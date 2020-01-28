Сергей Юран: Выходить в РПЛ без бюджета – смешить народ

«НЕ ПОШЕЛ БЫ В «ХИМКИ» НА ЖИВОЕ МЕСТО»

Еще в декабре предыдущий главный тренер химчан Андрей Талалаев в стенах редакции «Советского спорта» с большим энтузиазмом рассказывал о планах вывести команду в премьер-лигу. Но жизнь распорядилась иначе. Не найдя зимой крупного спонсора «под РПЛ», подмосковный клуб решил «сменить вектор развития» – и Талалаев ушел.

Его преемником на этой неделе был назначен Сергей Юран, покинувший ради «Химок» красногорский «Зоркий». Можно сказать, что 50-летний специалист второй раз вошел в ту же реку. В 2008-м он уже тренировал «Химки», приняв команду в середине сезона на последнем месте и сохранив ее в премьер-лиге, в том числе – благодаря впечатляющей победе в Черкизове над «Локомотивом» (2:0).

– Как состоялось ваше возвращение в «Химки» спустя 12 лет?

– Мы знакомы с генеральным директором клуба Василием Ивановым, он же тоже играл в футбол. Первый разговор состоялся вечером 23 января. Договорились встретиться в Химках и более детально обсудить некоторые моменты.

– Касательно задач на весну?

– Нет, на этом внимание не заостряли. Иванова в первую очередь интересовало, насколько я готов погрузиться в работу. Мне-то вариант, признаюсь, сразу понравился. Во-первых, «Химки» – не чужая команда. Во-вторых, в руководстве футбольные люди. Помимо Иванова, Дмитрий Ульянов – глава селекционного отдела. В-третьих, это все-таки, по российским меркам, узнаваемый бренд.

Но для меня было важно не прийти не на живое место. Когда убедился, что с этим порядок, сразу согласился. Иванов пояснил, что Талалаев написал заявление об увольнении по обоюдному согласию.

«СПОНСОР МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ И ВЕСНОЙ»

– В прошлом году вы на встрече в нашей редакции говорили, что хотели бы тренировать команду, которая стремиться к повышению в классе. Но «Химки» от борьбы за путевку в РПЛ вроде бы сейчас отказались. Противоречие?

– Во-первых, тогда я говорил, что не пойду в команду второго дивизиона без высоких целей и четкой стратегии развития. Во-вторых, в разговоре с руководством «Химок» была поставлена задача выигрывать каждый следующий матч. Премии же за победы никто не отменял! Да, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев делал заявления, что пока спонсора для «Химок» нет, а значит, нет и обязательств выйти в премьер-лигу. Но ведь спонсор может в будущем появиться. И тогда приоритеты сразу поменяются.

Вообще, я привык реально смотреть на вещи. Какой смысл выступать в РПЛ без соответствующего бюджета? Смешить народ? Разделить судьбу «Анжи» и «Амкара»? Вот будет спонсор – будет и премьер-лига… В любом случае, «Химки» продолжат поступательное движение наверх – к этому готовы и клуб, и стадион, и болельщики.

Кстати, все может поменяться в лучшую сторону уже весной. Так что мне, как главному тренеру, и игрокам, как профессионалам, надо качественно выполнять свою работу. Независимо от объявленных задач, мы должны демонстрировать хороший футбол, побеждать в каждом матче и привлекать народ на трибуны.

– Кого пригласили в свой тренерский штаб?

– Игоря Ющенко, с которым мы работаем уже на протяжении десяти лет. Хорошо знаю уже работающего в «Химках» Евгения Корнюхина. Мы пересекались на проекте «Кто хочет стать легионером», а затем в «Зорком». Он максималист и квалифицированный тренер вратарей.

С остальными кандидатами определимся на сборе в Турции. В команде остались специалисты из штаба Талалаева, и если Андрей уже сейчас возглавит какой-то другой клуб – а говорят о «Нижнем Новгороде», кто-то из них может последовать туда за ним. Тогда придется искать замену.

«ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЕН ТАЛАЛАЕВУ»

– Как расставались с «Зорким»?

– Тяжело, потому что относился к команде, как к своему ребенку. «Зоркий» – тоже величина, клуб стабильно выступал во второй союзной лиге. Красногорск живет футболом, в местной академии занимается около тысячи детей.

Жаль было расставаться, но, повторюсь, для меня важны цели и развитие, а после смены руководства в «Зорком» в прошлом году планка понизилась. И все равно, благодарен клубу за совместную работу. Городу было немного не до футбола, и все равно из бюджета выделялись средства, чтобы команда сохранилась. И с такими болельщиками общаться было очень приятно, но… Это жизнь. Я хочу идти вперед, потому что человек амбициозный.

– Как оцениваете нынешнее состояние «Химок»?

– Очень высоко, поэтому хотел бы искренне поблагодарить Талалаева. Андрей тратил на команду время и нервы, добился хороших результатов в ФНЛ, дошел до четвертьфинала Кубка России. Сделаю все возможное, чтобы не уронить планку.

– В Кубке «Химки» от трофея отделяют три победы. Замахнетесь на финал?

– Ну, а как может быть иначе? Для Юрана не может быть другой задачи – только максимум.

«В ПРИОРИТЕТЕ – МЕСТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ»

– Победа в Кубке – это автоматический пропуск в групповой этап Лиги Европы. В случае чего, «Химки» потянут такой уровень организационно?

– Не могу на это влиять, отвечаю только за спортивную составляющую. Остальные вопросы будет решать руководство. Сейчас на сборе буду объяснять ребятам, что у нас есть шанс войти в историю, и надо им воспользоваться.

У «Торпедо», с которой сыграем в четвертьфинале Кубка, очень серьезная команда. Сергей Игнашевич здорово работает, поэтому нужно будет приложить максимум усилий для победы. Дальше соперник – «Шинник» или «Урал», и там тоже можно выиграть с божьей помощью. Впрочем, пока забегать вперед не будем, надо действовать поэтапно.

– Достаточно ли «Химки» укомплектованы?

– Состав формировался под задачу выйти в РПЛ. Однако из разговора с Ивановым и Ульяновым знаю, что кого-то из игроков, имеющих хорошие предложения, держать не будем. Это нормально и по-человечески. Возможно, два-три лидера нас покинут, но в целом команду сохраним.

Усиливаться намерены в первую очередь за счет футбольных школ Московской области. Ставка сделана на молодежь. Не на 15-16-летних ребят, конечно, а постарше. Но наш приоритет на данном этапе – именно местные воспитанники. И у «Химок» уже есть представление о том, кого будем добавлять на сбор в случае отъезда игроков первой команды.

«МНОГИЕ ИНОСТРАНЦЫ РПЛ НЕ НУЖНЫ»

– Легионеры вообще не рассматриваются?

– Не могу сказать, что отношусь к иностранным футболистам с большой симпатией. В том смысле, что у нас такая большая страна, и столько школ… Для чего нужны легионеры, если у нас и своих талантов полно? Конечно, в РПЛ есть сильные иностранцы, но в ФНЛ, при прочих равных, в них необходимости нет.

– Получается, в РПЛ «Химкам» никакой лимит не помешал бы…

– Да, верно. Хотя, допускаю, что точечно усилиться иностранцем в премьер-лиге можно. Если игрок будет на голову выше россиян. Тогда и журналисты, и болельщики его оценят – скажут, да, это качественный, квалифицированный исполнитель. Но, по моему мнению, сейчас многие легионеры РПЛ не нужны.

«МОИ СХЕМЫ – 4-5-1 И 4-3-3»

– Собираетесь ли вносить коррективы в сверстанную ранее программу зимних сборов?

– Руководством запланированы сборы в Турции и на Кипре с последующим участием в Кубке ФНЛ. Места и даты неизменны. На первом сборе закладывается фундамент. На втором – начнется соревновательная часть. Так как я приверженец комбинационного футбола в одно-два касания, игровые тренировки претерпят изменения.

– И игровую схему «Химок» скорректируете?

– Мои стандартные схемы: 4-5-1 с двумя инсайдами и нападающим и 4-3-3. Их я практикую во всех клубах. Но это предварительно. Все-таки надо еще оценить, есть ли под эти модели в «Химках» необходимые исполнители.

– Первый матч у вас 5 марта против «Торпедо»…

– Дебют очень ответственный. Кубковый матч, в котором может быть только один победитель. Нужно тщательно проанализировать сильные и слабые стороны «Торпедо», чтобы не разочаровать своих болельщиков. Надеюсь, все получится.

– Как относитесь к возможному расширению РПЛ до 18 клубов? Это же и «Химки» может затронуть.

– Считаю, в расширении нет никакого смысла, вне зависимости от того, хорошо ли от этого будет «Химкам». Повторюсь: если в клубе нет финансирования уровня РПЛ, выходить в премьер-лигу смысла не имеет. Это не усиление чемпионата! Просто шесть-семь ведущих команд будут забивать по три-пять голов новым участникам. Вот и вся разница.

Если же у футбольных клубов, как в нашем хоккее, появятся мощные спонсоры – металлургические заводы, корпорации, – которые обеспечат финансирование, буду двумя руками за расширение. Но это должно быть добровольное спонсорство. Ходить и клянчить бюджетные деньги – путь в никуда.