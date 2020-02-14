Они завоевали сердца топ-игроков. 10 самых красивых избранниц футболистов

Джорджина Родригес - подруга Криштиану Роналду
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I'm in love with this dress 👗 Thank you @alikaroui for this amazing design. You make me feel ~* a princess 👸😍🌹 And thanks to my friend @amparosanchezm for the make up and hair style 💇♀️💄 #sesderma
Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)
Испанская красотка и один из лучших футболистов мира встретились в 2016 году. Отношения между пятикратным обладателем «Золотого мяча» и жгучей брюнеткой развивались стремительно. Джорджина родила Криштиану ребенка в 2017 году, однако официально пара о заключения брака до сих пор не объявила.
Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси
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Ibiza Days ✨✨#tbt @georgeshobeika
Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)
Вечный конкурент Роналду в борьбе за «Золотой мяч» Лионель Месси знаком со своей женой с детства. Но встречаться они стали лишь в 2009 году. А обручились в июне 2017, когда уже имели двух сыновей. В марте 2018 года у пары родился третий мальчик.
Сара Карбонеро - жена Икера Касильяса
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Fotos que te transportan a lugares, momentos, personas y un gato 🪐 #tbt #recuerdos #uninviernomuyverano #slowlife
Публикация от Sara Carbonero (@saracarbonero)
Судьбоносная встреча Икера и Сары произошла на кубке Конфедераций в ЮАР в 2009 году, куда будущая супруга голкипера приехала в качестве спортивного журналиста. Скромная свадьба пары состоялась в 2016 году. Сара родила мужу двух сыновей. Однако 2019 год стал для их союза настоящим испытанием: в мае у футболиста случился инфаркт, а буквально через три недели Сара заявила, что у нее обнаружили рак. Однако жизненные трудности лишь укрепили чувства супругов и они продолжают преодолевать их вместе.
Эбби Клэнси - жена Питера Крауча
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Публикация от Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)
Один из самых высоких футболистов мира (рост Крауча -2 метра) познакомился со сногсшибательной блондинкой в 2006 году. Спустя пять лет отношений футболист и модель связали себя узами брака. Сейчас пара воспитывает четырех детей.
Изабель Гулар - подруга Кевина Траппа
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🌈🌴💛 The beach is my happy place! #beachday #stbarth #rainbow
Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)
Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» и бразильская супермодель встречаются с 2015 года. Предложение руки и сердца футболист сделал «ангелу» Victoria’s Secret летом 2018 года. Однако свадьбу пара пока не сыграла.
Анн-Катрин Гетце - жена Марио Гетце
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Публикация от ANN-KATHRIN GÖTZE (@annkathringotze)
Свою возлюбленную немецкий футболист встретил в 2013 году. Именно ей он посвятил свой победный гол в финале чемпионата мира-2014. Модель и игрок «Боруссии» Дортмунд поженились в июне 2019 года.
Анастасия Костенко - жена Дмитрия Тарасова
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Нужно развиваться, радоваться, улыбаться, падать и вставать, реализовываться и осуществлять, в общем, жить так, словно за вашей жизнью кто-то непрерывно наблюдает.😅😅😅😅 P.S. На самом деле, это гиблое дело думать о том, что подумают другие( доказано, что это серьезная проблема, которую нужно устранять), но, согласитесь, есть такие кадры, смысл жизни которых - вы😅. «Любите своих врагов, они ваши самые преданные фанаты!». Будем ̶р̶а̶д̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶в̶а̶с̶ радоваться дальше❤️😅🔑☝🏻 Всем отличных выходных !😘
Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)
Экс-футболист «Локомотива» и вице-мисс Россия 2014 года стали встречаться сразу после того, как Дмитрий Тарасов со скандалом развелся с Ольгой Бузовой. Произошло это в 2017 году. Поклонники певицы подозревали, что Дмитрий изменял телезвезде с моделью. Несмотря на пересуды, пара оформила свои отношения в январе 2018 года. А в июле того же года Анастасия родила супругу дочь. 5 февраля 2020 года в семье футболиста и обворожительной красотки появилась вторая девочка.
Мария Погребняк - жена Павла Погребняка
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Урааа! Справедливость восторжествовала💪🏻 Помните, я рассказывала про инцидент в сауне спорт клуба! Когда маленькую девочку с бабушкой оскорбили и выгнали из сауны 2 тетки на понтах! Так вот: мы добились, чтобы их карты закрыли👏🏻 #хамстводолжнобытьнаказано
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
Нападающий «Урала» знаком с супругой со школьной скамьи. Влюбленные поженились в 2014 году. В браке Мария родила футболисту трех сыновей. Сегодня супруга игрока, блиставшего в 2007-2009 в составе «Зенита», уже стала известнее мужа. У Марии свой бренд одежды, который она активно развивает.
Рубио Пилар - жена Серхио Рамоса
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Публикация от Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)
Испанская телеведущая познакомилась с защитником «Реала» в 2012 году во время празднования победы сборной Испании на Евро-2012. Осенью того же года они стали парой. Серхио предложил своей возлюбленной руку и сердце в 2018 году, а брак журналистка и футболист заключили в июне 2019-го. У пары трое сыновей.
Эрика Чоперена - жена Антуана Гризманна
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La vraie grandeur réside dans le fait d'être supérieur a ce que l’on a été. Última recta, último esfuerzo, más fuertes que nunca ! . 📸 @hartemudo . #allezlesbleus #onestenfinale #coupedumonde
Публикация от EriKA Choperena (@eri_chope)
Игрок «Барселоны» повстречал свою избранницу в 2010-м. По словам самого футболиста, он полтора года не мог добиться внимания Эрики. Но она все-таки ответила ему взаимностью. Влюбленные поженилась в 2016-м. Сейчас у них двое детей.