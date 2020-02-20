Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ

Правда, вскоре защитник затосковал по родине. Его возвращение тоже удачным не назовешь. Как и Черчесов, Хлестов сполна хлебнул горя в группе ЛЧ-2002 и через полгода ушел в «Торпедо». Удивительно, но Дмитрий никак не может наиграться в футбол даже в 49 лет! Еще в прошлом году он продолжал бегать с любителями в ЛФЛ.

Зимой Шишкин расторг контракт с «Торпедо», которое финишировало по итогам первой части сезона на втором месте в ФНЛ. Казалось бы, в «Спартак» защитник ушел на повышение. Однако в действительности скорее произошло обратное. Весной красно-белые планируют использовать Романа в своей второй команде, занимающей в ФНЛ 15-ю строчку…

Тем не менее, для фанатов возвращение ветерана - знаковое событие. Хотя большую часть карьеры Шишкин провел в «Локомотиве» (183 матча против 90 в «Спартаке»), у многих он до сих пор ассоциируется с симпатичной командой Владимира Григорьевича Федотова, дважды бравшей серебро в середине 2000-х. А дебют Романа за красно-белых состоялся еще при Невио Скале, когда защитнику едва исполнилось 17.

В «Локо» Шишкин был на хорошем счету до очередного прихода Юрия Семина, который предпочел на этой позиции Рената Янбаева. Затем последовали полтора качественных сезона в «Краснодаре» - и, пожалуй, всё. Сезон-2018/19 получился скомканным. Затем Шишкин пытался найти себя в «Крыльях Советов», «Торпедо», но по-настоящему карьеру так и не реанимировал.

Получится ли сделать это в «Спартаке»? Если для Романа Пилипчука, тренирующего дубль красно-белых в ФНЛ, Шишкин - мощное усиление, то завоевать доверие Доменико Тедеско (а «новобранец» красно-белых заявлен и за первую команду) будет невероятно сложно. Справа в обороне присутствуют Андрей Ещенко, Николай Рассказов и молодой Павел Маслов. А осенью эту позицию эпизодически закрывал Роман Зобнин. Попробуй выиграй такую конкуренцию в 33 года…

Тем не менее, Шишкин наверняка связывает со своим переходом большие планы. Роман - далеко не первый спартаковский воспитанник, вернувшийся в родные пенаты в солидном возрасте. Некоторых из его предшественников ждал успех. Так почему бы и ему не попробовать?

Коротко вспоминаем разные примеры «спартаковских возвращений».

Александр САМЕДОВ

Возраст: 32 года

Позиция: полузащитник

Ушел: 2005 год

Вернулся: 2017 год

Отсутствовал: 4202 дня

Статистика после возвращения: 50 матчей, 6 голов, 5 передач

Воспитанник академии красно-белых дебютировал за первую команду в последнем туре чемпионата России-2002, застав, таким образом, на тренерском мостике еще Олега Романцева, а в воротах – Станислава Черчесова. К основе подводился медленно и только с приходом Скалы в 2004 году стал полноценным игроком «старта».

Во многом карьеры Самедова и Шишкина схожи – тот же «Локомотив», те же «Крылья», за которые они вместе выступали в первой половине 2019 года, то же возвращение в «Спартак». Самедову тогда повезло. Он успел заскочить в «золотой вагон» в 2017-м. Во второй половине чемпионского сезона Массимо Каррере требовался опытный фланговый полузащитник, и «Спартак» выкупил Александра у «Локо» за 3,5 млн евро.

Как оказалось, не зря. Именно Самедов оформил победу в чемпионате золотым голом «Амкару» (1:0) в 28-м туре. Затем была Лига чемпионов, бронза-2018 и постепенный спад. В 2019-м ветеран объявил о завершении карьеры в 35 лет.

Андрей ТИХОНОВ

Возраст: 41 год

Позиция: полузащитник

Ушел: 2000 год

Вернулся: 2011 год

Отсутствовал: 3744 дня

Статистика после возвращения: 2 матча, 1 передача

Возвращение иконы спартаковских болельщиков, восьмикратного чемпиона России и одного из ярчайших представителей золотого поколения красно-белых 1990-х годов скорее формальное. После отъезда из «Спартака» Тихонов поиграл в Тель-Авиве, Самаре, Астане и Химках, где, по сути, и завершил карьеру.

С подачи Карпина в 2011 году ветеран вернулся в «Спартак» играющим тренером и даже дважды вышел на поле в победных матчах с «Краснодаром» (2:1) и ставшими ему почти родными «Крыльями» (3:0). Более того, в игре с самарцами он даже отметился результативной передачей на Эйдена Макгиди, чем привел в восторг болельщиков обеих команд.

По завершении профессиональной карьеры Тихонов стал тренером – помогал Карпину, Дмитрию Гунько и Олегу Кононову, возглавлял «Енисей» и «Крылья». Два года работал директором спартаковской академии, потом попробовал себя в роли телеэксперта.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Возраст: 39 лет

Позиция: вратарь

Ушел: 1995 год

Вернулся: 2002 год

Отсутствовал: 2373 дня

Статистика после возвращения: 10 матчей, 17 пропущенных мячей

Строго говоря, нынешний главный тренер сборной России возвращался в «Спартак» аж четырежды (и это только игроком): в 1984-м (из «Спартака» Орджоникидзе), в 1989-м (из «Локо»), в 1995-м (из «Динамо» Дрезден) и в 2002-м (из «Тироля»).

Самым триумфальным получилось возвращение из Германии, когда Черчесов выиграл со «Спартаком» все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, после чего на шесть лет уехал в «Тироль». А вот поставстрийский этап обернулся провалом - шесть поражений в ЛЧ с общей разницей 1:18. Правда, Черчесов «приложил руку» лишь к трем играм (против «Базеля», «Валенсии» и «Ливерпуля», забивших ему 10 голов), после чего завершил карьеру.

Следующий раз Станислав Саламович вернулся в Тарасовку уже в качестве главного тренера и сходу завоевал серебро. Однако год спустя разгром от киевского «Динамо» (1:4), наслоившегося на 1:5 от ЦСКА и скандальную ссылку в дубль Егора Титова, Моцарта и Максима Калиниченко, привел к увольнению Черчесова.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Возраст: 32 года

Позиция: полузащитник

Ушел: 1998 год

Вернулся: 2004 год

Отсутствовал: 2192 дня

Статистика после возвращения: 24 матча, 3 гола, 4 передачи

Аленичев в 1998-м уезжал из «Спартака» в «Рому» в качестве капитана и лучшего игрока команды, а вернулся спустя шесть лет победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, забившим за «Порту» в финалах обоих турниров. И запомнился в первую очередь скандальным интервью, которое спровоцировало отставку Александра Старкова.

Основной причиной конфликта ветерана и тренера стали идеологические разногласия – Старков ставил оборонительный футбол, а Аленичев не мог забыть легендарные спартаковские кружева. В итоге ушли оба. Правда, Дмитрий Анатольевич вернулся еще раз, чтобы в 2014 - 2016 годах уже в качестве наставника заложить фундамент для чемпионства имени Карреры.

Дмитрий ХЛЕСТОВ

Возраст: 31 год

Позиция: защитник

Ушел: 2000 год

Вернулся: 2002 год

Отсутствовал: 780 дней

Статистика после возвращения: 11 матчей

Выпускник спартаковской школы отыграл в родной команде девять лет без перерывов и за это время выиграл восемь чемпионских титулов. В 29 лет Хлестов получил солидное предложение от «Бешикташа» и уехал в Турцию на заработки, где поучаствовал под руководством будущего тренера красно-белых Скалы в разгроме «Барселоны» (3:0).