В глухой провинции у моря. Что представляет из себя ФК «Рига» – новый клуб Олега Кононова - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 19:30ФутболЯременко Николай

В глухой провинции у моря. Что представляет из себя ФК «Рига» – новый клуб Олега Кононова

Латвийский футбол сегодня совершенно неожиданно для многих оказался в центре внимания: экс-тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил чемпиона страны – футбольный клуб «Рига». Что такое ФК «Рига» и что такое латвийский футбол, поясняет Николай Яременко.

ЕСЛИ ВЫПАЛО В ИМПЕРИИ РОДИТЬСЯ…

Латвия никогда не выигрывала никогда громких титулов, но полтора десятка лет назад творила сенсации на международной арене. Это была первая из постсоветских республик, вышедшая в финальную часть чемпионата Европы.

Если отмотать еще назад, то в советские времена Латвия не блистала. Из национальных окраин только украинские и грузинские клубы были элитой советского футбола: киевляне и тбилисцы во времена СССР выигрывали еврокубки (у россиян наивысшим достижением был финал московских динамовцев в подзабытом уже Кубке кубков в 1972 году). А в этом уголке бывшей империи громких побед не бывало.

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», – рижская интеллигенция считает, что знаменитые строчки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу» написаны были именно по поводу Латвии.

Изменились границы, но европейцы, принявшие латвийцев в свою семью, все равно путаются: сколько раз на международные матчи они приезжали не туда! И это вам не в Ростов Великий приехать вместо Ростова-на-Дону или Великий Новгород вместо Нижнего, как случалось с иными иностранными гостями во время ЧМ-2018 – тут путают целые страны. Хорватские болельщики приезжали на баскетбол вместо Риги в Вильнюс, потому что не могли разобраться, где Латвия, а где Литва. С футбольными – приезжающими поболеть за своих на гостевые отборочные матчи – много раз происходила эта же история.

Всегда хотел поиграть в Европе. Рад, что моя мечта, наконец, осуществилась, говорил несколько лет назад Алексей Сапогов, подписывая контракт. Все вроде бы искренне порадовались за молодого талантливого футболиста. Только когда выяснилось, что речь идет о команде из Юрмалы, многие разочарованно покрутили пальцем у виска.

«ЧЕЛСИ» И «БАРСА» ЗДЕСЬ БЫЛИ

Полтора десятка лет назад футбол в этой небольшой стране на берегу Балтийского моря вызывал интерес. Сборная Латвии в 2004 году, ведомая тренером Александром Старковым отобралась в финальную часть чемпионата Европы, где умудрилась даже сыграть вничью со сборной Германии, преградив ей, по сути, проход в стадию плей-офф. И это, повторимся, была первая из постсоветских республик (если, конечно, не считать Россию), пробившаяся через сито отборочного турнира на чемпионат мира или Европы. Успех Украины на ЧМ-2006 был уже после латвийского.

А вот все, что было в последующие годы, местных болельщиков не радовало: сборная деградировала, больше никуда не отбиралась. Увидев в 2018 году соперников по группе Лиги наций, болельщик вроде бы приободрился: Грузия, Казахстан и Андорра. Но команда не одержала ни одной победы и досрочно лишилась шанса на повышение в классе. К счастью, падать из низшей лиги D уже некуда, но проигранное соперничество с Андоррой – тоже о многом говорит.

В гости к рижанам когда-то приезжали «Челси», «Наполи», «Барселона», «Интер», из россиян – московские «Спартак» и «Динамо».

Лидеров прошлого нет уже и во внутреннем чемпионате. Почти бессменный лидер 90-х и начала нулевых – рижский «Сконто» – исчез. Пришли новые чемпионы, сменявшие друг друга – из Вентспилса, из Лиепаи, из Даугавпилса. Несколько последних лет на первых ролях был юрмальский «Спартак», президентом которого трудится небезызвестный Марко Трабукки. Сегодняшнее положение казахско-итальянского агента в московском «Спартаке» уже изменилось – вот и прачечные схемы (в которых его подозревали не раз) с юрмальчанами перестают быть востребованными. «Спартак» (Юрмала) уже раз за разом оказывается и вовсе вне зоны еврокубков, а владельцы других клубов всерьез поговаривают, что Трабукки поддерживать жизнь в местном клубе больше не станет.

ВХОД НА ВТОРОЙ ТАЙМ – ДЕШЕВЛЕ

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Как приедете на матч, найдете меня на VIP-трибуне, там и пообщаемся, говорил мне совладелец одной из команд, выступающих в чемпионате Латвии.

Назвал адрес. Вбиваю его в навигатор, приезжаю где-то к концу первого тайма – не вижу стадиона, не слышу привычного шума трибун. Но навигатор упорно твердит мне, что нужный мне объект – в ста метрах от меня. Обхожу в растерянности одноэтажное строение – и вижу, что за группкой деревьев – футбольное поле, где реально происходит матч высшей лиги. Играют команды, входящие в группу лидеров. А отсутствие шума трибун объясняется… отсутствием трибун. Примерно с тысячу человек стояло вокруг поля. Я такое, признаться, раньше видел только на архивных фотографиях года эдак 1908-го.

Путь к «трибунам» мне преграждает дядечка на складном стульчике:

С этого года – вход на матчи платный. Два евро. – И после паузы: Но вы успели только на второй тайм, поэтому с вас – один евро.

Копаюсь в карманах в поисках мелочи, и в этот момент к продавцу билетов подбегает молодой:

Степаныч, сворачивайся, нам ехать!

Дядечка сдает кассу, складывает с чувством собственного достоинства стульчик и рукой мне показывает: проходи, мол, уже ведь бесплатно стало, повезло тебе.

Что такое VIP-ложа, тоже разобрался не сразу – это была группа банальных пластиковых скамеек, укрытая от скупого балтийского солнышка давно выцветшим тентом.

Повторюсь, это была игра лидеров. Один из них, по итогам завершившегося неделю назад чемпионата, стал чемпионом и попал в Лигу чемпионов, а второй – в Лигу Европы…

У команд из первой пятерки все-таки не такая ситуация, чтобы играть, как вам показалось, «в лесочке», поправляет меня генеральный директор ФК «Рига» Александр Пронин. – Есть нормальные стадионы. Это, если хотите, такая местная традиция: первые три тура – практически на школьных стадионах. Связано это с особенностями нашего не слишком ласкового балтийского климата.

НОВЫЙ ЧЕМПИОН

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ФК «Рига» стала в 2018 году чемпионом впервые и при этом сразу же сделала «золотой дубль». Одна из причин – приглашение в команду 48-летнего Виктора Скрипника. Того самого, что не так давно тренировал бременский «Вердер» (а это ни много ни мало – бундеслига). Того самого, что недавно, по слухам входил в шорт-лист у Леонида Федуна, присматривавшего тренера в «Спартак».

Теперь чемпионство стало двукратным, а тренером приехал уже экс-спартаковец.

Еще пять лет назад нынешний чемпион играл в совсем уж неказистой первой лиге чемпионата Латвии. Имя носил то «Динамо», то «Динамо-Карамба». В новом обличье сразу же поднялся в элиту. Многих, правда, смутило, что клуб под таким названием уже существовал и 10 лет назад канул в Лету. Были к названию претензии и у курирующего спорт департамента Рижской думы, так как в нем над буквой i забыли поставить знак долготы (гарумзиме): Rīga.

Три года в элите понадобилось команде, чтобы с первой, чемпионской строчки попасть в Лигу чемпионов УЕФА.

Соперники по чемпионату у ФК «Рига» есть – это и «Вентспилс» российского олигарха Адлана Шишханова, и RFS (не пугайтесь, к Российскому футбольному союзу клуб никакого отношения не имеет – это Рижская футбольная школа), за которым, поговаривают, стоят не только деньги главного спонсора строительной компании LNK, но и серьезный административный ресурс руководителей.

Нынешний владелец ФК «Рига» (местная пресса настаивает, что можно писать только FC Riga) – Сергей Ломакин, еще один инвестор из России. Были и есть у него проекты в России, но любовь к футболу в полной мере реализовалась на балтийской почве.

Сколько было инвестировано денег, в клубе подробно не рассказывают. Но ясно, что суммы, которые позволят выиграть чемпионат без всяких проблем, здесь невелики. Правда, и чемпионство было выиграно не с первой попытки.

Что мешает? У нас есть лимит на легионеров. Да, мы в Европе, но лимит у нас есть. Схема «6+5» как в России, делится проблемами Пронин. – У вас это приводит к переплатам за российский паспорт, есть свои негативные моменты и у нас. Очень хочется, чтобы в ближайшие два-три года выросла конкуренция в чемпионате Латвии. Это и сборной поможет выбраться снова в первую сотню рейтинга.

СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ, ИГРАЙ С МЕЧТОЙ

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Потратить деньги, чтобы стать чемпионом Латвии? Разумеется, вкладываются инвесторы не для только для этого. Чемпионат Латвии – экономичный путь в Лигу чемпионов. А главный европейский клубный турнир это все-таки уже совсем другой уровень.

Зарплаты у футболистов не такие высокие. Но играют с мечтой о Лиге чемпионов.

Формула Лиги чемпионов изменилась. Чтобы сыграть с теми же «Барсой» или «Челси», надо сначала пройти четыре квалификационных шага. А в групповой стадии еврокубков пока никто и никогда из латвийских клубов не играл.

Владельцы объясняют, что теперь все изменится. В том числе и состав. Потому что вложений придется сделать больше.

Болельщик же предвкушает хоть какое-то зрелище, ибо увидеть внутреннее первенство сложно не только по местному телевидению – даже по интернету.

До старта нового чемпионата времени достаточно. Игроков уже собрали – в субботу летят на Кипр. Впереди – кубок ФНЛ, где «Рига» уже не в первый раз приглашенный гость. Будут привыкать побеждать в Европе.

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