Андрей Червиченко: Скорее Кокорин получает 200 тысяч евро, а не 20 тысяч рублей

«МРОТ МОГЛИ ПРОПИСАТЬ В КОНТРАКТЕ, КОГДА САША СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ»

– В понедельник Александр Кокорин дебютировал на сборах «Зенита-2» дублем в ворота бразильского «Гремио Новоризонтино» (4:1). Но всех еще утром потрясла новость о том, что слухи о якобы 20 тысячах, которые получает форвард по контракту с питерским клубом, действительно могут соответствовать действительности. Якобы в договоре Кокорина прописан МРОТ. А это даже меньше озвученной ранее двадцатки – около 12 тысяч. Вы, как опытный футбольный функционер, верите в подобное?

– «Зенит» удивляет меня второй раз. Первый был, когда все узнали о трансфере Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей. Теперь вот всплывают подробности контракта Кокорина…

Я точной информацией, конечно, не владею. Могу только предположить, что МРОТ могли прописать Кокорину, когда действовал его старый контракт, а игрок оказался в тюрьме. Скорее всего, в новом соглашении, подписанном уже после выхода Саши на свободу, были другие условия. Они могли содержаться в приложении к договору, которые сейчас «источник в клубе» не озвучивает, ссылаясь на основной текст. Ясное дело, что за 10 или 20 тысяч рублей никто играть не согласится. В «Зените» даже болл-бои получают больше.

– А может, речь идет о серых финансовых схемах?

– Да вряд ли. Зачем «Зениту» уходить от налогов? Повторюсь: наверняка реальная сумма зарплаты Кокорина прописана в дополнении к договору. А нам цитируют основной текст, который мог остаться без изменений со времени, когда Саша отбывал срок.

– Сколько сейчас может получать Кокорин?

– Я скорее поверю в 200 тысяч евро в месяц, чем в 20 тысяч рублей.

«СЕМАКИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ»

– Однако сам игрок намекнул на то, что информация о МРОТе – верная…

– Знаете, в этой истории делается столько загадочных заявлений, что непонятно, кому верить. Боюсь, как бы Кокорин и его окружение вскоре не пожалели о том, что уже наговорили. Мне кажется, надо всем успокоиться и перейти к конструктиву. Да, аренду в «Сочи» клуб обставил неправильно, неуклюже. Но при этом для Кокорина это не самый плохой вариант. Куда лучше, чем забивать сейчас за «Зенит-2».

– Но Кокорина в первой команде хотел бы видеть и главный тренер Сергей Семак.

– Семаки приходят и уходят, а решают все те, кто платит зарплату. Главный тренер обязан принимать условия, либо – до свидания. Неужели на Кокорине свет сошелся? Да Семак имеет в составе несколько лучших нападающих страны! И ему не об атаке сейчас надо думать, а об обороне, которая у «Зенита» часто напоминает проходной двор.

«НЕ СЕРЫЕ И НЕ ЧЕРНЫЕ СХЕМЫ, А КРЕМОВАТЫЕ»

– Вы сталкивались с ситуациями, когда игроки получали по документам МРОТ?

– В мое время футболисты в «Спартаке», не считая звезд, в среднем получали 10-15 тысяч долларов в месяц. Понятно, что схемы могут быть разными. Не серыми и не черными, а, скажем так, кремоватыми. Но это уже вопрос к бухгалтерии…

А слова Кокорина о его зарплате – это нонсенс. Никаких 20 тысяч рублей он получать не может. И если такие цифры указаны в его договоре, то это недоработка менеджмента клуба, очередной повод выставить «Зенит» в неприглядном виде. Теперь пусть клуб у себя внутри разбирается, откуда пошла утечка и кто такие бумаги подписывает.

– Может ли «Зенит» теперь применить санкции к самому Кокорину?

– Так уже налицо открытая конфронтация игрока и клуба. И я бы не спешил принять здесь сторону Кокорина. На мой взгляд, «Зенит» сделал немало для Саши, когда он по своей дурости вляпался в некрасивую историю. Теперь же он не только отказывается от аренды в «Сочи», но еще и наносит удар по репутации клуба.