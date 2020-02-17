Дмитрий Радченко: Будет здорово, если Смолов забьет за «Сельту» пять мячей

«ГОЛЫ НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ» – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Гол в ворота «Реала» – большое событие в карьере Смолова?

– Безусловно. Для скорейшей адаптации ему было необходимо побыстрее забить. А то, что это произошло на «Сантьяго Бернабеу», еще лучше. Федор получил мощный заряд позитива. И пресса о нем хорошо пишет. Любому легионеру это важно, когда он попадает в новый чемпионат.

– Вам после «Спартака» в Испании было сложно?

– Поначалу – очень. Я не знал языка, все вокруг было непривычным – и на бытовом уровне, и в плане футбола. Помогло, что тоже почти сразу начал забивать за «Расинг». Голы были такие же важные, как у Смолова в матче с «Реалом». Прекрасно помню мяч в ворота «Атлетика» из Бильбао. Он придал сил, обеспечил любовь болельщиков.

– А гол на «Сантьяго Бернабеу» в память врезался?

– Так именно «Реалу» я и забил свой первый мяч за «Расинг». Просто, в отличие от игры с «Атлетиком», тот гол не принес команде победу. Мы уступили на «Сантьяго Бернабеу» 1:2. Но еще лучше помню, как забивал на этом стадионе за «Спартак» в Кубке чемпионов. Победа над «Реалом» в 1991 году – одно из самых ярких событий в карьере.

– Каково это – отличиться на «Сантьяго Бернабеу»?

– Незабываемые впечатления. Мои голы за «Спартак» потом крутили по испанскому ТВ, было много хвалебных отзывов. Думаю, тот матч во многом предопределил мой последующий переезд в испанский чемпионат. «Сантьяго Бернабеу» – легендарное место. Когда видишь эти полные трибуны, погружаешься в эту атмосферу, эмоции не описать. Уверен, Смолов в воскресенье пережил что-то похожее.

«ВСПОМИНАЕТСЯ, КАК «ЛОГРОНЬЕС» ПРИГЛАСИЛ САЛЕНКО»

– Вы – лучший российский бомбардир на «Сантьяго Бернабеу»…

– Не знал, но, конечно, приятно. С годами начинаешь еще больше осознавать значение голов, побед. Прошло уже много лет, а будто это было вчера.

– Хотели бы, чтобы Смолов побил ваш рекорд?

– Да ради бога. Желаю успехов любому нашему нападающему, которому доведется сыграть в гостях с «Реалом». Кстати, неужели больше меня и правда никто не забивал? Даже Саша Мостовой?

– У Мостового четыре гола «Реалу», и лишь один – на «Сантьяго Бернабеу», а у вас три! Но вернемся к Смолову. Как думаете, теперь он заинтересует более сильные, чем «Сельта», испанские клубы?

– Ну, не надо опережать события. Пока Федя сделал первый шаг, поднял планку, которой не так просто соответствовать. Требования к нему резко возросли. Теперь все от него зависит. «Сельта» находится в непростой турнирной ситуации. И будет здорово, если благодаря Смолову команда сохранит прописку в примере.

Мне сразу вспоминается, как Олег Саленко переходил в «Логроньес». Команда шла на последнем месте, никто в нее уже не верил, но Саленко за полгода изменил все. Забил много важных голов – и «Логроньес» спасся. А потом предложил Олегу двухлетний контракт.

Вообще, в Испании ждать не любят. Надо сразу заявлять о себе. К счастью, у Смолова это получилось. Но ему необходимо помнить, что конкуренция на его позиции в «Сельте» высокая. Расслабляться ни в коем случае нельзя.

«СОВЕТЫ ЧЕРЫШЕВА НЕ ПОМЕШАЮТ ФЕДОРУ»

– В ваше время в испанском чемпионате было много россиян. Это помогало?

– Ну а как же? Любую паузу в сезоне мы старались проводить вместе. Испания не такая большая страна. Тот же Сантандер – недалеко от Хихона. Поэтому я часто общался с Игорем Ледяховым, Юрием Никифоровым. И в Овьедо к Виктору Онопко выбирался. Отмечали своей спартаковской братией новогодние праздники.

– Как думаете, Смолов будет контактировать в полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым?

– Это надо у него спрашивать. Но, думаю, консультации Черышева Федору не помешают. А Денис знает Испанию очень хорошо. Язык, менталитет… Он же вырос в этой стране.

В мое время, кстати, в «Расинге» мне помогали адаптироваться наши гандболисты, которые там выступали. Миша Якимович, Юрий Нестеров… Всегда хорошо иметь рядом соотечественников.

«ГЛАВНОЕ, ЧТО КОКОРИН СНОВА В ИГРЕ»

– Дайте прогноз: сколько Смолов забьет за «Сельту» до конца сезона?

– Ну, если наберется пять голов – будет здорово.

– Не маловато для нападающего?

– Да нет. «Сельта» – не самая результативная команда. И в нападении, повторюсь, большая конкуренция. А на 90 минут Смолова пока не хватает, ему нужно время, чтобы выйти на максимальные обороты. Даже в матче с «Реалом» было видно, как он устал. Так что Федору еще работать и работать.

– На следующий день после Смолова за новую команду впервые отличился и его старый приятель Александр Кокорин. Как относитесь к запутанной историй с арендой зенитовца в «Сочи»?

– Хорошо, что все закончилось, и Кокорина снова играет в футбол, забивает. Практика имеет для него сейчас ключевое значение. И «Сочи» – не худший вариант продолжения карьеры.

– Вы работаете в академии «Зенита». А какое впечатление оставляла игра Кокорина за вторую команду сине-бело-голубых?

– Главный тренер «Зенита-2» Влад Радимов говорил мне, что Саша пахал на тренировках за двоих. Никаких претензий к нему не было. Другое дело, как быстро он освоится в условиях официальных матчей. Это все-таки не то же самое, что контрольные игры. Но я уверен, что все у Саши получится. И если он хорошо проявит себя в «Сочи», то летом наверняка вернется в «Зенит».