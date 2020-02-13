Александр Дюков: Вряд ли Кокорина пытали на глазах у связанных родственников

«ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ КУБОК РОССИИ В «ЛУЖНИКИ», НАДО ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ ТУРНИРА»

– Местом проведения ближайшего финала Кубка России 13 мая был выбран Екатеринбург. Почему?

– На это право также всерьез претендовал Нижний Новгород. Мнения внутри РФС разделились – обе кандидатуры имели свои плюсы и минусы. Но в итоге 14 членов исполкома отдали предпочтение Екатеринбургу и только 6 – Нижнему. А наша долгосрочная задача – максимально загружать все арены, принимавшие матчи чемпионата мира 2018 года. Впереди еще много соревнований. Так что до всех дойдет очередь.

– И до «Лужников», которые пока совсем не загружены?

– Регионы в случае с Кубком более перспективны. Важна же коммерческая составляющая. Аренда «Лужников» выше, чем на других аренах. А заполнить трибуны там сложнее, что отталкивает спонсоров. А в идеале Кубок России должен приносить прибыль… Впрочем, все это не значит, что «Лужники» автоматически исключаются из списка. Но сначала мы должны повысить престиж кубковых матчей, вернуть зрителя.

– Для этого со следующего сезона турнир реформируется. Каким будет формат Кубка России-2020/21?

– Мы утвердили те изменения, которые ранее широко обсуждались. В Кубке появится предварительный этап: десять групп по три команды, представляющих РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Участники еврокубков от этой стадии освобождаются и начнут борьбу с 1/8 финала, уже в марте 2021 года.

Цель реформ – популяризация футбола в регионах. При этом мы сможем проводить кубковые соревнования в дни Лиги чемпионов. Возможно, в будущем количество матчей на групповом этапе еще увеличится – с такой инициативой выступил Михаил Гершкович. Но пока мы к этому не готовы. Повторюсь, для начала надо повысить коммерческую привлекательность Кубка, увеличить размер спонсорского контракта. В Германии и Англии платят под 80 миллионов евро. И мы должны к такому стремиться.

«ГРУППОВОЙ ТУРНИР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ – ЭТО ТОЖЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ»

– В предстоящем сезоне от групповой стадии будут освобождены шесть клубов, в Кубке-2021/22 с 1/8 финала стартуют пять участников еврокубков в связи с сокращением нашей квоты. Вы не видите здесь дискриминации?

– С таким же успехом дискриминацией можно считать групповой этап Лиги чемпионов. Какие-то клубы в нем участвуют, какие-то отдыхают и могут готовиться к матчам национального чемпионата. Поставить всех в равные условия невозможно.

– На исполкоме не поднимался вопрос о возможном расширении РПЛ до 18 клубов. Но вы лично как относитесь к этой инициативе, учитывая финансовые проблемы лидеров ФНЛ?

– Этот вопрос обсуждался еще весной прошлого года. РФС поставил задачу увеличить количество интенсивных матчей в премьер-лиге. В долгосрочной перспективе это может обеспечить расширение, но на данный момент – вряд ли. Ведь полноценного участия в РПЛ мало иметь современную арену. Нужны финансовые гарантии, опытная команда менеджеров. Но я бы не хотел сейчас подробно останавливаться на этом вопросе. Консультации РПЛ и РФС продолжаются. И торопиться нет смысла. А то сейчас наломаем дров – и потом десять лет будем выслушивать критику, как получилось с переходом на систему «осень-весна». В принципе 18 клубов для России – оптимальное число. Однако к реформе надо двигаться постепенно.

«СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ЗОН В ПФЛ – ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ»

– ПФЛ сокращается до четырех зон. В чем замысел?

– Это промежуточное решение – чтобы сохранить клубы, представляющие Сибирь и Дальний Восток. Иначе там просто закончился бы футбол. Однако мы понимаем, что необходимы следующие шаги. Для этого надо развивать сибирские и дальневосточные центры подготовки, на базе которых могли бы формироваться профессиональные команды.

Кстати, чтобы сейчас оптимальным образом сформировать зоны, было решено провести процедуру лицензирования раньше, чем планировалось.

– Не считаете, что тем самым РФС подменяет функции ПФЛ?

– Нет. В данном случае мы выполняем рекомендательные функции. А всю оперативную работу делает лига. ПФЛ нуждается в ребрендинге, обновлении. Это подразумевает целый комплекс мер по возвращению турниру другого, более высокого статуса.

«РФС ОСУЖДАЕТ ПОСТУПОК ТАРАСОВА»

– Как относитесь к тому, что сибирская школа, подготовившая Александра Головина, так и не получила солидарные выплаты за трансфер полузащитника сборной России в «Монако»?

– Конечно, плохо, что деньги до сих пор не дошли. Но формально это не вина РФС. Школы, академии должны сами внимательно отслеживать развитие карьеры своих воспитанников, вовремя подавать соответствующие документы.

Случай с Головиным – отличный урок на будущее для всех нас. Постараемся упростить систему распределения этих выплат, перевести какие-то процедуры в цифровой формат.

– Накануне исполкома интерес к российскому футболу подогрел полузащитник Дмитрий Тарасов. И сделал это, как обычно, не самым лучшим способом. Как относитесь к его шутке о коронавирусе в инстаграме?

– Шутка получилась неудачной. О чем тут говорить? И РФС осуждает поступок Тарасова. На этой неделе с соответствующим заявлением выступит комитет по этике, который примет решение по санкциям. Впрочем, насколько я знаю, сам игрок объяснился с тем человеком, которого мог оскорбить. Принес свои извинения.

«ТИНЬКОВ СТАЛ СПОНСОРОМ РПЛ ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ»

– Есть более приятная новость – появление у РПЛ титульного спонсора. Правда, что вы привели в лигу «Тинькофф Банк»? И не кажется ли вам, что контракт на 300 миллионов рублей – это слишком дешево?

– Олег Тиньков – мой старый товарищ. Переговоры с РПЛ я посоветовал ему начать еще год назад. Связал Дмитрия с Сергеем Прядкиным, но потом в обсуждении сам не участвовал. О сумме контракта узнал неделю назад. Речь идет не только о 300 миллионах для РПЛ, но и о 75 миллионах для «Матч ТВ».

Насколько адекватны эти суммы? Трудно сказать, потому что я не так хорошо знаю рынок. Но мы же не видим очереди из желающих спонсировать премьер-лигу – это данность. Если бы, помимо «Тинькофф Банка», были другие претенденты и они предлагали 500 миллионов, я бы сказал, что лига продешевила. Но такого же не было!

Кстати, Тиньков написал, что стал спонсором РПЛ для меня лично. В то же время, если бы сделка не была выгодна банку, она бы не состоялась. Я вижу перспективы в этом сотрудничестве. Креатив банка должен совместиться с креативом лиги – появятся интересные активности. Тогда через два года можно будет обсуждать продление договора на новых, более выгодных условиях.

«КОНТРАКТ ЧЕРЧЕСОВА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ»

– Летом РПЛ изменит лимит на легионеров. А может, лучше его вообще отменить?

– Новый лимит устанавливает Министерство спорта, а не РФС. На следующей неделе встречаюсь с Олегом Матыциным, поинтересуюсь его мнением о лимите. Ведь решение принималось еще при прежнем министре. Но в любом случае – нельзя менять правила каждый год. Надо остановиться на чем-то одном, чтобы понять, как это работает.

- Как воспринимаете историю с арендой Александра Кокорина в “Сочи”? Здесь нет давления на игрока?

- Нужно находиться рядом, чтобы давать оценки. Но что значит давление? Кокорин был связан, к нему применялись инструменты пытки и насилия? Может, ему лампой светили в глаза или его родственников связали?...

- Тем не менее, Кокорина поставили перед фактом: или “Сочи”, или “Зенит-2”.

- До этого я, конечно, шутил, а теперь серьезно. Часто игроки отказываются уходить в аренду. Таких случаев десятки, но все почему-то пишут о Кокорине. Но это дело футболиста и клуба. РФС не имеет права вмешиваться. Если Кокорин сам обратиться - пожалуйста. Но влезать специально я не хочу и не буду

– Как обстоит дело с контрактом Станислава Черчесова? Можно ли говорить, что он продлен до ЧМ-2022?

– Возможно, подписание нового договора с главным тренером сборной России состоится в самое ближайшее время.

– На каких условиях?

– До 22-го года. С опцией продления после чемпионата мира в зависимости от результата команды.