Они завоевали сердца топ-игроков. 10 самых красивых избранниц футболистов - Советский спорт
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14 февраля 2020 21:20ФутболИванова Дарья

Они завоевали сердца топ-игроков. 10 самых красивых избранниц футболистов

В День всех влюбленных предлагаем полюбоваться самыми обворожительными женщинами, которые подарили свою любовь известным спортсменам.

Джорджина Родригес - подруга Криштиану Роналду

Испанская красотка и один из лучших футболистов мира встретились в 2016 году. Отношения между пятикратным обладателем «Золотого мяча» и жгучей брюнеткой развивались стремительно. Джорджина родила Криштиану ребенка в 2017 году, однако официально пара о заключения брака до сих пор не объявила.

Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси

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Ibiza Days ✨✨#tbt @georgeshobeika

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Вечный конкурент Роналду в борьбе за «Золотой мяч» Лионель Месси знаком со своей женой с детства. Но встречаться они стали лишь в 2009 году. А обручились в июне 2017, когда уже имели двух сыновей. В марте 2018 года у пары родился третий мальчик.

Сара Карбонеро - жена Икера Касильяса

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Fotos que te transportan a lugares, momentos, personas y un gato 🪐 #tbt #recuerdos #uninviernomuyverano #slowlife

Публикация от Sara Carbonero (@saracarbonero)

Судьбоносная встреча Икера и Сары произошла на кубке Конфедераций в ЮАР в 2009 году, куда будущая супруга голкипера приехала в качестве спортивного журналиста. Скромная свадьба пары состоялась в 2016 году. Сара родила мужу двух сыновей. Однако 2019 год стал для их союза настоящим испытанием: в мае у футболиста случился инфаркт, а буквально через три недели Сара заявила, что у нее обнаружили рак. Однако жизненные трудности лишь укрепили чувства супругов и они продолжают преодолевать их вместе.

Эбби Клэнси - жена Питера Крауча

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Life’s a peach

Публикация от Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

Один из самых высоких футболистов мира (рост Крауча -2 метра) познакомился со сногсшибательной блондинкой в 2006 году. Спустя пять лет отношений футболист и модель связали себя узами брака. Сейчас пара воспитывает четырех детей.

Изабель Гулар - подруга Кевина Траппа

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🌈🌴💛 The beach is my happy place! #beachday #stbarth #rainbow

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» и бразильская супермодель встречаются с 2015 года. Предложение руки и сердца футболист сделал «ангелу» Victoria’s Secret летом 2018 года. Однако свадьбу пара пока не сыграла.

Анн-Катрин Гетце - жена Марио Гетце

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🖤 lost file

Публикация от ANN-KATHRIN GÖTZE (@annkathringotze)

Свою возлюбленную немецкий футболист встретил в 2013 году. Именно ей он посвятил свой победный гол в финале чемпионата мира-2014. Модель и игрок «Боруссии» Дортмунд поженились в июне 2019 года.

Анастасия Костенко - жена Дмитрия Тарасова

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Нужно развиваться, радоваться, улыбаться, падать и вставать, реализовываться и осуществлять, в общем, жить так, словно за вашей жизнью кто-то непрерывно наблюдает.😅😅😅😅 P.S. На самом деле, это гиблое дело думать о том, что подумают другие( доказано, что это серьезная проблема, которую нужно устранять), но, согласитесь, есть такие кадры, смысл жизни которых - вы😅. «Любите своих врагов, они ваши самые преданные фанаты!». Будем ̶р̶а̶д̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶в̶а̶с̶ радоваться дальше❤️😅🔑☝🏻 Всем отличных выходных !😘

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Экс-футболист «Локомотива» и вице-мисс Россия 2014 года стали встречаться сразу после того, как Дмитрий Тарасов со скандалом развелся с Ольгой Бузовой. Произошло это в 2017 году. Поклонники певицы подозревали, что Дмитрий изменял телезвезде с моделью. Несмотря на пересуды, пара оформила свои отношения в январе 2018 года. А в июле того же года Анастасия родила супругу дочь. 5 февраля 2020 года в семье футболиста и обворожительной красотки появилась вторая девочка.

Мария Погребняк - жена Павла Погребняка

Нападающий «Урала» знаком с супругой со школьной скамьи. Влюбленные поженились в 2014 году. В браке Мария родила футболисту трех сыновей. Сегодня супруга игрока, блиставшего в 2007-2009 в составе «Зенита», уже стала известнее мужа. У Марии свой бренд одежды, который она активно развивает.

Рубио Пилар - жена Серхио Рамоса

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🤍🖤🤍🖤🤰🏻 #embarazonúmero1

Публикация от Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Испанская телеведущая познакомилась с защитником «Реала» в 2012 году во время празднования победы сборной Испании на Евро-2012. Осенью того же года они стали парой. Серхио предложил своей возлюбленной руку и сердце в 2018 году, а брак журналистка и футболист заключили в июне 2019-го. У пары трое сыновей.

Эрика Чоперена - жена Антуана Гризманна

Игрок «Барселоны» повстречал свою избранницу в 2010-м. По словам самого футболиста, он полтора года не мог добиться внимания Эрики. Но она все-таки ответила ему взаимностью. Влюбленные поженилась в 2016-м. Сейчас у них двое детей.

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