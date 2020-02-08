Augsburg Calling. Как немецкий панк и фанат «Аугсбурга» изменил все

Футбольные фанаты и музыка – два явления, неразрывно связанные между собой. Но кто бы мог подумать, что именно на прочной союзе футбола и панк-рока можно создать проект, который объединяет непримиримых врагов?

В 80-е годы футбольные фанаты в Англии заслушивались третьим студийным альбомом культовых The Clash под громким названием London Calling. Да и сейчас, как минимум, заглавный трек можно услышать даже на радио. В начале 90-х уже Москва «звать» голосом и гитарами Gorky Park начала. Правда, из Америки. Пройдет еще около 15 лет, и приглашать к себе начнет Аугсбург. Но не просто в песне, а по-настоящему, во время футбольных матчей.

«У вас тут зима, как в Германии. А я думал, что будут морозы – 15», – сокрушался мужчина лет 55 в кожаной шляпе и шарфе «Аугсбурга», проходя по Цветному бульвару накануне Рождества. Его зовут Герхард Зеклер и он – как раз и есть тот самый основатель фанатской инициативы «Augsburg Calling». Немец приехал в Москву первый раз, вдохновлялся красотой столицы и рассказывал о своем проекте. Да, кстати, в немолодые годы Герхард продолжает играть панк-рок и именно любовь к музыке привела его в 2007 году к идее создать инициативу «Augsburg Calling».

ФАНАТЫ МОГУТ ПРОСТО ПИТЬ ПИВО ВМЕСТЕ, А НЕ БИТЬ ЛИЦА

В одном из номеров журнала «ССФ» мы уже писали о фан-проектах в Германии и фанатской самоорганизации. Каждая инициатива преследует собственные цели, но есть и много общего: борьба с дискриминацией, расизмом и насилием. Вот и аугсбургское «движение» ставит перед собой цель как раз бороться с различными проявлениями насилия на футболе и продвигать идею культурного обмена под девизом «от фанатов для фанатов».

«В сезоне-2006/2007 мы с моей панк-группой решили сделать фестиваль на выезде во Фрайбурге. Благодаря музыке, мы смогли пригласить пять групп на выступление. Это был отличный фестиваль за день до игры», – рассказывает Герхард «Генерал» Зеклер. Конечно, он не имеет отношения к армии. «Генерал» – всего лишь сценический псевдоним, который сделал известным Герхарда не только в музыке, но и в футбольном фанатизме.

На первый музыкальный фестиваль пришло около 200 человек. Это были и болельщики «Аугсбурга», и «Фрайбурга». «Было очень здорово наблюдать, как фанаты обеих команд просто пьют пиво вместе, наслаждаются музыкой и отлично проводят время вместо того, чтобы бить друг другу лица», – делится воспоминаниями Герхард.

Может быть, об этом небольшом концерте и моменте единения фанатов никто бы толком и не узнал, если бы по абсолютно случайному стечению обстоятельств на нем не побывал один из телевизионных корреспондентов. Необычное мероприятие растиражировали в прессе и на телевидении и это было добрым знаком продолжать делать подобные фестивали. На выезде проводить их все-таки было очень сложно, поэтому Герхард работал в родном «Аугсбурге».

КАК НЕМЕЦКАЯ ЛИГА ДАЛА 50 ТЫСЯЧ ЕВРО

За год удалось организовать несколько концертов. «Как вы понимаете, бесплатно никто ничего не делает. Даже в Германии. Местные группы, вроде моей, готовы были выступать бесплатно. А вот привозить, например, кого-то из того же Ростока влетает в копеечку. Все-таки нужно же и дорогу оплатить людям. А некоторые группы хотели денег и за свое выступление», – рассказывает «Генерал».

Поэтому Герхард тратил деньги из собственного кармана. Зарабатывать на фестивалях было совершенно невозможно: вход был бесплатным. «Ну конечно, мы не брали плату за вход, иначе б кто вообще пришел?», – смеется Зеклер. Все-таки даже после первых успехов к такого рода встречам фанаты относились с опаской.

Но тянуть на себе лямку одному – нереально. Поэтому Герхарду пришла идея привлечь к своей инициативе клуб. Правда, в «Аугсбурге» ему сказали, что проект очень классный и его морально поддерживают, но денег не дадут. Не найдя понимания, Зеклер обратился в Управление по региональному туризму города Аугсбург и рассказал о культурном обмене, туристическом облике родного города и перспективах повышения доходов благодаря туристам из других регионов страны. Так проект «Augsburg Calling» получил свои первые 500 евро на работу от руководителя управления.

После длительных переговоров удалось убедить и мэрию города в целесообразности инициативы, а потом и двигаться в направлении Немецкой футбольной лиги (DFL). К тому моменту Герхард уже получал ежесезонное небольшое финансирование и мог развивать свой проект. К фестивалям добавились городские экскурсии для фанатов, футбольные матчи и даже туры для детей. Все чаще устраивали встречи и концерты на гостевых играх. Информация об «Augsburg Calling» разлеталась по всей Германии.

«Помню, как я высчитывал все до последнего цента перед презентацией в DFL. Мне сказали, что я могу рассчитывать на 25 000 евро. А потом кто-то шепнул, что мне могут дать максимум 50 000 евро. Вы понимаете, какие это заоблачные суммы вообще? 50 000 евро на целый сезон! Я быстренько все пересчитал, добавил мероприятия на каждый матч, включил в список работу с людьми с особенностями. Придумывал что-то еще и еще. В итоге, подвел все до 50 000 евро. И получил их. Это был настоящий успех! Когда я только начинал «Augsburg Calling», то не мог и представить, что это возможно», – рассказывает Герхард Зеклер.

БЛАГОДАРНЫЙ «УНИОН» И ДОБРЫЕ «ГРОБОВЩИКИ» ИЗ «ПАРТИЗАНА»

Трудно было поверить и в крепкую дружбу между Берлином и Айгсбургом. Как говорится, «берлинец баварца не понимает». И дело не только в немецком языке и его диалектах. Частенько жители Баварии говорят, что они не немцы совсем… Впрочем, справиться с этим историческим недопониманием должна была инициатива «Augsburg Calling».

10 лет назад нынешние участники бундеслиги «Аугсбург» и «Унион» играли во второй лиге. И первый выездной матч берлинцев был как раз в Баварии. Тогда и пришла идея организовать массовый фестиваль для фанатов «Униона». На мероприятии было 200 берлинцев! С того момента, кстати, и пошла дружба между «Аугсбургом» и «Унионом». Спустя два года, фанаты «Униона» вручили Герхарду Зеклеру приз во время игры против «Боруссии» Дортмунд. Ну а на минувших выходных в Берлине состоялась еще одна «ответка». Уже фанаты «Униона» пригласили «Аугсбург» на вечеринку отметить 10 лет дружбы перед матчем.

В 2015 году «Аугсбург» вышел в Лигу Европы. И перед фанатской инициативой стояла новая задача – культурный обмен с иностранцами. По иронии судьбы договориться удалось с одними из самых опасных фанатов Восточной Европы – фанатами белградского «Партизана». «Друзья говорили мне, что шансов у меня нет никаких. Мол, там у них постоянно драки и поножовщина. Да и я не знал, к кому вообще в Сербии обращаться. Мы разослали приглашения на сербском куда только могли. Нам ответили. И вы знаете, мы очень круто провели время в Аугсбурге с сербами. Даже провели товарищеский матч. Ну а потом поехали в Белград. Вы знаете, сербы – такие люди, что ты даешь им что-то, а они вернут тебе потом в 25 раз больше», – делится впечатлениями «Генерал».

Благодаря подобным успешным акциям, авторитетный немецкий журнал о футболе «11 Freunde» признал «Augsburg Calling» фанатской акцией 2017 года. Сейчас Герхард Зеклер оглядывается назад, слегка приподнимает свою фирменную кожаную шляпу, которая стала его визитной карточкой и удивляется: «В самом начале пути, я и не думал, что у моей инициативы будет такой успех. Про нас знают фанаты, пресса, телевидение, футбольные клубы, лига и союз. Кто бы мог подумать, что музыка, любовь к панк-року и футболу могут так легко объединять людей и заставлять забывать о ненависти и насилии».

Что ж, остается дождаться клуб «генерала» в еврокубках и встречу с кем-то из российских команд, чтобы на себе почувствовать что же бывает, когда вас «зовет Аугбсург».