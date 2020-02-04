Кто станет следующим Холандом? Самые играющие юниоры Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES) выяснил, насколько задействованы в национальных чемпионатах футболисты, родившиеся не раньше 1 января 2000 года. Чтобы оценить уровень доверия к молодым талантам, Центр проанализировал, какой процент от игровых минут провели футболисты в европейских чемпионатах.

Франция – европейская кузница талантов

В топ-5 ведущих лиг лидером стал правый нападающий Деян Кулусевски, права на которого в начале января перешли от «Аталанты» к «Ювентусу» (35 млн евро). С лета он выступает в аренде в «Парме» и за это время в серии А провел на поле 1796 минут (95% игрового времени), забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Благодаря блестящему выступлению всего за полгода шведский футболист повысил свою трансферную стоимость в 25 раз и теперь оценивается transfermarkt в 25 млн.

Самый звездный футболист из списка вингер «Боруссии» Джейдон Санчо, проведший в бундеслиге 80% времени со старта сезона. Англичанин, сыгравший уже в 11 матчах за национальную команду, вообще не нуждается в представлении. 19-летний воспитанник «Манчестер Сити» еще в позапрошлом (!) сезоне принял участие в 12 матчах бундеслиги (1 гол, 4 передачи), а в прошлом стал лучшим ассистентом чемпионата и вторым по системе «гол+пас» – 26 (12+14) очков, пропустив вперед только Роберта Левандовски. В результате за два года его трансферная стоимость повысилась в восемь раз – с 15 млн до 120 млн.

А самый молодой в нашем списке 17-летний опорник «Ренна» Эдуардо Камавинга. Он дебютировал в чемпионате Франции еще в прошлом сезоне, а в нынешнем застолбил за собой место в основе и сыграл в 21 матче (1 гол, 1 передача). Пока юный француз намного лучше в отборе и перехватах, чем непосредственно с мячом, но все говорит о том, что впереди у него большое будущее. Его трансферная стоимость за полгода выросла почти в девять раз – с 4 млн до 35 млн.

Эти примеры показывают, как клубы могут повышать потенциальную трансферную стоимость состава за счет талантливых юниоров с перспективой дальнейшей перепродажи, но не менее важен еще и тот факт, что эта политика не мешает командам демонстрировать высокие результаты: «Боруссия» в трех очках от первого места, «Ренн» в зоне Лиги чемпионов, а «Парма» делит шестую, лигоевропейскую строчку с «Кальяри» и «Миланом».

Больше всего юниорам доверяют в играющей роль поставщика для европейских грандов лиге 1 – французские клубы представлены семью футболистами в топ-20. Причем сразу два из них играют в «Бордо» – полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Ясин Адли. Стоит ли после этого удивляться, что Франция, замыкая пятерку сильнейших европейских первенств, является действующим чемпионом мира и главным фаворитом Евро-2020?

На втором месте итальянцы (пять футболистов), на третьем – немцы (четыре). А меньше всего возможностей у юниоров в под завязку забитой игроками национальных сборных АПЛ.

ЮНИОРЫ В ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ

Игрок Клуб Чемпионат Амплуа Год рождения % минут Деян Кулусевски Парма Италия нападающий 2000 95 Сандро Тонали Брешия Италия полузащитник 2000 94 Макс Ааронс Норвич Англия защитник 2000 92 Эдуардо Камавинга Ренн Франция полузащитник 2002 89 Джейдон Санчо Боруссия Д Германия нападающий 2000 80 Ферран Торрес Валенсия Испания нападающий 2000 71 Райан Айт Нури Анже Франция защитник 2001 68 Мохамед Симакан Страсбург Франция защитник 2000 61 Мараш Кумбула Верона Италия защитник 2000 61 Альфонсо Дэвис Бавария Германия нападающий 2000 59 Орельен Тчуамени Бордо Франция полузащитник 2000 59 Жорис Шотар Монпелье Франция полузащитник 2001 59

По стопам Холанда

В остальной части Европы обращают на себя внимание мощный 193-сантиметровый центральный защитник «Херенвена» Свен Ботман (2 гола, 4 передачи), не пропустивший ни минуты в нынешнем чемпионате Нидерландов, 17-летний универсальный нападающий «Спарты» Адам Хложек (3 гола, 7 передач) и опорный полузащитник команды-сенсации чемпионата Португалии «Фамаликана» (в одном очке от третьего места после 19 туров) Густаво Ассунсао.

Примечательно, что в данном рейтинге не оказалось лучшего юниора последнего полугода Эрлинга Холанда. Из-за травм он пропустил четыре матча, плюс нередко покидал поле до финального свистка и, как следствие, сумел набрать только 60% игрового времени. Зато после переезда в Дортмунд ему хватило трех матчей, чтобы покорить бундеслигу.

Чаще всего юниорам доверяют в чемпионатах Нидерландов, Бельгии и Дании (по четыре футболиста в топ-20), а особо отличились представленные двумя игроками «Фамиликан (Ассунсао и Неуэн Перес) и датский «Норшеллан» (Микель Дамсгард и Исаак Атанга).

ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Игрок Клуб Чемпионат Амплуа Год рождения % минут Свен Ботман Херенвен Нидерланды защитник 2000 100 Густаво Ассунсао Фамиликан Португалия полузащитник 2000 91 Адам Хложек Спарта Чехия нападающий 2002 91 Леонидас Стержиу Санкт-Галлен Швейцария защитник 2002 88 Мирон Боаду АЗ Нидерланды нападающий 2001 88 Микель Дамсгард Норшеллан Дания нападающий 2000 86 Фредерик Винтер Люнгбю Дания защитник 2001 86 Романо Шмид Вольфсбергер Австрия полузащитник 2000 82 Якоб Кристенсен Норшеллан Дания полузащитник 2001 80 Жулиан Бьянконе Серкль Брюгге Бельгия защитник 2000 80

РПЛ на своей волне

Увы, ни одного представителя РПЛ в данном рейтинге нет. Причина проста – никто из футболистов, рожденных в 2000 году или позже, не дотянул до отметки в 76%. Более того, хотя бы 0,5% времени (то есть 8 минут) на 16 клубов покорились всего 11 игрокам, из которых четверо (то есть больше трети) выступают за «Рубин».

Лучший показатель в РПЛ имеет полузащитник казанцев Зураб Давиташвили (1 гол), проведший на поле 71% игрового времени, но он (к слову, не россиянин, а грузин, то есть пробился благодаря таланту, а не паспорту), пожалуй, единственный юниор в РПЛ, имеющий право утверждать, что закрепился осенью в основе. Еще пятеро – Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Степанов, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Вадим Карпов (ЦСКА) и Данила Емельянов («Уфа») – более или менее активно используются в ротации. Остальные пятеро выходили на поле в чемпионате России по воле случая. Самый молодой в нашем списке Вадим Карпов, которому 18 лет исполнится только в июле.

Данная статистика вызывает искреннее недоумение. В чем стратегия развития российского футбола? Уровень игры в РПЛ значительно отстает от ведущей пятерки чемпионатов, а способов приблизиться к лидерам мы за три десятилетия так и не выработали. Отечественные клубы не делают ставку ни развитие местных молодых игроков (как Бельгия и Чехия), ни на поиск юных таланов по всему миру (Нидерланды, Португалия), в результате чего зачастую имеют отрицательный трансферный баланс, ни на прошедших пик звезд (Турция), что помогло бы увеличить привлекательность и популярность лиги за рубежом. Практически нет даже внутренней миграции игроков между премьер-лигой и низшими дивизионами.

Клубы РПЛ продолжают вариться в собственном соку за бюджетный счет и еще имеют наглость просить о расширении лиги. Российский футбол не имеет ни целей, ни задач, ни способов их достижения, ни ориентиров, ни планов развития. Он просто есть. И еврокубковая осень четко дала нам понять, что существует он просто так, сам по себе. Для того, чтобы губернаторам было чем отчитаться перед президентом.

ЮНИОРЫ В РПЛ