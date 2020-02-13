Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом - Советский спорт
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13 февраля 2020 20:51ФутболБезъязычный Алексей

Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом

Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты.

О ЛЮБВИ К МАРБЕЛЬЕ

– Идеальное место для подготовки команды, и вообще для сборов. В Марбелье потрясающий климат. Рядом океан, пляжи с белым песком, как на Мальдивах. И знакомых много. Не только из России. Периодически Фабио Капелло заглядывает, Висенте Дель Боске

ОБ ОТПУСКЕ В СЛОВЕНИИ

– Этой зимой решил съездить туда заняться здоровьем. Пил минеральную воду трижды в день, гулял, правильно питался. Иной раз организм надо почистить. Словения – идеальное для этого место. В местных водах много магния, для сердечной мышцы полезно. О здоровье никогда нельзя забывать. В любом возрасте. Не надо на нем экономить.

О ПОДАРКАХ

– Всегда уделял внимание стилю в одежде. А вот часам большого значения не придаю. У меня их много, но в основном – от друзей. В киевском «Динамо» на каждый день рождения братья Суркисы дарили часы. Самые дорогие? Около 100 тысяч долларов.

О КЛУБЕ

– Могу ли я назвать «Локомотив» родным домом? Нет, не могу. Из родного дома не выгоняют, а мне приходилось уходить несколько раз… Но все равно, это важнейшая часть жизни. И самое главное завоевание – не медали и кубки, а отношение болельщиков. В 90-е на «Локо» ходило 200 человек, а сейчас нередко полный стадион набивается. Значит, не зря потрачено столько труда, отдано столько сил.

О КОНТРАКТЕ

– С советом директоров у меня рабочие отношения. Есть ли ощущение, что меня опять хотят выгнать? Не могу так говорить. Есть люди, которые принимают решения. Мой контракт действует до лета. А дальше все от результата будет зависеть, от ситуации. Я спокойно восприму любое решение.

О ФИЛАТОВЕ

– С Валерием Николаевичем мы всегда нормально общались. И когда поднимали клуб с нуля в 90-х, и когда наши пути разошлись, и сейчас, когда Филатов снова имеет отношение к «Локомотиву». Важно, что наши противоречия, если они возникали, никогда не шли во вред клубу. Футбол был превыше всего.

О КИКНАДЗЕ

– У меня было разное понимание футбола с Ольгой Смородской и Ильей Геркусом. С Василием Кикнадзе взгляды тоже могут сейчас не совпадать. Но это нормально. Нельзя же со всеми соглашаться. И я не собираюсь никому навязываться. Буду нужен «Локомотиву» – предложат контракт, не нужен – не предложат. Это жизнь.

О ГАЛИЦКОМ

– «Краснодар» – уникальный проект. Сергей Галицкий постепенно, шаг за шагом, воплотил в жизнь свою мечту и продолжает правильно развивать клуб. Мне кажется, там выстроено идеальное взаимодействие между руководством, селекционной службой и тренерским штабом.

О ГИНЕРЕ

– Думаю, Евгений Леннорович – лучший футбольный менеджер в истории российского футбола. Начинал с нуля. Все выстроил. Сначала вкладывал свои деньги, теперь нашел влиятельного спонсора. Что и было нужно для выхода ЦСКА на следующий уровень. Вы же видите, что происходит в Европе, в мире, какие деньги крутятся вокруг трансферов. Так что приход ВЭБа – грамотный шаг.

О МИРАНЧУКЕ

– Что я сделал, чтобы Алексей Миранчук не перешел в «Рубин» несколько лет назад? Методы не раскрою. Общался и с мамой, и с самим игроком, много с кем. Привык бороться до конца, но самое главное – сам Миранчук выиграл, оставшись в «Локомотиве». Как и его брат Антон. Сегодня это значимые футболисты не только для клуба, но и для сборной России.

И мне не нравится такая постановка вопроса: «Локомотив» предлагает Миранчуков на продажу. Не надо их никому предлагать! Это же занижает цену. Когда игрок сам захочет уйти, проявит себя настолько, что им заинтересуется серьезный клуб – за ним придут и предложат большие деньги. Все же просто.

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