности нашего турнира. Еще тогда клубы высказались за то, что матчей должно быть больше. С тех пор анализировались разные схемы. Например, добавление плей-офф или третьего круга… Но в итоге формат решили оставить прежним, а вот количество участников увеличить с 16 до 18. По срокам определимся на следующем собрании, предварительно проконсультировавшись с РФС.

– При этом на нынешнем собрании вас переизбрали на новый пятилетний срок. Зачем такая спешка?
– По окончании заседания сами клубы выступили с такой инициативой. Срок моих полномочий истекал в апреле, так зачем тянуть? Тем более что в последние дни пошли разные, совершенно ненужные разговоры. Все прошло в полном соответствии с уставом РПЛ. Мою кандидатуру поддержали единогласно. Благодарен клубам за доверие.

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