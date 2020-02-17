Кокорин для «Сочи» – алмаз. Он забил «Динамо» уже через шесть минут после выхода - Советский спорт
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17 февраля 2020 19:04ФутболЗибрак Артем

Кокорин для «Сочи» – алмаз. Он забил «Динамо» уже через шесть минут после выхода

Скандальный нападающий появился на поле после перерыва, оформил дубль и стал лучшим игроком матча.

В понедельник товарищеские матчи проводили сразу три российских клуба, не чуждые экс-нападающему сборной России Александру Кокорину. Родной клуб форварда «Динамо» устроил спарринг с его новой командой «Сочи», а «Зенит», которому принадлежат на него права, провел целых две контрольные встречи – полуторный состав (Осорио, Смольников, Жирков, Ерохин, Ригони, Дриусси) утром победил «Аланию» (4:2), а днем условная «основа» обыграла «Кайрат» (3:1).

Кокорин уже забивает за «Сочи»

Официально переход Кокорина в «Сочи» был подтвержден в течение дня, но сам он, судя по фотографиям в соцсетях, приехал в расположение южан намного раньше. Сразу же выставить его в основе тренерский штаб Владимира Федорова не решился. Все-таки нападающий практически еще не тренировался с командой. Зато на второй тайм Александр вышел с первых минут вместо другого экс-зенитовца Дмитрия Полоза, до которого мяч в первые 45 минут доходил считанное число раз.

Кокорин вышел под 91-м номером и занял позицию в центре нападения, откуда открывался под фланговые подачи, но не чурался в начальной стадии атак опускаться глубже, где обыгрывался с партнерами и совершал рывок обратно на свою позицию. Ему хватило шести минут, чтобы сравнять счет, хотя в первую очередь заслуга в этом голе принадлежит Никите Бурмистрову. Он отобрал мяч на чужой половине поля, вошел в штрафную и покатил партнеру в центр.

В дальнейшем Кокорин очень активно шел в прессинг, иногда едва ли не в одиночку, и вообще продемонстрировал не только большое желание, но и хорошую физическую форму. Также по этой игре можно сделать вывод, что Кокорин пробовать будет бить штрафные. В этот раз единственная попытка получилась неудачной, но кроме Кристиана Нобоа конкурентов у него в этом в аспекте не будет.

Унылое зрелище

Сочинцы, как и осенью при Александре Точилине, выбрали схему игры в пять защитников, а еще один номинальный оборонец Ибрагим Цаллагов расположился в опорной зоне. В целом, в привычной расстановке «Сочи» выглядел уверенно, особенно в обороне. Не повлиял на их уверенность даже быстрый мяч Себастьяна Шиманьски, забитый красивым ударом со штрафного.

Динамовцы вышли играть с двумя нападающими, но в переднюю отправился только Николай Комличенко, а Сильвестр Игбун расположился чуть глубже. Кирилл Новиков, возможно, готовясь в дуэли со «Спартаком», отрабатывал схему игры 5-2-2-1, но качественно продвигать мяч вперед на постоянной основе в вышедшем составе способны только Шиманьски и отчасти Игбун. Артур Юсупов и Роман Нойштедтер все же лучше чувствуют себя без мяча, Дмитрию Скопинцеву и Сергею Паршивлюку тоже не всегда хватает атакующих навыков. Отметим, что Максимилиан Филипп не мог принять участия во встрече из-за травмы. Он проходит обследование в Германии. Не попал в заявку и Мигел Кардозу.

Так что игра получилась рваной и довольно жесткой – уже в первые 45 минут арбитр трижды доставал из кармашка желтую карточку. Андрей Мостовой не смог из-за обилия стыков не смог доиграть даже до перерыва. А по игре ни те, ни другие никакого заметного перевеса не имели. Если бы не классный удар Шиманьски, впечатление было бы совсем удручающим.

Куда податься Антону Заболотному?

Второй тайм получился живее. В первую очередь, благодаря сочинцам. С появлением Кокорина они насели на ворота «Динамо» в течение девяти минут забили два мяча. Сначала Кокорин замкнул передачу Бурмистрова, а затем другой экс-игрок бело-голубых Кристиан Нобоа подставился под удар Цаллагова, дезориентировав Антона Шунина. Сочинцы настолько задушили соперника высоким прессингом, что динамовцы в первые 15 минут считанное число раз смогли зацепиться за мяч.

Стоило же бело-голубым отодвинуть игру, Кокорин, выиграв верховую борьбу, классно скинул мяч на ход Бурмистрову. Полузащитник убежал на свидание с Шуниным, но проиграл ему в ближнем бою. В какой-то момент создавалось впечатление, что Кокорин, Нобоа и Бурмистров присутствуют абсолютно везде. Эти трое обещают стать ключевыми игроками команды Федотова в весенней части сезона. Россияне соорудили и третий гол – полузащитник прострелил слева, а форвард технично замкнул передачу на ближней штанге.

В заявке «Сочи» сразу пятеро форвардов претендуют на единственную позицию в составе. Как минимум двое из них выглядят очевидно лишними. Скорее всего, Кокорин, Полоз и Александр Карапетян разделят все игровое время, а Максиму Барсову и Антону Заболотному придется искать новую команду.

А вот за динамовцев немного боязно. Понятно, что игра была товарищеской, но ни качество их игры, ни уровень взаимодействия менее чем за две недели до старта весенней части сезоне не впечатлили – отдали мяч не самому грозному сопернику и огромным трудом добирались до чужой штрафной. А ведь уже 29 февраля им играть дерби со «Спартаком».

«Динамо» – «Сочи» – 1:3 (1:0)

Голы: Шиманьски, 5 – 1:0. Кокорин, 52 – 1:1. Нобоа, 55 – 1:2. Кокорин, 80 – 1:3.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 84), Рыков, Шунич, Ордец (Плиев, 75), Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер (Каборе, 73), Шиманьски (Панченко, 81), Игбун (Нжи, 75), Комличенко.

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Мевля, Калугин, Набиуллин, Нобоа (Лагатор, 85), Цаллагов, Бурмистров, Мостовой (Маргасов, 42), Полоз (Кокорин, 46).

Предупреждения: Ордец, 28. Мостовой, 34. Цаллагов, 34. Калугин, 75. Миладинович, 88.

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