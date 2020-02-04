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04 февраля 2020 16:45ФутболЗибрак Артем

Кто станет следующим Холандом? Самые играющие юниоры Европы

Европейские клубы давно выучили – чтобы научиться зарабатывать, надо развивать юные дарования для дальнейшей перепродажи. В РПЛ только один стабильно играющий юниор, да и тот – иностранец.

Международный центр спортивных исследований (CIES) выяснил, насколько задействованы в национальных чемпионатах футболисты, родившиеся не раньше 1 января 2000 года. Чтобы оценить уровень доверия к молодым талантам, Центр проанализировал, какой процент от игровых минут провели футболисты в европейских чемпионатах.

Франция – европейская кузница талантов

В топ-5 ведущих лиг лидером стал правый нападающий Деян Кулусевски, права на которого в начале января перешли от «Аталанты» к «Ювентусу» (35 млн евро). С лета он выступает в аренде в «Парме» и за это время в серии А провел на поле 1796 минут (95% игрового времени), забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Благодаря блестящему выступлению всего за полгода шведский футболист повысил свою трансферную стоимость в 25 раз и теперь оценивается transfermarkt в 25 млн.

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Самый звездный футболист из списка вингер «Боруссии» Джейдон Санчо, проведший в бундеслиге 80% времени со старта сезона. Англичанин, сыгравший уже в 11 матчах за национальную команду, вообще не нуждается в представлении. 19-летний воспитанник «Манчестер Сити» еще в позапрошлом (!) сезоне принял участие в 12 матчах бундеслиги (1 гол, 4 передачи), а в прошлом стал лучшим ассистентом чемпионата и вторым по системе «гол+пас» – 26 (12+14) очков, пропустив вперед только Роберта Левандовски. В результате за два года его трансферная стоимость повысилась в восемь раз – с 15 млн до 120 млн.

А самый молодой в нашем списке 17-летний опорник «Ренна» Эдуардо Камавинга. Он дебютировал в чемпионате Франции еще в прошлом сезоне, а в нынешнем застолбил за собой место в основе и сыграл в 21 матче (1 гол, 1 передача). Пока юный француз намного лучше в отборе и перехватах, чем непосредственно с мячом, но все говорит о том, что впереди у него большое будущее. Его трансферная стоимость за полгода выросла почти в девять раз – с 4 млн до 35 млн.

Эти примеры показывают, как клубы могут повышать потенциальную трансферную стоимость состава за счет талантливых юниоров с перспективой дальнейшей перепродажи, но не менее важен еще и тот факт, что эта политика не мешает командам демонстрировать высокие результаты: «Боруссия» в трех очках от первого места, «Ренн» в зоне Лиги чемпионов, а «Парма» делит шестую, лигоевропейскую строчку с «Кальяри» и «Миланом».

Больше всего юниорам доверяют в играющей роль поставщика для европейских грандов лиге 1 – французские клубы представлены семью футболистами в топ-20. Причем сразу два из них играют в «Бордо» – полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Ясин Адли. Стоит ли после этого удивляться, что Франция, замыкая пятерку сильнейших европейских первенств, является действующим чемпионом мира и главным фаворитом Евро-2020?

На втором месте итальянцы (пять футболистов), на третьем – немцы (четыре). А меньше всего возможностей у юниоров в под завязку забитой игроками национальных сборных АПЛ.

ЮНИОРЫ В ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ

Игрок

Клуб

Чемпионат

Амплуа

Год рождения

% минут

Деян Кулусевски

Парма

Италия

нападающий

2000

95

Сандро Тонали

Брешия

Италия

полузащитник

2000

94

Макс Ааронс

Норвич

Англия

защитник

2000

92

Эдуардо Камавинга

Ренн

Франция

полузащитник

2002

89

Джейдон Санчо

Боруссия Д

Германия

нападающий

2000

80

Ферран Торрес

Валенсия

Испания

нападающий

2000

71

Райан Айт Нури

Анже

Франция

защитник

2001

68

Мохамед Симакан

Страсбург

Франция

защитник

2000

61

Мараш Кумбула

Верона

Италия

защитник

2000

61

Альфонсо Дэвис

Бавария

Германия

нападающий

2000

59

Орельен Тчуамени

Бордо

Франция

полузащитник

2000

59

Жорис Шотар

Монпелье

Франция

полузащитник

2001

59

По стопам Холанда

В остальной части Европы обращают на себя внимание мощный 193-сантиметровый центральный защитник «Херенвена» Свен Ботман (2 гола, 4 передачи), не пропустивший ни минуты в нынешнем чемпионате Нидерландов, 17-летний универсальный нападающий «Спарты» Адам Хложек (3 гола, 7 передач) и опорный полузащитник команды-сенсации чемпионата Португалии «Фамаликана» (в одном очке от третьего места после 19 туров) Густаво Ассунсао.

Примечательно, что в данном рейтинге не оказалось лучшего юниора последнего полугода Эрлинга Холанда. Из-за травм он пропустил четыре матча, плюс нередко покидал поле до финального свистка и, как следствие, сумел набрать только 60% игрового времени. Зато после переезда в Дортмунд ему хватило трех матчей, чтобы покорить бундеслигу.

Чаще всего юниорам доверяют в чемпионатах Нидерландов, Бельгии и Дании (по четыре футболиста в топ-20), а особо отличились представленные двумя игроками «Фамиликан (Ассунсао и Неуэн Перес) и датский «Норшеллан» (Микель Дамсгард и Исаак Атанга).

ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Игрок

Клуб

Чемпионат

Амплуа

Год рождения

% минут

Свен Ботман

Херенвен

Нидерланды

защитник

2000

100

Густаво Ассунсао

Фамиликан

Португалия

полузащитник

2000

91

Адам Хложек

Спарта

Чехия

нападающий

2002

91

Леонидас Стержиу

Санкт-Галлен

Швейцария

защитник

2002

88

Мирон Боаду

АЗ

Нидерланды

нападающий

2001

88

Микель Дамсгард

Норшеллан

Дания

нападающий

2000

86

Фредерик Винтер

Люнгбю

Дания

защитник

2001

86

Романо Шмид

Вольфсбергер

Австрия

полузащитник

2000

82

Якоб Кристенсен

Норшеллан

Дания

полузащитник

2001

80

Жулиан Бьянконе

Серкль Брюгге

Бельгия

защитник

2000

80

РПЛ на своей волне

Увы, ни одного представителя РПЛ в данном рейтинге нет. Причина проста – никто из футболистов, рожденных в 2000 году или позже, не дотянул до отметки в 76%. Более того, хотя бы 0,5% времени (то есть 8 минут) на 16 клубов покорились всего 11 игрокам, из которых четверо (то есть больше трети) выступают за «Рубин».

Лучший показатель в РПЛ имеет полузащитник казанцев Зураб Давиташвили (1 гол), проведший на поле 71% игрового времени, но он (к слову, не россиянин, а грузин, то есть пробился благодаря таланту, а не паспорту), пожалуй, единственный юниор в РПЛ, имеющий право утверждать, что закрепился осенью в основе. Еще пятеро – Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Степанов, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Вадим Карпов (ЦСКА) и Данила Емельянов («Уфа») – более или менее активно используются в ротации. Остальные пятеро выходили на поле в чемпионате России по воле случая. Самый молодой в нашем списке Вадим Карпов, которому 18 лет исполнится только в июле.

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Данная статистика вызывает искреннее недоумение. В чем стратегия развития российского футбола? Уровень игры в РПЛ значительно отстает от ведущей пятерки чемпионатов, а способов приблизиться к лидерам мы за три десятилетия так и не выработали. Отечественные клубы не делают ставку ни развитие местных молодых игроков (как Бельгия и Чехия), ни на поиск юных таланов по всему миру (Нидерланды, Португалия), в результате чего зачастую имеют отрицательный трансферный баланс, ни на прошедших пик звезд (Турция), что помогло бы увеличить привлекательность и популярность лиги за рубежом. Практически нет даже внутренней миграции игроков между премьер-лигой и низшими дивизионами.

Клубы РПЛ продолжают вариться в собственном соку за бюджетный счет и еще имеют наглость просить о расширении лиги. Российский футбол не имеет ни целей, ни задач, ни способов их достижения, ни ориентиров, ни планов развития. Он просто есть. И еврокубковая осень четко дала нам понять, что существует он просто так, сам по себе. Для того, чтобы губернаторам было чем отчитаться перед президентом.

ЮНИОРЫ В РПЛ

Игрок

Клуб

Амплуа

Год рождения

% минут

Зураб Давиташвили

Рубин

полузащитник

2001

71

Наиль Умяров

Спартак

полузащитник

2000

41

Даниил Степанов

Рубин

защитник

2000

40

Вадим Карпов

ЦСКА

защитник

2002

38

Хвича Кварацхелия

Рубин

полузащитник

2001

37

Данила Емельянов

Уфа

полузащитник

2000

29

Лечи Садулаев

Ахмат

полузащитник

2000

12

Никита Макаров

Рубин

полузащитник

2001

8

Ламек Банда

Арсенал

нападающий

2001

6

Никита Колдунов

Сочи

полузащитник

2000

2

Михаил Игнатов

Спартак

полузащитник

2000

1

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