Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 февраля 2020 23:30ФутболМедведев Иван

Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий

Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о подготовке питерского клуба к возобновлению сезона.

«40 МИЛЛИОНОВ ЗА МАЛКОМА – НЕ ГАРАНТИЯ ПОПАДАНИЯ В ОСНОВУ»

– Результат в товарищеских матчах на испанских сборах делали Артем Дзюба и Сердар Азмун. Впервые после длительного перерыва на поле появился Малком. Как оцениваете состояние чемпионов России?
– Результативность Дзюбы и Азмуна не удивляет. У них сыгранная связка. И можно порадоваться, что уровень мастерства этих нападающих позволил команде выйти из тяжелого положения во встрече с ЦСКА, когда удалось победить 3:2, уступая 0:2. Странно было бы, если бы у них ничего не получалось, а их продолжали ставить…

А вот Малком совсем не впечатлил. Но я и не ждал от него феерии. Бразилец полгода не играл, всего несколько недель тренируется без ограничений в общей группе. Его задача – не делать всю игру впереди, а постепенно адаптироваться к нагрузкам, командному ритму.

– К первому весеннему туру РПЛ Малком успеет отвоевать место в стартовом составе?
– Вряд ли. Скорее всего, к официальным матчам его тоже будут подводить постепенно, через выходы на замены. Выпускать Малкома только потому, что за него прошлым летом заплатили 40 миллионов евро, Сергей Семак не станет. Это мое мнение.

«ЗДОРОВЫЙ ШАТОВ СПОСОБЕН ПРИНЕСТИ МАССУ ПОЛЬЗЫ»

– «Зенит» отпустил зимой Роберта Мака, но вернул из аренды Эмилиано Ригони. Оправданно?
– Равноценная рокировка. В «Коньяспоре» Мак будет играть чаще, чем в «Зените». А Ригони способен к той роли, которую исполнял словак – выходить на замену и ничего не портить. Но в его долгосрочные перспективы я не верю. Собственно, «Зенит» не настаивал на возвращении аргентинца, это была его инициатива. В серии А Ригони себя никак не проявил. Иначе его бы уже кто-нибудь купил.

– Семак заинтересован в Олеге Шатове, но контракт с полузащитником пока не продлен. Этот игрок действительно нужен «Зениту»?
– Шатов способен принести много пользы, но у него есть минус – травмы, которые не позволяют играть постоянно. Таких футболистов принято называть «хрустальными». И в этом, думаю, кроется причина сомнений клуба относительно контракта… А здоровый Шатов команде точно нужен. Он и в сборную России способен вернуться, мотивация сыграть на Евро-2020 может стать для Олега мощным стимулом весной.

«ПРОБЛЕМУ ВОСПИТАННИКОВ «ЗЕНИТА» УСУГУБИЛА ЧАСТАЯ СМЕНА ТРЕНЕРОВ»

– Каковы шансы закрепиться в основной обойме у молодежи – защитника Данилы Прохина, полузащитников Леона Мусаева и Кирилла Капленко, нападающих Ильи Воробьева и Даниила Шамкина?
– Шансы прежние – нулевые.

– Категорично.
– В «Зените» из года в год, при любом тренере, повторяется одно и то же – молодых берут на сборы, выставляют в товарищеских матчах, но в официальных играх они могут попасть в заявку и, тем более, выйти на поле только при удачном стечении обстоятельств.

– Например?
– Если кто-то из лидеров еще до возобновления сезона покинет «Зенит» либо травмируется. В противном случае дорога в состав молодому закрыта. В заявке хватает сборников, а еще – иностранцев, которым перед продажей или очередной арендой надо давать практику.

– А если в молодежной команде появится какой-нибудь уникум?
– Я не вижу там ребят, способных делать результат в первой команде прямо сейчас. Хотя… Это палка о двух концах. Ведь если тебе не дают шансов, то и проявить себя нереально. Выход на замену на 90-й минуте – не в счет. За такое время невозможно привыкнуть к накалу больших матчей.

– Но почему в «Краснодаре», ЦСКА, «Спартаке» и «Локомотиве» своим воспитанникам место находится? Там тоже много сборников и иностранцев.
– Скорее всего, ситуацию в «Зените» усугубила слишком частая смена главных тренеров в последние годы. Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу, Роберто Манчини – взгляды каждого из этих специалистов на подготовку резерва могли сильно различаться.

– И что в итоге?
– В итоге за десять лет существования академии «Зенита» стабильной системы подведения молодежи к основному составу так и не сложилось. И Семак своими высказываниями это подтверждает. Говоря о том, что при новой формуле лимита удел большинства российских игроков – тренировки с основой и выступления за «Зенит-2», он констатирует: уровень воспитанников клубной академии далек от стандартов первой команды.

«ПРИ РАЗГОВОРАХ О ЛИМИТЕ СРАЗУ ВСПОМИНАЕТСЯ НЕТУ»

00

– А когда Семак говорит, что лимит мешает честной конкуренции и завышает цены на россиян, он не лукавит?
– Нет. По большому счету, все правильно.

– Но не странно ли слышать жалобы на лимит от тренера, которому кандидата в сборную России покупают за 50 тысяч рублей?
– (Смеется.) Да, противоречий у Сергея Богдановича в последнее время многовато. Но Семака можно понять – у него сейчас столько переживаний! Одна история с Александром Кокориным чего стоила…

Что же касается лимита и конкуренции, то здесь важно оговориться. На мой взгляд, даже в «Зените» не все иностранцы намного превосходят по уровню россиян. В этой связи мне сразу вспоминается Луиш Нету.

Почему?
 Так сколько после его грубых ошибок «Зенит» пропустил голов!? Нету проваливался, команда проигрывала, но португалец продолжал получать шансы снова и снова. Длилось это годами. Тогда и возник вопрос: раз такое прощается легионеру, почему нельзя рискнуть и доверить место в составе какому-нибудь воспитаннику?

– Но ведь ничего не менялось. Нету играл, а воспитанники сидели в запасе.
– Думаю, такое отношение к ним – следствие почти безграничных возможностей «Зенита» на трансферном рынке. В отличие от «Краснодара», ЦСКА и даже «Локо» клуб может тратить на новичков сколько угодно. Не выходя за рамки финансового фэйр-плей, разумеется. Таким образом, нужда в воспитанниках отпадает.

И ставить тренера в какие-то рамки не надо. Возникла потребность, скажем, в левом защитнике – прошерстили весь мир, кого-то привезли…Однако, как мы видим, большие деньги – не всегда гарантия правильных решений. Регулярно возникающее у «Зенита»желание избавиться от дорогостоящих иностранцев это подтверждает.

00

Фееричная «Тампа» Кучерова смела со своего пути и Малкина Обзор игрового дня в НХЛ. 12.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Пастрняк - после хет-трика в ворота «Монреаля»: Благодарю партнеров и надеюсь на продолжение банкета «Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» (видео) «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари», Елесин сыграл первый матч в НХЛ (видео)
Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты. 13.02.2020 20:51 Футбол Безъязычный Алексей
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
«Жертвы» коронавируса для клубов РПЛ До 21 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, клубы могут искать новичков не только на Западе, но и на Востоке. С учетом последних событий в Китае это направление приобретает особую актуальность. 12.02.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Сергей Прядкин: Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно Источник: «Локомотив» не договорился с агентом Выдры Малком: Вижу, что болельщики «Зенита» меня любят
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Из-за коронавируса в НХЛ возникли проблемы с поставками клюшек Почти 40 процентов хоккеистов лиги пользуются клюшками, которые производят в Китае. 11.02.2020 15:30 Хоккей Иванова Дарья
Тупой, еще тупее... Тарасова жизнь так ничему и не научила Главный редактор «Советского спорта» искренне удивляется «таланту» Дмитрия Тарасова оказываться героем не слишком красивых историй. 12.02.2020 22:15 Футбол Яременко Николай
Новости
00:46 Футбол «Милан» упустил победу над «Ювентусом» в матче Кубка Италии
00:17 Футбол Сергей Прядкин: Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно
23:47 Баскетбол Итудис – о победе над «Калевом»: Четвертую четверть мы могли провести получше
23:24 Футбол Семин – о ситуации с продажей Миранчука: Есть моменты, которые мне не нравятся
22:57 Хоккей Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение кряду в матче с «Ак Барсом»
22:32 Футбол «Милан» – «Ювентус». Стартовые составы
22:23 Хоккей «Амур» по буллитам обыграл «Витязь» и обошел «Адмирал» в турнирной таблице
21:57 Хоккей «Авангард» победил «Адмирал», команда из Владивостока уступила в третий раз подряд
21:49 Хоккей ЦСКА уступил в Москве «Барысу»
21:41 Хоккей «Северсталь» обыграла «Куньлунь», прервав серию из четырех поражений
21:28 Хоккей «Локомотив» выиграл у минского «Динамо»
21:27 Хоккей СКА обыграл на выезде «Торпедо» в матче КХЛ
21:25 Баскетбол ЦСКА одолел «Калев», одержав четвертую победу подряд
21:21 Хоккей «Металлург» всухую поиграл «Нефтехимику»
21:05 ММА Исмаилов – о бое с Емельяненко: Будем бить его. Выбивать алкоголь
20:59 Футбол Источник: «Локомотив» не договорился с агентом Выдры
20:45 Биатлон Владимир Драчев: Результат чуть-чуть разочаровал, нашим нужно было работать над стрельбой
20:28 ММА Ян – о поединке Нурмагомедова и Фергюсона: Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба
20:28 Теннис Кудерметова проиграла голландке Бертенс во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy
20:13 Биатлон Павлова выиграла серебряную медаль в суперспринте на этапе Кубка IBU в Италии
"А не высовывайся!" Как приморские чиновники дотла разорили пенсионерку
Буксман и Гринь останутся в Генпрокуратуре еще на год — СМИ
Тюменцы спорят, нужен ли стране «закон о домашнем насилии»
Москвичи станут собственниками белгородского ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Скандального мэра Георгиевска отстранили от должности после возбуждения уголовных дел
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика