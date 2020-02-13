Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий

«40 МИЛЛИОНОВ ЗА МАЛКОМА – НЕ ГАРАНТИЯ ПОПАДАНИЯ В ОСНОВУ»

– Результат в товарищеских матчах на испанских сборах делали Артем Дзюба и Сердар Азмун. Впервые после длительного перерыва на поле появился Малком. Как оцениваете состояние чемпионов России?

– Результативность Дзюбы и Азмуна не удивляет. У них сыгранная связка. И можно порадоваться, что уровень мастерства этих нападающих позволил команде выйти из тяжелого положения во встрече с ЦСКА, когда удалось победить 3:2, уступая 0:2. Странно было бы, если бы у них ничего не получалось, а их продолжали ставить…

А вот Малком совсем не впечатлил. Но я и не ждал от него феерии. Бразилец полгода не играл, всего несколько недель тренируется без ограничений в общей группе. Его задача – не делать всю игру впереди, а постепенно адаптироваться к нагрузкам, командному ритму.

– К первому весеннему туру РПЛ Малком успеет отвоевать место в стартовом составе?

– Вряд ли. Скорее всего, к официальным матчам его тоже будут подводить постепенно, через выходы на замены. Выпускать Малкома только потому, что за него прошлым летом заплатили 40 миллионов евро, Сергей Семак не станет. Это мое мнение.

«ЗДОРОВЫЙ ШАТОВ СПОСОБЕН ПРИНЕСТИ МАССУ ПОЛЬЗЫ»

– «Зенит» отпустил зимой Роберта Мака, но вернул из аренды Эмилиано Ригони. Оправданно?

– Равноценная рокировка. В «Коньяспоре» Мак будет играть чаще, чем в «Зените». А Ригони способен к той роли, которую исполнял словак – выходить на замену и ничего не портить. Но в его долгосрочные перспективы я не верю. Собственно, «Зенит» не настаивал на возвращении аргентинца, это была его инициатива. В серии А Ригони себя никак не проявил. Иначе его бы уже кто-нибудь купил.

– Семак заинтересован в Олеге Шатове, но контракт с полузащитником пока не продлен. Этот игрок действительно нужен «Зениту»?

– Шатов способен принести много пользы, но у него есть минус – травмы, которые не позволяют играть постоянно. Таких футболистов принято называть «хрустальными». И в этом, думаю, кроется причина сомнений клуба относительно контракта… А здоровый Шатов команде точно нужен. Он и в сборную России способен вернуться, мотивация сыграть на Евро-2020 может стать для Олега мощным стимулом весной.

«ПРОБЛЕМУ ВОСПИТАННИКОВ «ЗЕНИТА» УСУГУБИЛА ЧАСТАЯ СМЕНА ТРЕНЕРОВ»

– Каковы шансы закрепиться в основной обойме у молодежи – защитника Данилы Прохина, полузащитников Леона Мусаева и Кирилла Капленко, нападающих Ильи Воробьева и Даниила Шамкина?

– Шансы прежние – нулевые.

– Категорично.

– В «Зените» из года в год, при любом тренере, повторяется одно и то же – молодых берут на сборы, выставляют в товарищеских матчах, но в официальных играх они могут попасть в заявку и, тем более, выйти на поле только при удачном стечении обстоятельств.

– Например?

– Если кто-то из лидеров еще до возобновления сезона покинет «Зенит» либо травмируется. В противном случае дорога в состав молодому закрыта. В заявке хватает сборников, а еще – иностранцев, которым перед продажей или очередной арендой надо давать практику.

– А если в молодежной команде появится какой-нибудь уникум?

– Я не вижу там ребят, способных делать результат в первой команде прямо сейчас. Хотя… Это палка о двух концах. Ведь если тебе не дают шансов, то и проявить себя нереально. Выход на замену на 90-й минуте – не в счет. За такое время невозможно привыкнуть к накалу больших матчей.

– Но почему в «Краснодаре», ЦСКА, «Спартаке» и «Локомотиве» своим воспитанникам место находится? Там тоже много сборников и иностранцев.

– Скорее всего, ситуацию в «Зените» усугубила слишком частая смена главных тренеров в последние годы. Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу, Роберто Манчини – взгляды каждого из этих специалистов на подготовку резерва могли сильно различаться.

– И что в итоге?

– В итоге за десять лет существования академии «Зенита» стабильной системы подведения молодежи к основному составу так и не сложилось. И Семак своими высказываниями это подтверждает. Говоря о том, что при новой формуле лимита удел большинства российских игроков – тренировки с основой и выступления за «Зенит-2», он констатирует: уровень воспитанников клубной академии далек от стандартов первой команды.

«ПРИ РАЗГОВОРАХ О ЛИМИТЕ СРАЗУ ВСПОМИНАЕТСЯ НЕТУ»

– А когда Семак говорит, что лимит мешает честной конкуренции и завышает цены на россиян, он не лукавит?

– Нет. По большому счету, все правильно.

– Но не странно ли слышать жалобы на лимит от тренера, которому кандидата в сборную России покупают за 50 тысяч рублей?

– (Смеется.) Да, противоречий у Сергея Богдановича в последнее время многовато. Но Семака можно понять – у него сейчас столько переживаний! Одна история с Александром Кокориным чего стоила…

Что же касается лимита и конкуренции, то здесь важно оговориться. На мой взгляд, даже в «Зените» не все иностранцы намного превосходят по уровню россиян. В этой связи мне сразу вспоминается Луиш Нету.

– Почему?

– Так сколько после его грубых ошибок «Зенит» пропустил голов!? Нету проваливался, команда проигрывала, но португалец продолжал получать шансы снова и снова. Длилось это годами. Тогда и возник вопрос: раз такое прощается легионеру, почему нельзя рискнуть и доверить место в составе какому-нибудь воспитаннику?

– Но ведь ничего не менялось. Нету играл, а воспитанники сидели в запасе.

– Думаю, такое отношение к ним – следствие почти безграничных возможностей «Зенита» на трансферном рынке. В отличие от «Краснодара», ЦСКА и даже «Локо» клуб может тратить на новичков сколько угодно. Не выходя за рамки финансового фэйр-плей, разумеется. Таким образом, нужда в воспитанниках отпадает.

И ставить тренера в какие-то рамки не надо. Возникла потребность, скажем, в левом защитнике – прошерстили весь мир, кого-то привезли…Однако, как мы видим, большие деньги – не всегда гарантия правильных решений. Регулярно возникающее у «Зенита»желание избавиться от дорогостоящих иностранцев это подтверждает.