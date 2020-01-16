Премьер-лиги министр. Колонка главного редактора

ПЕРЕПРЯДКИН

РПЛ проголосовал за все те изменения, о которых «Советский спорт» писал еще в прошлом году. Из ключевых изменений – расширение числа игр и реформа Кубка России. Из того, что прошло фоном – переизбрание Сергея Прядкина главой РПЛ на ближайшие пять лет.

И это, кстати, один из самых интересных поворотов. Полномочия Прядкина истекали только в апреле, но информация о том, что в его адрес вызревает определенное недовольство, явно не доставляла ему оптимизма. Глава РФС Александр Дюков, хотя Прядкина и критиковал никогда впрямую, но много раз высказывался примерно в таком ключе: «Если надо, мы коллег из Лиги поправим. Пока посмотрим, как сами справятся». Это говорилось и по реформе чемпионата, и – в прошлом году – по времени начала матчей (когда болельщики жаловались на поздние игры, после которых нет возможности добраться до дома). Да и фамилии потенциального преемника назывались довольно часто – особенно с момента прошлогодних выборов в РФС. После же радикальных политических новостей от среды о конструировании новой политической системы в России становилось понятно, что всем сейчас уж точно не до Прядкина и не до проблем российского футбола.

РПЛ – это не федерация, не футбольный союз. Тут для перевыборов не надо проводить отчетно-выборных конференций. Собрались, решили проголосовать, подняли руки и – «чтобы второй раз не собираться» – разошлись-разъехались. Но это произошло в тайне для большинства экспертов и наблюдателей – почти как «спецоперация», прошедшая накануне с президентским посланием, когда до его озвучания не просочилось ровным счетом ни единого инсайда.

И вариант с переизбранием сознательно внесен как не главный вопрос повестки дня: реформа чемпионата, реформа кубка и только потом уже – перевыборы.

ДИРЕКТОР БОЛОТА

Между тем в реформах ничего радикального не произошло. В том, что лига выберет из всех вариантов увеличения числа матчей, самый нерадикальный – увеличить длину плоского чемпионата за счет слабых клубов из ФНЛ – сомнений лично у меня не было. Топы могут быть против. Им нужно увеличение выручки, а без плей-офф или дополнительных матчей лидеров этого не сделать, но основная масса российской футбольной лиги – это унылое болото, которое всегда захочет жить по принципу «Главное – не вылететь ниже». Они всегда увеличат лигу до 18, до 20 команд, до скольких угодно. И им плевать на незрелищность футбола и уныние телевизионной картинки – их начальство не для этого свои бюджеты осваивает.

Поэтому про 18 команд пока сильно возбуждаться не стоит. Много дискуссий пока открывать не следует. В РФС поставили задачу «увеличить число матчей». Как мы уже не раз писали, этого можно добиться вовсе не за счет увеличения числа команд. Решать окончательно будут в РФС, в том числе лично президент союза. Так что точка в этом вопросе еще не поставлена.