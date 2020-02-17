Рим подвинул Милан в гонке за Турином

СЕРИИ БЬЯНКОЧЕЛЕСТИ, СЕРИЯ НЕРАДЗУРРИ

Матч лидеров серии А без участия «Ювентуса» – как вам такая вывеска? А между тем впервые за последние годы болельщики на Апеннинах (разумеется, кроме туринских, отдающих симпатии «Старой синьоре»), могут наслаждаться реальной борьбой за скудетто. Бьянконери, разумеется, по-прежнему в деле – у них 57 очков после 24 сыгранных матчей. Но буквально на пятки наступают «Интер» (54 очка) и «Лацио» (53) – это ли не та интрига в чемпионате, по которой соскучились тифози и поклонники итальянского футбола по всему миру?

К очной встрече конкуренты «Ювентуса» подошли с любопытными и впечатляющими сериями. «Лацио» в последний раз проиграл в чемпионате 25 сентября – и не кому-нибудь, а как раз «Интеру» на арене имени Джузеппе Меацца в Милане. После этого подопечные Симоне Индзаги побили два клубных рекорда: выдали победную серию из 11 матчей (она оборвалась ничьей в римском дерби 25 января) и провели 18 игр без поражений.

Нерадзурри не уходили с поля без набранных очков чуть меньше – в 16 встречах кряду, уступив в последний раз в серии А 6 октября «Ювентусу». Так что, как видим, многое в трио лидеров было завязано на личных поединках, которые по весне будут значить очень многое, если не все: ведь их результаты будут одним из первых критериев для распределения мест в случае равенства очков.

Еще одна любопытная деталь: римляне ни разу в нынешнем чемпионате не проиграли дома (девять побед и три ничьи), миланцы – на выезде (те же девять выигрышей и два ничейных исхода).

ПОТЕРЯ ХАНДАНОВИЧА ОКАЖЕТСЯ РОКОВОЙ

Воскресным вечером болельщики с нетерпением ждали и сочного противостояния чрезвычайно продуктивных линий атаки. Лучший бомбардир бьянкочелести Чиро Иммобиле с 25 забитыми мячами вообще обогнал по результативности всю Европу, а неожиданно раскрывшийся в нынешнем сезоне экс-форвард «Локомотива» эквадорец Фелипе Кайседо, добавив восемь голов, помог сделать дуэт нападающих «Лацио» самым забивным на континенте. Впрочем, тандем из «Интера» Лаутаро Мартинес – Ромелу Лукаку отстал ненамного, соорудив совместными усилиями 28 мячей.

Не обошлись оба соперника перед очной встречей и без весомых кадровых потерь. У римлян из-за травмы не смог сыграть ключевой игрок левой бровки Сенад Лулич, «Интер» и вовсе лишился капитана и бесспорного первого номера в воротах Самира Хандановича. И только в середине второго тайма станет понятно, что миланская потеря повлекла за собой более разрушительные последствия для команды Антонио Конте…

А первая половина встречи настраивала болельщиков нерадзурри на мажорный лад. Даже оставив на скамейке запасных своих недавних новобранцев Кристиана Эриксена и Виктора Мозеса, гости вполне уверенно держали игру под контролем. При одинаковых и весьма популярных ныне на Апеннинах тактических схемах (с тремя защитниками, одним опорником, мобильным квартетом полузащитников и убойной парочкой форвардов) «Интер» выглядел ничуть не хуже хозяев. И пусть римляне однажды попали в штангу, по ударам в створ ворот преимущество было на стороне гостей.

И этот «лишний» удар как раз принес нерадзурри забитый мяч фактически в раздевалку. Голкипер Томас Стракоша неуверенно отразил мяч после дальнего удара Антонио Кандревы, а Эшли Янг очень удачно сыграл на добивании, пробив в верхний угол ворот рикошетом от газона.

НИЧЬЯ УСТРОИЛА БЫ «ЮВЕНТУС», НО…

Вскоре после перерыва бьянкочелести сумели отыграться. Арбитр Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота гостей, и Иммобиле уверенно довел свой снайперский счет в нынешнем чемпионате до 26 голов.

Очевидно, что ничья в этом поединке больше всех устроила бы «Ювентус», сохранивший при таком раскладе отрыв в два очка от миланцев и в три – от римлян. Однако оба преследователя туринцев и мысли не допускали, чтобы удовлетвориться в очном поединке никому особо не интересным дележом очков поровну.

В итоге более удачливыми и настойчивыми оказались хозяева. В середине второго тайма им удалась затяжная атака, в ходе которой был и вынос мяча защитником «Интера» почти с линии ворот, и пара неудачных попыток добивания, и разящий удар Сергея Милинковича-Савича, который, как показалось, стал неожиданностью для Даниэле Паделли и который, возможно, смог бы отразить всемогущий Ханданович.

Конте ничего не оставалось, как бросить в бой Мозеса с Эриксеном, и почти сразу после появления обоих на поле «Интер» забил, казалось, спасительный мяч. Однако в ходе атаки, завершившейся результативным навесом Янга на голову Мартинесу, был зафиксирован офсайд. И гол вполне логично арбитры не засчитали.

В самой концовке еще один шанс уйти от поражения был у Лукаку, однако удар бельгийца из штрафной площади успели заблокировать защитники римлян. В то же время Иммобиле мог оформить дубль, когда его тет-а-тет с Паделли вывел Луис Альберто, однако лучший голеадор Старого Света, перебросив мяч через голкипера, в створ не попал.

Удержав победный счет, «Лацио» обошел «Интер» и лишь на очко отстает от «Ювентуса», Чемпионская гонка в Италии набирает обороты!

Чемпионат Италии

24-й тур

«Лацио» (Рим) – «Интер» (Милан) – 2:1 (0:1)

Голы: Янг, 44 – 0:1. Иммобиле, 50 – с пенальти – 1:1. Милинкович-Савич, 69 – 2:1

«Лацио»: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Лейва (Катальди, 80) – Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Хони (Лаццари, 63) – Кайседо (Х.Корреа, 63), Иммобиле (к)

«Интер»: Паделли – Годин (Санчес, 86), де Фрай, Шкриньяр – Брозович (к) (Эриксен, 77) – Янг, Барелла, Весино, Кандрева (Мозес, 76) – Р.Лукаку, Л.Мартинес

Предупреждения: Лейва, 51. Луис Фелипе, 57. Лаццари, 90. Милинкович-Савич, 90+4 – де Фрай, 49. Годин, 79

Судья: Джанлука Рокки

16 февраля. Рим. «Стадио Олимпико».