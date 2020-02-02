Кузнецов напророчил связку Смолов - Аспас. Как Федор дебютировал в Виго

15 МИНУТ ИСТИНЫ

29-летний нападающий стал вторым представителем России в примере-2019/20. И пока мы будем следить за Смоловым в единственном числе, ведь полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстанавливается после очередной травмы.

Дебют Смолова за «Сельту» состоялся как раз в матче с «Валенсией». На 78-й минуте Федор заменил уругвайца Габриэля Фернандеса и образовал в нападении связку с Яго Аспасом, в перспективность которой так верил бывший легионер «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов, рассуждая о переходе Смолова на страницах нашего издания.

Россиянин сменил Фернандеса сразу после того, как «Валенсия» открыла счет. Однако по-настоящему растормошить нападение «Сельты» за отведенные 15 минут у Смолова не вышло. Все нападение гостей продолжало держаться на креативе Аспаса, который успевал всюду. Ну а Федор безуспешно пытался подстроиться под звездного партнера, лишь однажды сыграв с ним в стеночку.

НЕ ДУБЛИКАТ ФЕРНАНДЕСА

В действиях Смолова было больше сумбура, чем осмысленности. Впрочем, один важный вывод субботняя 15-минутка сделать позволила. В дуэте Смолов - Аспас роль центрфорварда, судя по всему, будет отведена 32-летнему испанцу, россиянин же займется любимым делом - развитием атаки из глубины. То есть, в схеме 4-4-2 главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия видит в Смолове не «дубликат Фернандеса», а человека, способного развязать руки Аспасу, который теперь сможет чаще оказываться на острие.

Такой подход доказывает, что Смолова арендовали не наобум, а предварительно изучив его сильные стороны. Ведь, исходя из габаритов и статистики в лучших сезонах, в Федоре вполне могли видеть «столба» а ля Фернандес, каковым россиянин, как мы знаем, никогда не был. Другое дело, сумеет ли он за короткий срок стать плеймейкером «Сельты»? После продолжительного отпуска и при минимуме совместных тренировок с новыми одноклубниками сделать это будет крайне тяжело. А времени на раскачку Гарсия Смолову не даст: клуб сейчас находится в зоне вылета и нуждается в сиюминутных результатах.

МАГИЯ МОСТОВОГО И КАРПИНА НЕ ПОМОЖЕТ

Напомним, что для Смолова это второй заграничный опыт. В начале десятых он успел отыграть на правах аренды сезон в «Фейенорде», правда, не слишком успешно. Тогда Федор ограничился одним голом в 11 матчах голландского чемпионата и вернулся на родину.

Российские легионеры занимают важное место в клубной истории «Сельты». Александр Мостовой и Валерий Карпин до сих пор остаются культовыми персонажами для галисийских болельщиков, но… Вряд ли это сулит какие-то преференции Смолову. По сути, ему предстоит пройти в Виго полугодичный просмотр. У «Сельты» есть право выкупить его контракт у «Локо» за 6 миллионов евро. И реализация этой опции теперь зависит исключительно от самого Федора.