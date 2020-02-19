Сергей Юран: Слухи о моей отставке – чистый вброс

Главный тренер «Химок» прокомментировал появившиеся на этой неделе новости о якобы грядущих в подмосковном клубе грандиозных переменах, которые могут привести к уходу генерального директора Василия Иванова и увольнению самого Юрана, возглавившего команду зимой.

«НЕ ХОЧУ ОПУСКАТЬСЯ ДО УРОВНЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ»

- Вы действительно может покинуть «Химки», не успев провести ни одного официального матча?

- Знаю, читал. Все эта информация - чистый вброс! Уверяю вас, у меня все нормально. Ни о какой отставке речь не шла. Как и об уходе генерального директора, с которым мы на связи. В «Химках» рабочая атмосфера, продолжаем спокойно готовится к возобновлению сезона в ФНЛ и четвертьфиналу Кубка России против «Торпедо».

- Но ведь дыма без огня не бывает…

- Наверное, кому-то был выгоден этот вброс, раз его запустили через желтую прессу. И, знаете, я даже рад такому вниманию к «Химках». Значит, клуб достаточно популярен. На игроков, тренеров, руководство все эти слухи не влияют. Мы-то знаем, как дело обстоит на самом деле. В реальности - на повестке дня кубковый матч с «Торпедо».

- Кому может быть выгодно распространять такие слухи?

- Да зачем мне лезть в эти дебри? Понятно, что журналист, написавший это, не взял информацию из головы. Ему ее кто-то нашептал. А кто именно, какая разница? Не хочу опускаться до уровня этих людей.

«НЕТ СМЫСЛА ЗАНОВО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД»

- Команда действительно пропустила эти разговоры мимо ушей?

- Лукавить не буду, поначалу игроки занервничали. Это нормальная реакция. Но когда мы объяснили ребятам, что это утка, все сразу успокоились.

- Насколько плодотворными получились сборы в Турции?

- Провели четыре контрольных матча, одержали три победы над командами, представлявшими высшие дивизионы своих стран, сыграли вничью с болгарами… Я доволен и уровнем футбола, и составом. Не собираюсь ничего кардинально менять по сравнению с осенней частью сезона. До меня в «Химках» был неплохо поставлен переход из обороны в атаку. Зачем заново изобретать велосипед? Разве что сделал больший акцент на контроль мяча.

- Какие задачи стоят перед «Химками»?

- Я - человек амбициозный. В каждом матче буду настраивать команду только на победу. А шансы выйти в премьер-лигу и далеко пройти в Кубке у нас есть. Постараемся порадовать болельщиков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

26-й тур. 9 марта