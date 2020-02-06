Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться - Советский спорт
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06 февраля 2020 22:45ФутболАвгустин Александр

Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться

Генеральный директор «Риги» рассказал о приглашении в латвийский клуб Олега Кононова.

«ПОЛГОДА – ПЕРЕРЫВ НЕБОЛЬШОЙ»

– Как возник вариант с Кононовым? Сколько продолжались переговоры?
– Отвечу так: идея исходила не от меня. Переговоры продолжались три недели. Больше не хочу конкретизировать.

– Это был единственный претендент?
– Из России – да. Но мы рассматривали и других иностранных специалистов. В частности, из Хорватии и Португалии.

– Вас не смущало, что Кононов после «Спартака» полгода не мог найти работу?
– А что такое полгода? Это совсем небольшой перерыв для тренера. Можно и больше паузу сделать. Нам, к слову, предлагали специалистов из Украины, которых не было слышно 5-7 лет. Мы рассматривали и такие кандидатуры.

С Олегом Георгиевичем впервые беседовали еще два года назад. Правда, тогда речь не шла о контракте. Просто случайно встретились на Кипре… Сейчас он приходит к нам совсем с другим багажом. Понятно, что в «Спартаке» на него оказывалось большое давление, команду сопровождали скандалы. Но это уже в прошлом. Он с интересом воспринял перспективу поработать в Риге.

«СМИ ПИШУТ О КОНТРАКТЕ НЕПРАВДУ»

– Финансовый фактор играл какую-то роль? В «Спартаке» у Кононова зарплата была намного выше.
– Сейчас деньги не стоят для него на первом месте. Цель – вернуться в элиту тренерского цеха. И он хочет добиться максимальных результатов с командой при относительно скромном бюджете, чтобы снова напомнить о себе.

– Но разве Латвия – не шаг назад в сравнении с РПЛ?
– В его положении – нет. Мы же не из «Спартака» его приглашали. Ему нужна интересная работа, новые вызовы. Наши интересы совпали. И для нас большая честь, что такой специалист возглавил «Ригу».

– Почему вы не раскрываете детали контракта Кононова? Даже срок?
– Чтобы не давать повода для спекуляций в СМИ. Сумма, поверьте, небольшая, но пусть никто не жонглирует цифрами. А то я скажу, что мы пригласили его на условные 10 тысяч евро – и начнут писать, до чего же Кононов докатился. Это не нужно ни Олегу Георгиевичу, ни клубу.

И еще: не верьте тем данным, которые сейчас гуляют по интернету. Они не соответствуют действительности.

«ПОМЕНЯЛИ НЕ 14 ТРЕНЕРОВ, А ТОЛЬКО 10»

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– Согласны, что с Кононовым в «Спартаке» расстались не очень красиво?
– Согласен. Скажу так: у нас такого точно не будет. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. Все ребята будут выкладываться по максимуму и в играх, и на тренировках. За Кононова будут биться.

– От Кононова требуется сиюминутный результат или долгосрочное строительство команды?
– Лично для меня, конечно, важен результат. Но, понимайте, в латвийском чемпионате очень низкая посещаемость, мало зрелищных матчей. И мы рассчитываем на то, что Олег Георгиевич создаст привлекательный продукт, вернет народ на трибуны. 80 процентов зрителей на нашем домашнем стадионе «Сконто» – иностранцы. Мы же хотим видеть граждан своей страны. Для этого нужна красивая игра.

– Многие обратили внимание на то, что за пять лет вы сменили 14 тренеров. Здесь нет риска для Кононова?
– Статистика любопытная… Но тренеров было только десять. Михаил Конев уходил и возвращался четырежды и очень помог клубу, огромное ему спасибо! От Кононова мы ждем повторения 2018 года, когда «Рига» выиграла чемпионат и Кубок. Задача-максимум – пробиться в групповой этап Лиги Европы. В предыдущем сезоне нам не хватило одного гола. Надеюсь, с приходом Кононова мы восполним этот пробел.

«В ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕДЕСКО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ»

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– Кононов собирается приглашать игроков из РПЛ?
– Сейчас он работает с теми, кто есть, знакомится с командой, инфраструктурой и готовится к сборам на Кипре. По латвийским меркам у нас отличный состав. С таким можно решать поставленные задачи.

– В «Спартаке» Кононов обещал поставить бесковский футбол за четыре месяца, но слово не сдержал…
– Кого-то такие заявления могут оттолкнуть. Но надо понимать: тренеру тяжело заставить людей, которые не хотят играть. И я не уверен, что в нынешнем «Спартаке» это удастся Доменико Тедеско. Я видел красно-белых на сборах. Ощущения, что они скоро заиграют, как при Массимо Каррере, не возникло.

А в «Риге» Кононов никаких обещаний не дает. И не надо. Для работы это не нужно.

– Он уже полностью отошел от спартаковских переживаний?
– Думаю, нет. Это реально тяжелая психологическая травма. Он и с прессой поэтому старается не общаться. Впрочем, погрузившись в новую работу, легче забыть о прошлом. Мы в него верим. Потому и позвали.

В глухой провинции у моря. Что представляет из себя ФК «Рига»

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