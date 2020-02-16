Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала» - Советский спорт
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16 февраля 2020 22:33Футбол

Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала»

«Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями в европейских чемпионатах.

Мане не дает «Ливерпулю» не победить

Можно долго наслаждаться приемом мяча в штрафной противника в исполнении Садьо Мане после непростого заброса Джордана Хендерсона, но главная новость в Англии, конечно же, не о том, что «Норвич» не дотянул до ничьи с «Ливерпулем» каких-то 15 минут.

Футбол вообще отошел на какой-то заброшенный план после новостей о «Манчестер Сити». Сначала отстранение от Лиги чемпионов на два года и мощнейший штраф, а следом новость о том, что клуб могут лишить чемпионского титула 2014 года. Час от часу не легче, как говорится.

В это же самое время «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо одерживает важнейшую гостевую победу над «Астон Виллой» и вклинивается в еврокубковую зону. Сон Хын Мин становится первым азиатским игроком в истории АПЛ, который забивает 50 голов. Кореец успел не только сделать в этом матче дубль, но и не реализовать пенальти.

Головин не забил, но отдал

«Монако» одерживает третью победу подряд в чемпионате Франции, а Александр Головин наконец в новом году отмечается результативным действием. Россиянин провел на поле без малого 90 минут, в первом тайме был близок к тому, чтобы отличиться самому, но не использовал верный момент, а после перерыва именно после его подачи с углового Ислам Слимани забил единственный мяч в ворота «Монпелье».

Ни дня без Тедеско

Пока в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги глобальных перемен ждать не приходится (фавориты уверенно берут очки в матчах с низами), стоит отметить победу «Герты» сразу после отставки Юргена Клинсманна. И тут же в СМИ прокручивается новость о том, что мол «Герта» интересуется Доменико Тедеско. Едва ли к этой информации стоит относиться серьезно, тем более, что поиски нового главного тренера «Герты» идут полным ходом. Есть интерес к экс-тренеру «Баварии» Нико Ковачу и к бывшему наставнику «Байера» Роджеру Шмидту.

Федя! Дичь

Бомба дня. Федор Смолов в стартовом составе «Сельты» в гостевом матче против «Реала». И пусть весь мир подождет. Спустя много лет «Сельта» становится снова самым российским клубом, за которым стоит следить и может быть даже переживать. Прямая трансляция матча начнется на Матч ТВ в 23:00 мск.

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