Вадим Васильев: Немыслимо, что телеправа в России стоят меньше, чем в Португалии

Известный футбольный функционер, бывший генеральный директор и вице-президент «Монако», стал одним из участников проходившего на днях в Москве заседания Sport Connect. Вот о чем он рассказал в своем открытом выступлении и в отдельной беседе с нашим корреспондентом.

О ЖИЗНИ ПОСЛЕ «МОНАКО»

– Покинув «Монако» в 2019 году, я открыл консалтинговое агентство. Задача – использовать накопленные опыт, знания и связи для помощи клубам и агентам в поиске оптимальных вариантов на европейском трансферном рынке. Выйти туда совсем непросто. Талантов уровня Килиана Мбаппе, не нуждающихся в рекламе, единицы. Большинству игроков требуется правильная «раскрутка».

Работа строится следующим образом. Допустим, к нам обращается российский агент, клиент которого хотел бы продолжить карьеру в Европе. Наши эксперты проводят тщательный анализ, собирают мнения на рынке – и составляют список чемпионатов и клубов, которым футболист подошел бы в большей степени. Затем мы даем консультации по тактике ведения переговоров. Как раз сейчас обсуждал эту тему с президентов одного из французских клубов.

Готов ли я со временем возобновить клубную работу? Сложно сказать. Пока полностью посвящаю себя своему агентству. И хотел бы добиться серьезных успехов на этом поприще.

О РАЗВИТИИ «ЗЕНИТА», «КРАСНОДАРА», «ЛОКО», «СПАРТАКА» И ЦСКА

– В РПЛ сейчас не так много игроков, интересных ведущим европейским клубам. Даже в «Зените», который укомплектован очень хорошо, не любой футболист смог бы заиграть в составе команды из верхней половины таблицы одной из пяти топ-лиг.

Тем не менее, лидеры премьер-лиги организационно развиваются правильно. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА выстроены достаточно профессионально. Но по ним, как и по остальным, бьет главная проблема российского футбола – низкая цена телеправ.

Немыслимо, что в огромной России эта статья доходов меньше, чем в крохотной Португалии! Это делает весь бизнес убыточным. А еще на клубах РПЛ негативно сказывается так называемая «бюджетная игла». Садясь на нее, невозможно строить долгосрочные планы.

Нечто похожее мы наблюдаем в Турции, где президенты клубов меняются чуть ли не каждый сезон. Человек приходит, анонсирует грандиозные задачи, вкладывает огромные средства, но через год все начинается с нуля.

О ПОЛЬЗЕ ТРЕНЕРОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

– Как российским клубам при такой низкой цене на телеправа больше зарабатывать на трансферном рынке? Нужно смелее приглашать молодых, не обязательно дорогих зарубежных тренеров, которые не боялись бы привлекать к играм молодежь. В этом плане очень хороша португальская школа. Там много квалифицированных специалистов, приверженцев открытого, атакующего футбола, в условиях которого молодым футболистам проще прогрессировать.

А еще российскому футболу не хватает доступности инфраструктуры. В Исландии один манеж приходится на 27 тысяч человек, а у нас – на 2,2 миллиона! Развитие начинается с детского уровня. Ребенок должен хотя бы попасть на качественное футбольное поле, чтобы запустить процесс его обучения. И тут мы вновь упираемся в проблему тренерских кадров. Из 11 тысяч российских специалистов менее половины работают с лицензиями. Это ненормально!

Во Франции, к слову, национальная федерация футбола ежегодно проводит обязательную аттестацию детских тренеров, составляет рейтинг академий на основе четко сформулированных требований. И все бьются за то, чтобы оказаться в этом рейтинге как можно выше. Ведь от этого зависит выбор родителей, куда отдавать своих детей.

В академии «Монако» тренеры в среднем получают 2,5-3,5 тысячи евро в месяц. И в отличие от России, их заработок зависит не от количества учеников или спортивных результатов, а исключительно от уровня профессионализма, категории лицензии.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ СИСТЕМЫ

– Интересный факт: во Франции в состав федерации футбола, наряду с профессиональными, входят любительские клубы. Надо просто каждый год обновлять лицензию за 25 евро. А членство в федерации открывает бесплатный доступ к футбольным полям для тренировок и матчей.

Любительский футбол – важнейший пласт огромной пирамиды, на вершине которой находится сборная Франции. И федерация активно развивает этот низовой уровень. У нее нет другого выхода: на любительские клубы приходится 60 процентов голосов во время выборов президента. При этом система доказывает свою эффективность. Достаточно взглянуть на число французских футболистов в ведущих клубах Европы и результаты национальных команд всех возрастов.

А еще во Франции функционируют сразу 14 региональных центров «Надежда», в которых на средства федерации занимаются талантливые детишки в возрасте 13-15 лет. Они могут быть приписаны к своим клубам, но тренироваться в таком центре с понедельника по пятницу. Это значительно упрощает скаутинг профессиональным клубам. Скажем, в «Монако» вся молодежь приходила именно из «Надежды».

Любой талантливый мальчишка мог подписать контракт уже в 13 лет. Тогда же его регистрировали в федерации, а в силу документ вступал спустя два года. Такая система ограждает от нечистоплотных агентов, чтобы те не увели предварительно подписанного игрока к конкуренту.

О ВЕЗЕНИИ С МБАППЕ

– Агенты могут сотрудничать с несовершеннолетними, но не имеют права получать за это вознаграждения. Вплоть до уголовной ответственности. И все равно мы в «Монако» предпочитали иметь дело напрямую с родителями. Как правило, агентов до переговоров не подпускали.

Того же Мбаппе вся Европа знала с 11 лет, но отбиваться от других клубов нам не пришлось. Родители Килиана не хотели покидать Францию, поэтому варианты вроде «Реала» сразу отпали… Конечно, нам повезло, что академия «Монако» благодаря успехам предшественников, вырастивших Тьерри Анри, Давида Трезеге, Лилиана Тюрама и Эммануэля Пети, к тому моменту успела приобрести огромный авторитет. Поэтому при прочих равных выбирали нас. И Мбаппе, у которого в комнате висел постер Анри, сам хотел играть за «Монако».

Для клуба же было принципиально формировать состав первой команды преимущественно из своих воспитанников. В отличие от «ПСЖ», с этим проблем не было. Мбаппе – самый яркий пример. Но можно вспомнить Янника Феррейра Карраско, Левена Курзава, Абду Диалло… Список длинный. В прошлом году 16-летний футболист из «Монако» был приобретен «МЮ» за рекордные для этого возраста десять миллионов евро.

О КРАСИВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

– После успеха в Лиге чемпионов многие топ-клубы стали внимательнее следить за молодыми талантами из «Монако», однако мы не собирались ставить их продажу на поток. В футболе все меняется очень быстро. Поведение людей невозможно предсказать наперед со 100-процентной точностью. Кто-то с кем-то поссорился, кто-то получил другое предложение. Жизнь постоянно вносит коррективы.

Бывает, родители игроков ведут себя недобросовестно. В погоне за деньгами готовы поступиться карьерой ребенка. Но мы предельно аккуратно подходили к развитию того или иного футболиста. И сам игрок понимал: находясь в таком инкубаторе, как «Монако», у него всегда будет перспектива пойти на повышение.

При этом мы не забывали о естественных ограничениях. Население Монако – 30 тысяч. Поэтому клуб никогда не сможет рассчитывать на большую посещаемость домашних матчей. Значит, вряд ли станет пределом мечтаний для игроков топ-уровня. «Монако» обречен быть красивой, интересной бизнес-моделью, но не суперклубом. При наличии серьезных качеств футболист рано или поздно потянется в «Ливерпуль», «Ман Сити», «Реал»… Так и происходило.

О ТРАНСФЕРЕ ГОЛОВИНА

– Дошли ли солидарные выплаты за трансфер Александра Головина из ЦСКА до школы в Калтане, где он воспитывался? Вообще, «Монако» всегда выполнял все регламенты. Долгов никогда не было. Не раз бывало, что об аналогичных выплатах спустя два года вспоминали в условной Аргентине, и мы платили. Возможно, в России другие требования по срокам. И я обязательно уточню вопрос в нынешнем офисе «Монако». Но уверен: проблем с компенсацией за Головина не будет.

Что касается Саши, то своим переходом в «Монако» он сломал многие стереотипы о российском футболе. Так же, как и блестяще проведенный в нашей стране чемпионат мира. Президент французской федерации, которому уже 74, сказал мне: «Этот турнир был лучшим».

И российские игроки сегодня воспринимаются в Европе без предубеждения. У меня в работе два парня 18-20 лет, которые готовы уехать за границу. Один – с родителями. Главное, о чем нельзя забывать. В голове у футболиста должно быть стремление развиваться. И не надо бояться конкуренции. Потому что только в ней возможен твой прогресс. Головин ехал в «Монако» с такими мыслями – и завоевал место под солнцем.

А в выигрыше все. И сборная России. И его клуб, где освободилось место для других молодых талантов. Чем больше движения, тем больше интереса к футболу. Это закон работает везде.