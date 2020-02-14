Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу

Во вторник к Москве прошла первая Всероссийская конференция по аналитике и селекции в футболе. Одним из спикеров был начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян, имеющий опыт работы футбольным агентом, аналитиком, скаутом и руководителем детско-юношеской селекции «Локомотива». Вот что он рассказал о принципах работы спортивного отдела по усилению команды.

Купив Щетинина, перевезли из Москвы всю его семью

Сотрудники спортивного отдела многими воспринимаются, как официанты, которые приносят блюдо, а потом счет, то есть занимаются в основном трансферами. Это заблуждение. Спортивный департамент занимает в клубе очень значимую позицию и занимается не только поиском игроков и переговорным процессом, но и в том числе анализом взаимодействия с тренерским блоком и аналитическими отделами, а также перспектив футболистов.

Существуют два основных принципа получения футболиста для первой команды – купить или подготовить. Кто-то скажет, что «Зенит» в основном покупает игроков, потому что может себе это позволить, но если копнуть поглубже, станет очевидно, что приобретениями готовых мастеров дело не ограничивается.

Например, в текущее зимнее трансферное окно мы приобрели молодого российского футболиста Кирилла Щетинина (из «Локомотива-2» - прим. ред.). По меркам детско-юношеского футбола 17-летний мальчик стоил нам внушительную сумму – 17 млн рублей. С другой стороны, можно вспомнить, как ЦСКА в 2018 году продал Александра Головина за 30 млн евро. Если бы «Зенит» купил Головина в 17-летнем возрасте за те же 20 млн рублей, а потом продал в «Монако», разве кто-нибудь сказал, что клуб за него переплатил?

Цифра в 20 млн рублей относительна. Все зависит от качества игрока. Когда мы покупали Щетинина, мы досконально изучили всю его историю. Он не просто к нам переехал. Мы создали целую программу по его доводке до первой команды. Вместе с ним переехала вся семья, за исключением среднего брата, который играет в академии «Локомотива». Младший брат играет в филиале академии «Зенита», папа работает в структуре клуба. Таким образом, ребенок живет не в интернате, а в полноценной семье.

То есть нашей задачей было не просто купить футболиста и интегрировать его в систему клуба, а в том, чтобы помочь стать футболистом первой команды «Зенита», потому что посчитали, что у него есть все необходимые для этого качества. С нашей точки зрения, в своем возрасте на своей позиции он сильнейший в России.

Не все об этом думаю, но мы учитывали еще и тот факт, что в сборной России 1996 г.р., выигравшей множество турниров (в том числе юношеский чемпионат Европы в 2013 году – прим. ред.), многие футболисты пробились на высокий уровень (Антон Митрюшкин, Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Александр Зуев, Рамиль Шейдаев – прим. ред.), и в этом немалая заслуга тренерского штаба Дмитрия Хомухи. А сейчас он возглавляет сборную 2002 г.р., в которую и входит Щетинин. А значит, он будет получать дополнительную нагрузку, его можно будет засветить, и его карьера может сложиться гораздо лучше.

Уход Кругового, Пояркова и Ведерникова – стратегическая ошибка

Другой пример работы спортивного отдела. Вот перед нами три футболиста: Данил Круговой (1998 г.р.), Николай Поярков (1999 г.р.), и Данила Ведерников (2001 г.р.). Все трое левши и профильные левые защитники, одни из самых сильных в своих возрастных группах. Также их объединяет тот факт, что все трое по разным причинам покинули клубы, в которых были выпущены. Круговой в 2018 году перешел из «Зенита» в «Уфу», Поярков в это трансферное окно ушел в «Ростов» и сразу был передан в аренду «Рубину», а Ведерников переехал из Краснодара в Ростов.

При этом важно обратить внимание, что две самые дефицитные позиции в российском футболе – левый защитник и центральный нападающий. Это значит, что все селекционные отделы ищут примерно одних и тех же футболистов – обучаемых, физически сильных и быстрых левшей, которые могут качественно делать кроссы, с нормальным игровым мышлением и прочими важными параметрами. К сожалению, их очень мало, и все они стоят определенных денег.

И тут возникает вопрос: как так получилось, что эти три футболиста ушли из своих достаточно серьезных клубов? Из академии «Зенита» за 10 лет вообще был выпущен только один качественный левый защитник уровня премьер-лиги– как раз Круговой. У «Локомотива» в основной команде на этой позиции играет возрастной Рыбус, а под ним Михаил Лысов, а «Краснодаре» плюс-минус та же картина. Получается, что главные активы эти клубы по разным причинам потеряли. Это стратегическая ошибка спортивного департамента.

«Зенит» исправил свою ошибку и через год выкупил Кругового у «Уфы», потратив в разы больше денег, но вернув футболиста, у которого есть перспективы стать основным левым защитником первой команды в будущем. А «Ростов» можно похвалить. Они очень грамотно инвестировали деньги в Пояркова (уже провел 6 матчей в РПЛ) и Ведерникова, купив двух качественных левых защитников на дефицитную позицию.

Выбирали между Бабуриным, Васютиным и Рудаковым

В чем еще состоит работа спортивного департамента? Летом 2019 года перед нами стояла задача найти третьего вратаря для первой команды с перспективой стать номером один. Важная вводная – он должен быть домороченным футболистом. Это связано с требованием по заявке в еврокубках. У нас было три кандидата – Егор Бабурин (26 лет), Александр Васютин (24) и Максим Рудаков (23).

Васютин на тот момент был уже в «Норвегии» и имел профессиональный контракт с клубом «Сарпсборг». Бабурин был в аренде в «Рубине», а Рудаков – в финском ХИКе. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мы выбрали Васютина – помимо спортивных характеристик учитывались возраст, размер зарплаты и другие параметры. Это тоже наша работа – общаясь с тренерами и агентами, выявлять не только спортивные характеристики игроков, но и финансовые и прочие условия. Оставив Васютина, Бабурина и Рудакова продали в «Ростов».

Одоевский может подняться до самого высокого уровня

Также нам необходимо думать о том, как максимально развивать тех, кто уже играет в структуре «Зенита». Вот у нас есть три команды («Зенит-2», «Зенит-U19» и «Зенит-U17») и шесть молодых вратарей: Никита Гойло (1998 г.р.), Николай Рыбиков (2000), Нодари Каличава (2000), Максим Тимофеев (2002), Иван Кукушкин (2002) и Даниил Одоевский (2003). Как сделать так, чтобы все шесть талантливых футболистов получали достаточное количество времени?

Мы решили эту задачу, отдав Каличаву в аренду петербургской «Звезде». Это один из аутсайдеров ПФЛ в зоне «Запад». Мы рассудили, что там вратарь получит необходимую нагрузку и вернется с новым опытом и новыми характеристиками, которые позволят ему конкурировать за место в старте в «Зените-2».

А оставшиеся пять голкиперов распределились следующим образом. Двое вратарей 2002 г.р. закрыли позицию в «Зените-U17». Причем Тимофеев еще получал игровое время на детско-юношеском уровне. Там за первую часть сезона получалось еще около 15 игр. В юношеской команде вратарем стал Рыбиков, а в дубле остался Гойло.

Вся эта история была сделана ради Одоевского, который, на наш взгляд, является одним из самых сильных и перспективных вратарей и может подняться до самого высокого уровня. Нам нужно было сделать так, что он, будучи самым молодым из этой группы, сразу же получал игровое время в «Зените-2» и «Зените-U19». Если бы этот вопрос был отдан на откуп тренерскому штабу, он бы в первой части сезона вообще не играл. Его бы постепенно подводили, давали минимум игрового времени. А по факту он дебютировал уже в трех крупных турнирах и к концу первого круга стал основным вратарем молодежной команды.

Это пример того, как можно дать правильный импульс в развитии карьеры футболиста. Мы считаем неправильным, когда талантливый футболист, не доросший до первой команды, только в силу возраста сидит и ждет свой шанс. Это нелогично.

В «Зените-2» Чистяков проигрывал конкуренцию

Также в задачи спортивного департамента входит отслеживание футболистов в своих возрастных категориях, начиная с 13 лет, когда мальчики зачисляются в интернат. Например, того же Щетинина мы вели на протяжении трех лет – следили за динамикой его прогресса, оценивали его данные, выясняли, в какой семье он рос, как вел себя в интернате, все его индивидуальные особенности. Из этого уже и прогнозировали его перспективы.

Для нашего внутреннего пользования мы классифицировали футболистов по потенциалу. Чтобы разговаривать на одном языке, придумали такую конструкцию. Это помогает нам ориентироваться. Когда скаут говорит, что такой-то футболист потенциально уровнем A, значит, нам требуется направить еще одного скаута, чтобы получить альтернативное мнение, после чего можно вступать в переговоры.

Например, к нам из Калуги приехал мальчик 2004 года рождения. Андрей Аршавин, который занимается этим возрастом, сказал, что по одному касанию на приеме мяча увидел – это топ, некий алмаз, который надо огранить, чтобы получить бриллиант.

Другие клубы тоже мониторят всех перспективных футболистов. В возрасте 10-12 лет нашим главным конкурентом являются «Чертаново» и «Краснодар». Недавно одного мальчика из Всеволожска (Ленинградская область) в свои команды интегрировало «Чертаново». Возможно, он мог бы быть нам интересен, но конкурент нас опередил.

Почему отпустили из «Зенита» Дмитрия Чистякова, который в составе «Ростова» пробился в сборную России? Не могу назвать это нашей ошибкой, так иногда случается. Когда он был в «Зените-2», проигрывал конкуренцию Илье Зуеву и Максиму Карпову. Так считали те люди, которые с ними взаимодействовали. Все три игрока были примерно одного уровня, входили в юношеские сборные и привлекались к тренировкам первой команды, то есть получали свой шанс. На том этапе Чистяков был недооценен, а со временем стал резко прогрессировать и вышел на уровень расширенного состава сборной России. Наверное, это некоторая погрешность, которая возможна в работе.

Для Мусаева специально расчищали дорогу

С точки зрения собственных воспитанников в «Зените» не все так плохо, как это озвучивают некоторые. Например, в первой команде есть полузащитник Леон Мусаев, на которого есть устойчивый спрос у клубов РПЛ. Молодому футболисту попасть в «Зенит», где наивысшая конкуренция не только за попадание в основу, но и вообще в ротацию, сложнее всего. Если в команде нет свободной вакансии, хоть кого готовь, но условный Мусаев всегда будет слабее условного Вилмара Барриоса.

Поэтому для того, чтобы он оказался в первой команде, мы расчищали для него путь – ушли Кристиан Нобоа и Матиас Краневиттер. Это часть работы спортивного блока по подведению Мусаева к первой команде. Другое дело, что он тоже должен соответствовать этому уровню, чтобы тренер сказал: «Да, я буду делать на него ставку».

Чем мы мотивируем молодых игроков выбрать именно «Зенит»? Да, в первую команду очень сложно попасть, но мы выводим футболистов на уровень премьер-лиги. Если игрок «Зенита-2» востребован клубами РПЛ, мы готовы отдать его в аренду. Там он прибавит в мастерстве и вернется в «Зенит» в другом статусе. Как, например, было с Васютиным. Институт аренд позволяет нам выстраивать мостик между «Зенитом-2» и первой командой.

А Щетинину мы, например, гарантировали место в основе молодежной команды, тогда как в «Локомотиве» он, возможно, был бы в ротации. Точнее, мы убедили его, что на своей позиции он в команде будет сильнейшим и получит много игрового времени.

Путь от определения проблемой позиции до адаптации игрока

Какова методология работа селекционного отдела? На комплектование команды влияют разные ключевые факторы. Если выступаешь в еврокубках, необходимы четыре доморощенных футболиста. В РПЛ необходимо укладываться в лимит на легионеров. С лета он претерпит изменения, и это тоже надо учитывать. Но в целом методология универсальна и относится ко всем возрастам.

Шаг 1. Главный тренер во взаимодействии со спортивным директором определяет проблемные позиции. Здесь учитываются срок контракта (если игрок уходит в конце сезона, необходимо уже сейчас искать ему замену), мастерство, медицинские (уровень травматизма) и психологические показатели.

Например, когда в 2018 году Маурисио Перейра сообщил руководству «Краснодара» о том, что по семейным обстоятельствам хочет сменить чемпионат, и не будет продлевать контракт, определилась позиция, которая требует усиления.

Шаг 2. Перед тем, как искать игрока на стороне, следует задаться вопросом, возможно ли усилить позицию за счет внутренних ресурсов. С точки зрения имиджа, привести в первую команду своего воспитанника всегда лучше. В «Краснодаре» тогда рассматривали кандидатуру Ильи Жигулева, но все же по каким-то причинам решили взять игрока на стороне.

Шаг 3. Если принято решение приобрести футболиста, начинают собираться скаутские отчеты, к ним прикладываются видео, которые демонстрируют сильные и слабые стороны игроков. Подключаются аналитики, которые накладывают на субъективное мнение специалистов какие-то объективные аналитические данные.

Шаг 4. На основе этих данных составляется лонг-лист интересующих кандидатов.

Шаг 5. Затем – детальное изучение каждого футболиста: уровень его травматичности, опыт игры на международном уровне, наличие на него спроса, конкурирующих команд и прочее.

Шаг 6. Итоговый шорт-лист ложится на стол главному тренеру. Очень важно его проранжировать, чтобы определить, какая цель является приоритетной. В этом роль тренера определяющая, он должен быть заинтересован в игроке. В то же время важно не забывать о финансовой составляющей. Тот футболист, которого выберет тренер, может оказаться самым дорогим, и руководство посчитает, что он не может быть приоритетом, потому что стоит в два раза больше, чем кандидаты номер два и три.

Шаг 7. Начинается переговорный процесс, в который вовлечены агенты, родители, иногда сам футболист. Важно выстроить процесс так, чтобы футболист был куплен за ту цену, которую ты готов заплатить, а в идеале – еще и за меньшие деньги. В этом роль агента определяющая. Например, нам было важно, что Щетинин сам захотел перейти в «Зенит». Для этого мы пообщались с ним самим, его родителями, агентом, выяснили, насколько он заинтересован в переходе и только после этого вступили в переговоры.

Шаг 8. Адаптация футболиста в команде. Купить футболиста – это только половина дела. Нужно, чтобы он максимально быстро начал приносить пользу.

Шаг 9. Можно делать выводы, насколько футболист себя реализовал, а трансфер – себя оправдал.

Основной заказчик игроков – клуб, а не тренер

Надо ли набирать футболистов, отталкиваясь от требований тренера? Я считаю, что он не может формировать точку зрения относительно качества футболистов. Основной заказчик – это футбольный клуб. Клуб дает некую вводную тренеру и спортивному директору.

Условно, ставится задача выиграть трофей, не вылететь или играть в атакующий футбол, чтобы болельщика было интересно. Или сделать так, чтобы некоторое количество футболистов можно было продать по окончании сезона за определенную сумму денег. Тренер, получив эти вводные, договаривается со спортивным директором о том, как строится работа, определяет проблемные позиции, и по этим позициям начинается поиск.

Что касается, нравится тренеру тот или иной футболист или не нравится. Есть требования современного футбола, модельные характеристики для каждого амплуа. Исходя из этих модельных характеристик, мы и занимаемся поиском необходимого игрока. Мы учитываем антропометрию футболистов, но, например, для игрока бровки нам важнее его скоростные качества. Если крайний защитник не бежит, мы в нем не видим перспективы. В первой команде у тренера немного больше свободы, а в молодежных и юношеских командах они мало влияют на процесс.