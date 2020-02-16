Павел Худяков: «Тамбов» арендовал у «Спартака» Тарасовку с хорошей скидкой

«ВСЕ РАВНО ДОРОГО, НО ПРИЕМЛЕМО»

– Как возникла идея с арендой спартаковской базы?

– Совершенно естественным образом. Было понятно, что после возвращения с Кипра, где «Тамбов» в эти дни принимает участие в Кубке ФНЛ, нужно где-то тренироваться. А для тренировок в первую очередь необходимо поле… В Тамбове на данный момент мы имеет только манеж с искусственным покрытием. Натуральных газонов приемлемого качества в городе нет. Да, на центральном стадионе есть трава. Под снегом. И до середины апреля довести до ума этот газон не представляется возможным.

Так команда должна готовиться к матчам на травяном покрытии, мы рассмотрели несколько вариантов. Московские отпали из-за дороговизны аренды. А вот Тарасовка нас устроила по всем параметрам. И инфраструктурным, и ценовым. Спасибо руководству «Спартака», которое пошло навстречу и сделало для нас скидку.

– Хорошую?

– Да. Очень хорошую. Для «Тамбова» это все равно приличная сумма, но все-таки приемлемая. Самое главное – мы сможем жить в Москве. С точки зрения календаря очень удобно. Ведь команда проведет в столице три матча – против «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Получается серьезная экономия на логистике. И для выездов базирование в Тарасовке экономически выгодно. Дешевле, чем тренироваться в Тамбове и летать через Москву.

«ЯРЦЕВ И АНАНКО ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ В ПЕРЕГОВОРАХ»

– В руководящем штабе «Тамбова» присутствуют два известных спартаковца – Георгий Ярцев и Дмитрий Ананко. Какую роль они сыграли в предстоящем переезде?

– Ярцев и Ананко очень помогли в переговорном процессе. Во многом благодаря их участию «Спартак» пошел на серьезные уступки.

– Когда «Тамбов» заселится в Тарасовку?

– 27 февраля команда возвращается с Кипра – и сразу отправится на матч с «Рубином» в Нижний Новгород, где весной мы будем принимать соперников. Игра состоится 1 марта. А со 2-го числа – мы в Тарасовке. Аренда рассчитана на два месяца. Стоимость – около трех с половиной миллионов рублей.

– Что включено в эту сумму?

– Проживание, питание, стирка, использование поля, тренажерный зал. В общем, это полноценная аренда.

– А клубный автобус «Спартак» вам предоставит?

– Нет. Это уже мы сами.

«МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ – И «СПАРТАКУ-2», И НАМ»

– Не смущает отдаленность Тарасовки от Москвы? «Спартак» сам перебрался в Тушино именно по этой причине.

– Выбирать не приходилось. В нашей финансовой ситуации жаловаться на то, что Тарасовка слишком далеко от Москвы, было бы странно. Мы всем довольны.

– А «Спартак-2», который также базируется в Тарасовке, мешать не будет?

– Все заранее рассчитано. Места хватит и нам, и «Спартаку-2». Мешать друг другу не будем.

– Какой этаж базы займет «Тамбов»?

– Я пока там не побывал. Сейчас в Тарасовке находятся генеральный директор, его заместитель, администраторы. Этаж не имеет значения. Главное – чтобы поле было идеальным. Его для нас уже готовят, топят, ко второму марта все будет в порядке.

– Теперь будет проще присмотреть кого-то для «Тамбова» в «Спартаке-2». Тем более что осенью ко двору пришелся арендованный у красно-белых Георгий Мелкадзе…

– Знаете, весной будет уже не до селекции. Предстоит непростой отрезок в чемпионате. А усилиться мы планируем еще до закрытия зимнего трансферного окна. Конкретизировать не буду, но переговоры ведутся.

– Может ли Тарасовка остаться базой «Тамбова» и в следующем сезоне?

– Мы надеемся на то, что летом начнем играть и тренироваться у себя дома. Для этого в Тамбове многое делается. Губернатор знает о проблеме, помогает. Верим, что тамбовские болельщики скоро увидят свою команду в родном городе.