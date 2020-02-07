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07 февраля 2020 11:32ФутболЯременко Николай

Спортивный директор как явление

Желько Бувач в «Динамо»: что будет?

О приходе в московское «Динамо» нового спортивного директора Желько Бувача в новостях сообщили в первый февральский день. Закрывшееся трансферное окно принесло яркие новости не только об уходе тех или иных футболистов из российских клубов, но и о появлении на российской почве весьма яркого явления из среды менеджеров – человека, работавшего бок о бок с Юргеном Клоппом. В «Майнце», в «Боруссии», в «Ливерпуле».

Наш футбол много лет варится в собственном соку, к чемпионству приводят свои клубы тренеры, которым «хорошо за…» Не говорим, что это плохо, но это – показатель некоего неблагополучия. Вроде бы свежая кровь появляется, но пока радикально погоды это не делает. И «Динамо» пустилось на довольно интересный эксперимент: пригласить человека с европейским футбольным мышлением (а учитывая его сербские корни – еще и с горячим балканским характером) на пост спортивного директора.

Сейчас не важно, смотрели ли руководители бело-голубых, например, на опыт «Спартака», где Томас Цорн пытается выстроить работу по подбору игроков по иной модели, чем мы привыкли («Динамо» и ЦСКА громко боролись за Соболева, он громко остался в «Крыльях», а потом – при полнейшей тишине и полном отсутствии инсайдов – оказался подписан красно-белыми) – важно, что приглашается не связанный ни с какими группами влияния, ни с какими агентскими группировками, интересный и опытный человек. Приглашается помочь тренерскому штабу во главе с Кириллом Новиковым.

Казалось бы, все хорошо. Но тут я все-таки должен бросить камень… вы не поверите, не в функционеров или владельцев клуба, а в коллег-журналистов. Вместо того, чтобы поинтересоваться, понять, разобраться, зачем и почему, взялись обсуждать одну-единственную деталь: у человека есть тренерская лицензия (ну а как ей не быть? Человек два десятка лет работает в тренерских штабах разных лиг), а значит взяли его, дескать, не просто так. Мол, на подмену нынешнему. Да, в нашей футбольной среде такое сплошь и рядом. Но в данном случае факты, практически медицинские, а точнее обьективные теорию заговора никак не подтверждают. Скорее, наоборот.

Предлагаю просто посмотреть, как ведет себя динамовское руководство. Мы не про разные годы, а именно про сегодняшнее «Динамо», в котором с мая прошлого года новые первые лица. Ну вот играла ещё недавно команда под руководством тренерского штаба Хохлова, были неудачи, была нервозность, но тренера на потенциальную «подмену» никто не искал. В нашем мире это очень трудно сделать незаметно – так, чтобы информация никуда не просочилась. Все становится известно очень быстро и тогда уходит столь важная тема, как доверие. Как тренировать, если за твоей спиной твои начальники кого-то ищут? Казалось бы, очень простая истина, но придерживаются ее поррй с трудом.

Так вот Хохлов писал заявление об уходе – его поддерживали, оставляли. И это было важно. С точки зрения изначально обозначенной высшим менеджментом Динамо линии внутреннего поведения. Если уж доверили, то не метаться из стороны в сторону. Такой вот сигнал от банковской верхушки. Только когда результаты стали совсем уж печальными, тогда с Хохловым расстались . И после этого было принято было решение поставить во главе тренерского штаба Кирилла Новикова. Собственно, эта кандидатура – из недр команды появившаяся – и подтверждает лишний раз тот факт, что никого на замену Хохлову не искали.

Сейчас, во время зимней паузы, тренерский штаб пополнился Новиковым-старшим. Даже шутить стали про отца, сына и святого духа в клубе... Дух духом, но есть элементарная логика - выстроен тренерский штаб, работайте, давайте результат. Контракты подписаны долгосрочные, состав формируется под видение главного тренера. и приглашён человек на вакантную должность спортивного директора. Цепочка действий выглядит по факту вполне разумно. Почему я об этом так подробно? Наверное, потому, что Динамо за многие годы в новейшей истории приучило своих болельщиков и меня лично к постоянной беспросветной чехарде. И то, что происходит сейчас - как минимум интересный проект с новым для бело-голубых подходом. Ощущение, что системным. Если это так, то Кириллу Новикову новый спортивный директор - вообще не конкурент по тренерской линии. Ни открытый, ни скрытый.

Да и, если уж совсем начистоту… Пусть динамовцы не обижаются, но их команда мало похожа на розовую мечт мечту в плане тренерство для нового спортивного директора. Это все-таки не «Реал» для Зинедина Зидана, когда можно было и на побегушках быть между игроками и президентом, понимая, что рано или поздно ты дождешься своего звездного часа. Если ты имеешь тренерские амбиции, то точно не придешь сидеть на лавке, ожидая, когда твой предшественник провалится. Тем более, что у Бувача были предложения из АПЛ, Бундеслиги, национальных сборных. Не захотел.

Я не знаю, что будет дальше, будут ли результаты у «Динамо» в нынешней его концепции. Но по состоянию на сегодня повод для сдержанного оптимизма появился.

И еще. Один любопытный нюанс, который рассказали очевидцы. Когда Желько Бувач приехал на новый динамовский стадион, он попросил дать ему возможность походить, посмотреть, вжиться в эти стены, в это поле, трибуны, раздевалки. Посидел на фан-секторе, посидел на скамейках запасных, походил по полю, постоял в воротах, прошелся по всем подтрибунным помещениям, зашел во все комнаты и кабинеты. Продолжалось это пол-дня. Если это так, то, честно, я такого не припомню ни с одним человеком. Нет, не говорю, что это норма, но это весьма любопытный факт, правда?

А вот последнее – точно нестандартная вещь для наших реалий. Насколько я знаю, он попросил динамовское руководство не привлекать его к собственно финансовым сделкам.

Новый спортивный директор готов работать по каждой из позиций, которые нужны команде. Этот игрок, такой игрок. Все варианты по покупке, по аренде, все плюсы и минусы каждого из вариантов. Но к переговорам по финансовой части иметь никакого отношения не готов.

Вот это точно новый поворот. Мы-то привыкли, что пост спортивного директора - это весьма хлебное место, трансферы - дело прибыльное. Ну посмотрим, не русифицируется ли.

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