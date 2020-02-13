Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону - Советский спорт
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13 февраля 2020 08:30ФутболМощенко Захар

Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону

Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.  

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОЗОБЛАДАЛ НАД БЕЗУМИЕМ

Накануне вечером стало известно, что Александр Кокорин встретился с владельцем ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом, и встреча получилась максимально конструктивной и продуктивной. По ее итогам 28-летний нападающий «Зенита», как сообщает источник, больше не станет противиться аренде до конца сезона в клуб-дебютант РПЛ с берегов Черного моря, и об этом должно быть официально объявлено в ближайшее время.

Таким образом, будет поставлена точка в скандальной истории с отправкой бунтаря Кокорина во вторую команду «Зенита», с которой он успел слетать на сборы в Турцию, поучаствовать в контрольных матчах и даже отметиться забитыми мячами. Здравый смысл возобладал над безумием: потенциальный кандидат в сборную России все-таки не будет полгода прозябать в ПФЛ, собственноручно ставя жирный крест на возможном возвращении в национальную команду и участии в ее составе в чемпионате Европы.

А ведь, говоря откровенно, столь печальное – для всех заинтересованных сторон – развитие событий выглядело куда более реальным, чем переход «упершегося рогом» и оттого опального форварда в другие клубы премьер-лиги. Помните, сначала – после отъезда Федора Смолова в «Сельту» – вдруг заговорили о том, что именно Кокорин может занять его место в «Локомотиве». Затем вспомнили про тульский «Арсенал», имеющий опыт «перевоспитания» и возвращения питерскому клубу и российской сборной Артема Дзюбы – соратника Александра по интернет-пантомиме с изображением будущих «усов надежды».

В реальность этих вариантов как-то сразу верилось с трудом. Пусть и звучит смешно фраза «не хотели усиливать конкурента» применительно к «Зениту», убежавшему от преследователей к зимней паузе на десять очков (а от железнодорожников и вовсе на 11), лишний раз перестраховаться не помешало бы даже в столь комфортной турнирной ситуации. Поэтому эпическое полотно «Кокорин в красно-зеленом» вряд ли бы взялся написать даже обладающий самым богатым воображением художник.

А что касается Тулы… Кто знает, был бы у того же Дзюбы волшебный отрезок карьеры в образе тертого «пряника», хлыставшего всех соперников голевым кнутом, если бы на тот момент в премьер-лиге уже обретался «Сочи». Отправили бы Роберто Манчини и компания Артема в курортный фарм-клуб «Зенита» – и поди попробуй, прояви себя там, под умиротворяющий плеск морских волн.

КОМАНДИРОВКА В ДУБЛЬ – КАК ДВА ЧАСА В ТЕМНОМ ЧУЛАНЕ

Да нет, Дзюба, заряженный идеей игры за сборную на домашнем мундиале, наверняка рвал и метал бы и в «Сочи». Ему тогда было все равно, за кого забивать: главное, чтобы с трибун или по телевизору за этим процессом наблюдал носитель тех самых усов Станислав Черчесов. Вот в том-то вся и разница, что Кокорину, судя по всему, в аналогичной ситуации то же самое было не все равно – оттого и взбунтовался поначалу против «унизительной» аренды в стан аутсайдера РПЛ.

Впрочем, это было вполне в духе прежних поступков и высказываний Александра. Чуть что не так – наотмашь стулом. Вы меня в аренду в «Сочи» – а я вам в ответ дулю с маком. Отморожу уши назло маме, обману таксиста – заплачу и не поеду. Прикольно же!

Наверное, кратковременная командировка в дубль действительно была необходима нашему герою – как отрезвляющий ледяной душ, как закрытие на пару часов в темном чулане для непослушных детей. Саша своими глазами увидел, во что он может вляпаться на ближайшие полгода – и, хочется надеяться, передумал. Осознал, так сказать, что с тем же успехом мог продолжать играть за тюремную команду, забыв о возвращении на более или менее приличный уровень.

Наверное, символично, что разрешение конфликтной ситуации в треугольнике «Зенит» – Кокорин – «Сочи» совпало по хронологии с очередным неприглядным эпизодом, главным действующим лицом которого стал Дмитрий Тарасов. Оба персонажа с успехом могут претендовать на роль enfant terrible российского футбола, по иронии судьбы у них даже дни рождения почти совпадают – с разницей в один день в середине марта.

Только Тарасову, похоже, и в исполняющиеся через месяц с небольшим 33 года не суждено справиться с поразившим его мозг «коронавирусом сознания». У Кокорина же накануне 29-летия налицо признаки выздоровления: с вирусом инфантилизма, похоже, удается справиться – совместными с руководством двух клубов усилиями.

Осталось только снять корону и просто начать играть в футбол.

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