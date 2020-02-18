Одноглазый арбитр. VAR отменил два гола «Челси», и «Юнайтед» выиграл в Лондоне - Советский спорт
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18 февраля 2020 01:01ФутболЗибрак Артем

Одноглазый арбитр. VAR отменил два гола «Челси», и «Юнайтед» выиграл в Лондоне

Сульшер опять побеждает в большом матче и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Правда, на сей раз три очка пришли «МЮ» не без помощи VAR, не позволившему Зума сравнять счет.

ЛЭМПАРД ДОВЕРИЛСЯ БАТШУАЙИ, А СУЛЬШЕР – БАЙИ

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сулил очень интересную битву – клубы ведут борьбу за четвертую лигочемпионскую строчку и не могут позволить себе потерь. Не исключено, что и пятая позиция после еврокубкового бана «Манчестер Сити» принесет заветную путевку, но рассчитывать на волю судьбы удел слабых, поэтому Фрэнк Лэмпард и Оле-Гуннар Сульшер подошли к очной встрече во всеоружии.

Хозяева сделали ставку на опыт – в воротах вместо постоянно чудачащего Кепы Аррисабалаги появился 38-летний Вилли Кабальеро (второй раз подряд), а на острие вместо травмированного Тэмми Абрахама появился Миши Батшуайи. Бельгиец вообще впервые появился в основе. Даже в этой ситуации рвавшийся зимой из «Челси» Оливье Жиру остался на скамейке.

Его визави во второй раз за сезон повторил модель с тремя центральными защитниками, опробованную в игре с «Ливерпулем», и впервые выпустил на поле Эрика Байи. Выход в старте Бруну Фернандеша, игравшего в оттяжке под Дэниелем Джеймсом, вряд ли кого-нибудь удивил.

ОДНО ПОПАДАНИЕ – ОДИН ГОЛ

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Не успели мы разглядеть стартовый план Лэмпарда, как он был нарушен травмой Нголо Канте. И десяти минут не успел отыграть француз, как в одном из рядовых эпизодов, видимо, надорвал мышцу. Поле он покинул самостоятельно, но от продолжения игры все-таки отказался. Вместо него на вышел куда менее искушенный и разносторонний Мэйсон Маунт.

И до того владевший инициативой «Юнайтед» после вынужденной замены у соперника получил еще большее преимущество в середине поля и в первой половине тайма легко преодолевал центральную треть поля, нечасто позволяя лондонцам выходить из обороны за счет прессинга всей передней линией Джеймс – Антони Марсьяль Бруну Фернандеш.

Впрочем, игроки «Челси» быстро пришли в себя. Они игру в атаке строили через фланги, где Виллиана и Педро активно поддерживали Риз Джеймс и Сесар Аспиликуэта. Крайние защитники гостей частенько теряли позиции или не успевали назад, а партнеры по обороне плохо их страховали. Как следствие, с краев лондонцы создали несколько опасных моментов. Джеймсу чуть не хватило точности, а Батшуайи каждым своим движением подтверждал правоту Лэмпарда, предпочитавшего выпускать в старте Абрахама. Бельгиец проиграл всю верховую борьбу, не смог попасть в створ с нескольких метров и в довершение картины смешно упал на лицевой линии, пытаясь не упустить мяч.

Казалось, что в раздевалки команды уйдут при нулях на табло (и это было бы справедливо), но незадолго до свистка на перерыв Марсьяль пришел в центр штрафной и, перевисев Андреаса Кристенсена, замкнул подачу Аарона Уан-Биссаки ударом в дальний угол. Этот удар оказался единственным для обеих команд в створ за 45 минут. На второй тайм датчанин уже не вышел.

VAR СЛОМАЛ ИГРУ «ЧЕЛСИ»

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После перерыва хозяева стали еще чаще навешивать в штрафную Давида Де Хеа и создали таким образом два хороших момента, но оба раза в игру вмешался арбитр. Сначала Маунт классно сыграл на подборе и пробил в штангу, но мгновением ранее Батшуайи, выпрыгивая вверх, сыграл рукой, а затем вышедший на замену Курт Зума после розыгрыша углового пробил точно в угол.

Защитник сверхэмоционально бросился праздновать гол, но тут в дело включился VAR, обративший внимание на тот факт, что на ближней штанге в момент подачи Аспиликуэта толкнул в спину Брендана Уильямса. Если видеассистент такой принципиальный, ему стоило также учесть тот факт, что испанец навалился на оппонента после того, как его руками толкнул Фред. Лэмпард на бровке в бессилии размахивал руками, возмущаясь такими двойными стандартами.

Этот момент стал ключевым. Расстроенный Зума спустя пару минут выместил злость на Марсьяле, едва не спровоцировав потасовку, а затем Педро перед самой штрафной потерял мяч и завалил Фреда. Удар Фернандеша пришелся в штангу, но было видно, что из хозяев словно выбили дух. Подача от углового в исполнении португальца, и Гарри Магуайр с близкого расстояния расстрелял Кабальеро. Второй удар в створ, и 0:2.

Лэмпард в качестве шага отчаяния бросил в бой Жиру (Сульшер к тому моменту так и не произвел ни одной замены), но было слишком поздно. Самое смешное, что спустя несколько минут после выхода француз красиво замкнул фланговую подачу, но и этот гол был не засчитан из-за офсайда. Правда, на этот раз решение было абсолютно справедливым.

После игры болельщики вспоминали, что по статистике «МЮ» – главный выгодоприобретатель введения VAR в АПЛ. Манкунианцы поднялись на седьмую позицию и сократили отставание от «Челси» до трех очков. А до идущего пятым «Тоттенхэма» всего два очка. Если учесть, что чемпионская гонка давно завершена, борьба за места в Лиге чемпионов обещает стать самым ярким событием в оставшейся части сезона.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:1)

Голы: Марсьяль, 45 – 0:1. Магуайр, 66 – 0:2.

«Челси»: Кабальеро, Р. Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Б. Фернандеш (Далот, 90+2), Марсьяль (Игало, 90+1), Д. Джеймс (Перейра, 80).

Предупреждения: Виллиан, 35. Рюдигер, 48. Фред, 59. Зума, 59. Педро, 64. Уильямс, 76. Уан-Биссака, 79.

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