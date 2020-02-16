Как растащат «Сити»? Летом гранд усилит «Реал», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус»

Если «Ман Сити» не удастся через CAS добиться отмены решения УЕФА о двухлетнем запрете на выступления в Лиге чемпионов, клуб ждут очень тяжелые времена. Репутационные риски, финансовые потери – все это прилагается автоматически. Но еще один важный результат удара от УЕФА – развал команды в том виде, в котором мы знаем ее сейчас.

У большинства звезд «Сити» и раньше хватало предложений от других топ-клубов, но впервые у них появляется действительно серьезная мотивация, чтобы сменить обстановку. Уже сейчас стали появляться новости об интересе к тому или иному лидеру «горожан» со стороны «Реала», «Атлетико» и других грандов футбола.

Более того, из-за ожидаемых огромных финансовых потерь (называется сумма до 300 млн фунтов, это около 360 млн евро) англичанам самим потребуется реструктурировать расходы, а значит, продать часть наиболее ликвидного товара. Попробуем прикинуть, куда могут разъехаться е футболисты Манчестера.

Рахим Стерлинг (Англия)

Позиция: крайний нападающий

Возраст: 25 лет

Контракт до: 2023 года

Стоимость: 160 млн евро

Претенденты: Реал, ПСЖ, Барселона

Самый лакомый кусочек манкунианского пирога. Стерлинг один из сильнейших футболистов мира на своей позиции, да еще и в самом расцвете сил. Он никогда не играл за пределами Англии, и сейчас у него появляется хорошая возможность открыть для себя что-то новое. Уже появилась новость о том, что мадридский «Реал», подсевший в последние пару лет на игроков из АПЛ (Эден Азар, Тибо Куртуа, Браим Диас), готов предложить за него астрономические 220 млн евро. Правда, источник не самый надежный – «солнечный» The Sun.

Очень кстати Стерлинг пришелся бы и «Барселоне» на фланг атаки, а если каталонцам все же удастся переманить обратно из Парижа Неймара, то самому «ПСЖ». Если финансовые возможности сине-гранатовых оценить сложно, то французам такое приобретение точно но силам, особенно после гипотетической продажи бразильца.

В данный момент Стерлинг ведет непростые переговоры с «горожанами» о продлении контракта, который завершится только через три года, и удар от УЕФА может стать переломным моментом. Дело в том, что англичанин хочет полуторакратного увеличения зарплаты (с 300 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч), но еврокубковый бан скорее всего просто не позволит «Сити» удовлетворить его аппетиты.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 28 лет

Контракт до: 2023 года

Стоимость: 150 млн евро

Претенденты: Реал, Ювентус

Безусловно, ключевой футболист «Ман Сити», на индивидуальном мастерстве которого держится весь креатив английского гранда. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне он с отрывом лучший ассистент команды – 18 результативных передач во всех турнирах (для сравнения, у Рияда Мареза 13, а у идущего следом Габриэла Жезуса только девять).

По мнению Daily Mail, из-за финансовых проблем бельгиец наряду со Стерлингом (они два самых высокооплачиваемых игрока «Сити» и входят в топ-3 по зарплатам в АПЛ) и Эмериком Лапортом будет основным кандидатом на продажу. К тому же ему уже 28 лет, и сложно представить, чтобы он добровольно отказался на два года от участия в еврокубках.

Вариантов отъезда у него наверняка будет много. Кто откажется бы от такого мастера, даже несмотря на высокую трансферную стоимость? Ранее к бельгийцу проявлял интерес «Реал». Так и не заполучив Поля Погба и Кристиана Эриксена, мадридцы так и не нашли нового классного плеймейкера. В не меньшей степени он пригодился бы и «Ювентусу», вообще не имеющему профильных центральных атакующих полузащитников. Может, Сарри они и не нужны, но что, если в Турин приедет Гвардиола?

Лерой Сане (Германия)

Позиция: крайний нападающий

Возраст: 24 года

Контракт до: 2021 года

Стоимость: 100 млн евро

Претенденты: Бавария

Вот для немецкого вингера вряд ли что-то изменится. Он еще летом почти ушел в «Баварию», но не вовремя получил травму прямо перед завершением сделки и выбыл на полгода. Мюнхенцы побоялись отдавать сотню миллионов за игрока, который пропустит полсезона и еще неизвестно как будет выглядеть после травмы, но следующим слетом скорее всего трансфер состоится. А уж в свете последних событий мотивации бежать с Туманного Альбиона у Сане еще прибавилось.

Бернарду Силва (Португалия)

Позиция: крайний нападающий

Возраст: 25 лет

Контракт до: 2025 года

Стоимость: 100 млн евро

Претенденты: Барселона, Атлетико, Челси, Бенфика

Только мировые СМИ разнесли новость о проблемах «Сити», как Силва дал интервью португальскому изданию Record, в котором признался, что преждевременно покинул «Бенфику» (в 2014 году он уехал из Лиссабона в «Монако») и очень хотел бы туда вернуться. Сложно представить, чтобы это произошло ближайшим летом. Все-таки вряд ли у «орлов» найдется сотня миллионов на полноценный выкуп.

А вот «Барселона», если Неймар не приедет, может раскошелиться на качественного вингера. То же можно сказать и об «Атлетико». В последние годы мадридцы готовы тратить на трансферном рынке крупные суммы, но по-прежнему испытывают большие трудности в атаке. Наверняка Силве понравится идея вернуться на близкие ему ментально Пиренеи.

В Англии же его может ждать взаимовыгодный союз с «Челси», где он заменил бы Виллиана, у которого летом заканчивается контракт. К тому же, лондонцы, в отличие от «Сити», «Юнайтед» и «Арсенала», почти наверняка примут участие в следующей Лиге чемпионов.

Эмерик Лапорт (Франция)

Позиция: центральный защитник

Возраст: 25 лет

Контракт до: 2025 года

Стоимость: 75 млн евро

Претенденты: ПСЖ, Барселона, Ювентус

Самый качественный центральный защитник «Сити», без которого в обороне «горожан» начинается подлинный хаос. И хотя он до сих пор не дебютировал в сборной Франции и пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы мениска, полученной в последний день августа, его сильные качества не подвергаются сомнению.

Пока никто из претендентов на Лапорта себя не проявлял, но самым очевидным и логичным вариантом является «ПСЖ», у которого есть только один по-настоящему звездный центрбэк – Маркиньос. Преснел Кимпембе, Тило Керер и Абду Диалло очень перспективные ребята, но пока стоят на ступеньке ниже Лапорта.

Огромные проблемы в центре обороны испытывает «Барселона» – Жерар Пике не молодеет, Самюэль Юмтити много пропускает из-за травм, а Клеман Лангле пока выступает ниже среднего. Заменить кого-то из французов его соотечественником было бы разумным решением со стороны каталонцев. У «Юве» таких проблем нет, но все же туринцам пора задуматься о замене 32-летнему Леонардо Бонуччи и 35-летнему Джорджио Кьеллини. Матейс де Лигт пока не оправдывает заплаченных за него 75 млн евро.

Габриэл Жезус (Бразилия)

Позиция: нападающий

Возраст: 22 года

Контракт до: 2023 года

Стоимость: 70 млн евро

Претенденты: Барселона, Реал, Ювентус

Бразилец замыкает пятерку самых дорогостоящих форвардов мира по версии transfermarkt. Он наверняка подошел бы любому клубу. Проблема лишь в том, что в нынешнем сезоне он невероятно расточителен – на гол в АПЛ ему требуется более 6,5 ударов. Для сравнения, Серхио Агуэро реализует каждую четвертую попытку.

Более других грандов в нападающем нуждается «Барселона» – травма Луиса Суареса это наглядно продемонстрировала. «Реал» промахнулся с трансфером Луки Йовича, и вся нагрузка легла на 32-летнего Карима Бензема, так что «сливочным» тоже нужен забивной форвард. Ну, и «Ювентусу» не помешал бы молодой бомбардир. В Турине он мог бы безболезненно заменить Гонсало Игуаина.

Серхио Агуэро (Аргентина)

Позиция: нападающий

Возраст: 31 год

Контракт до: 2021 года

Стоимость: 65 млн евро

Претенденты: Реал, Атлетико

Кто почти точно не станет ждать, когда «Сити» сможет вернуться в Лигу чемпионов, так это 31-летний аргентинец. Агуэро лучший бомбардир «горожан» в нынешнем сезоне. Понятно, что такой форвард привлекает внимание сильнейших клубов Европы. AS уже написала, что два мадридских клуба надеются переманить форварда. Если у них это получится, «Ман Сити» ничего не останется, как продать его уже летом, потому что через год он сможет покинуть клуб бесплатно. А еще на Агуэро есть запрос из MLS и Китая.

Рияд Марез (Алжир)

Позиция: крайний нападающий

Возраст: 28 лет

Контракт до: 2023 года

Стоимость: 60 млн евро

Претенденты: ПСЖ, Тоттенхэм

Сложно угадать, где окажется Марез, но его отъезд тоже очень вероятен. Ему уже 28 лет, и не для того он в 2018 году уезжал в Манчестер из «Лестера», чтобы смотреть Лигу чемпионов по телевизору. Вингер начинал карьеру во Франции, поэтому одним из претендентов на него мог бы стать «ПСЖ», имеющий на правом фланге атаки 32-летнего Анхеля Ди Марию и Пабло Сарабию. Другой реальный вариант – «Тоттенхэм». Летом Жозе Моуринью наверняка потребует трансферов, а позиция правого нападающего, которую закрывают Эрик Ламела и Лукас Моура, выглядит наиболее уязвимой.

Хосеп Гвардиола (Испания)

Позиция: главный тренер

Возраст: 49 лет

Претендент: Ювентус, Барселона

Предполагаемого распада опасается и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, также оказавшийся на развилке. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года, но уже давно появлялись намеки на то, что он может покинуть Манчестер в том случае, если не получит необходимое усиление. Зимой трансферов он не дождался, а летом, если запрет на еврокубки не будет снят, как вы понимаете, будет уже не до того. Сохранить бы тех, кто есть.

Не стоит забывать и о том, что для Гвардиолы Лига чемпионов тоже принципиально важный турнир, который он выигрывал, только имея Лионеля Месси под рукой. Ни с «Баварией», ни с «Сити» ему повторить успех не удавалось. Зная максимализм Пепа, нетрудно представить, как он хочет доказать, что его идеи могут работать и на международном уровне. В первую очередь, себе.

Вполне вероятно, такую возможность он получит в «Ювентусе» или «Барселоне». В пользу туринцев говорит тот факт, что они хотели заполучить Гвардиолу еще полгода назад, но не смогли убедить его решиться на переезд. «Старая синьора» жаждет добиться мирового признания на уровне «Реала», «Барселоны» и английских грандов, поэтому постепенно увеличивает звездность своего состава. Приезд Криштиану Роналду был частью этого плана, Гвардиола может стать следующим звеном. К тому же Маурицио Сарри очевидно не оправдывает выданных авансов. Сам же Гвардиола в таком случае получит возможность не только принять участие в Лиге чемпионов с сильным клубом, но выиграть четвертый топ-чемпионат Европы. Чем не мотивация?

Вполне логичным выглядело бы и возвращение Пепа в родную «Барсу», где он пережил лучший период своей тренерской карьеры. В Каталонии его боготворят, поэтому проблем в переговорах с клубом при должном желании возникнуть не должно. Сине-гранатовые сейчас далеки от идеала, а приход в клуб Кике Сетьена принципиально ничего не изменил. Гвардиола славится тем, что не боится резких кадровых решений в комплектовании. Это то, что сейчас очень нужно «Барселоне». Вызывают сомнение лишь его взаимоотношения с руководством клуба во главе с Хосепом Бартомеу. Слишком уж много просчетов на трансферном рынке допущено при его правлении, а Гвардиоле необходима абсолютная власть над трансферами.

Сообщается, что заменить его во главе «Сити» могут Маурисио Почеттино или Брендан Роджерс.