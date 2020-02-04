Катар готов к проведению чемпионата мира?

Мы отправились в Доху для того, чтобы помимо просмотра готовности российских клубов в рамках Кубка Париматч Премьер, заодно осмотреться и задать себе вопрос: а смог бы Катар провести чемпионат мира прямо сейчас?

ПОГОДА

Не нужно быть экспертом, чтобы предположить, что вопрос сроков проведения был основным, как только Катар получил право на проведение турнира. Летом температура здесь очаровательна – под 50 градусов по Цельсию, так что игра в футбол в таких условиях едва ли совместима с жизнью, если только вы не абориген.

Сейчас на дворе февраль и в Дохе вполне можно жить. За пару суток пребывания здесь я не видел ни одного облачка на небе, а средняя температура днем балансирует в районе 22-24 градусов. После 17 часов стремительно темнеет и холодает. Но не до такой степени, чтобы основательно утепляться и ходить с шарфом. Градусов до 14 опускается температура.

Но есть нюансы. Даже лютой катарской зимой здесь можно сгореть моментально. Среди игроков я такого пока не замечал. Очевидно, из-за того, что они стремительно перемещаются по полю во время тренировок и матчей и просто не успевают превратиться в раков к пиву. Со всеми остальными беда. Всего пару часов стояния у бровки и лицо цвета кумача вам обеспечено. Запасайтесь солнцезащитным кремом!

ТРАНСПОРТ

И в этом вопросе не обойтись без специфики. Тут помешаны на машинах. Водят интересно. Нельзя сказать, что на дороге вам хамят, но и никоим образом не возникает ощущения, что вас пропускают.

«Чем больше у меня машина, тем вернее я король» - примерно так можно сформулировать езду стремительных жителей города Дохи. Не думаю, что наших туристов это должно сильно удивлять, у нас и дома такого добра хватает. Озадачивает другое. Где люди? Пока не очень понятно как вы сможете добраться до стадиона на окраине Дохи из центра, если от машины вас укачивает, а с метро у вас отношения не сложились. Правда, тогда не очень понятно как вы сюда добрались на самолете, ну ладно.

Да-да, метро тут имеется. И кстати на нем доехать до арены можно запросто. Станции построены в едином стиле – стеклянный каркас и приземистая крыша в виде лепестков цветка. Красиво! Правда, немного напрягает, что я пока ни разу не видел, чтобы в здание станций метро кто-то заходил или кто-то из него выходил. Под землей, надеюсь, ходят поезда, внутри которых даже есть машинисты.

Пешеходы? Нет, не слышали. Такой вывод можно сделать, изучив ширину тротуара, вооружившись рулеткой. Рулетки нет, а на глазок получается не больше двух метров ширины. Вдвоем разойтись непросто, так что велик риск свалиться в бурное автомобильное движение. Простой пример: от отеля до стадиона на машине ехать 15 минут. А пешком без малого три часа. Делайте выводы.

ИНФРАСТРУКТУРА

С чем бы сравнить Доху сейчас, когда к чемпионату мира подготовка идет полным ходом? Пожалуй, с Сочи перед Олимпиадой 2014. Конечно, с серьезной скидкой на архитектурные особенности старых и новых построек, но общее какое-то настроение и ощущение – они вот как-то витают. Витают в том смысле, а успеют ли они все это дело привести в порядок?

Помните веселые фотографии иностранных (и не только) журналистов о том, как в Сочи текут унитазы, взрываются розетки, а отражение зеркала в номере решительно отказывается отображать постояльца? Сейчас примерно то же самое можно сказать про Доху, но в контексте строительных работ. Разворочено, разрушено, раздолбано и постоянно гремит, стучит и молотит – это про Доху. Местами не пройти и иногда не проехать – это тоже про нее.

ЖИТЬ ТУТ МОЖНО

Несмотря на то, что с отельным бизнесом в Дохе все прекрасно – четырехзвездная гостиница – это очень круто, пять звезд – читай дворец. Менее статусных отелей пока видеть не доводилось, но отталкиваясь от того, где удалось побывать есть предположение, что и в «трех звездах» прожить можно вполне себе.

Посмотрим, какое будет принято решение по продаже алкоголя во время проведения чемпионата. На сегодняшний день известно, что продажа вроде бы будет разрешена в фан-зонах. А вообще тут настоящий и тотальный запрет на продажу всего того, что горит, если только у вас нет специального разрешения для специального магазинчика. И про свинину забудьте тоже. Только говядина и курочка. В изобилии.

Мобильная связь дорогая. В отелях более чем уверенный WI-FI, а вот в городе возможны самые разнообразные варианты: от покупок местных сим-карт до услуг наших операторов, которые все как один предлагают лютые цены на звонки, но вполне себе терпимые пакеты по мобильному трафику. На что-то очень важное в сутки их вполне хватает.

Так готов ли Катар к приему чемпионата мира прямо сейчас? Если судить по столице, то пока не очень. Многое недоработано! Но время есть. Успеют.