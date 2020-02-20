Престиж Черышева, безнадега Моуринью. Чем запомнилась Лига чемпионов

ПЛАНОВЫЙ РАЗГРОМ

«Аталанта» представляет Бергамо, но соперников по Лиге чемпионов принимает в Милане, на легендарном стадионе имени Джузеппе Меацца. В матче с «Валенсией» команде Джанпьеро Гасперини была обеспечена мощная поддержка. За бергамцев сейчас болеет вся Италия. А как можно не влюбиться в безбашенный футбол «Аталанты», которая в дебютном для нее сезоне в ЛЧ уже совершила подвиг - вышла из группы, набрав в первых четырех турах одно очко?

Гасперини использует сверхагрессивную атакующую модель, порой в ущерб обороне - и против «Валенсии» черно-синие себе не изменили. Оба соперника создали массу голевых моментов. Однако КПД хозяев оказался гораздо выше - отсюда итоговый счет 4:1. Вполне привычный для «Аталанты», успевшей за последние полтора месяца разгромить «Милан» (5:0), «Парму» (5:0) и «Торино» (7:0).

ОБЕЩАНИЕ РОССИЯНИНА

Интересно, что Черышев свой личный микроматч у бергамцев выиграл. 29-летний россиянин заменил Гонсалу Гедеша вскоре после того, как хозяева забили свой четвертый мяч - и спустя две минуты сам поразил ворота дальним ударом. Этот гол стал для Черышева вторым в Лиге чемпионов (в группе он отличился в гостевом поединке с «Лиллем»). Более того, в Милане он вполне мог оформить дубль, но проиграл ближний бой вратарю «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

По окончании матча Черышев посетовал на свое невезение и невезение всей «Валенсии», которая, по его мнению, «наиграла на 2-3 гола». При этом он пообещал, что через две недели «летучие мыши» будут биться как львы. Что ж, ставить крест на надеждах испанцев действительно рано. Во-первых, плей-офф Лига чемпионов приучила нас к самым невероятным камбэкам. Во-вторых, «Аталанта» способна развалиться в гостях. Осенью команда Гасперини «сгорала» 0:4 загребскому «Динамо» и 1:5 «Ман Сити»…

КРУЖЕВА ИЛИЧИЧА, ГОМЕСА И ПАШАЛИЧА

И все-таки многим хотелось бы увидеть в четвертьфинале именно бергамцев. Уж больно симпатично играет их фантастическая атакующая тройка Йосип Иличич - Алехандро Гомес - Марио Пашалич. Последний, напомним, не так давно выступал на правах аренды за «Спартак». Но в Москве сильные стороны хорвата не раскрылись, зато в системе Гасперини он почувствовал себя как рыба в воде и регулярно творит чудеса (летом его контракт будет выкуплен у «Челси» за 15 миллионов евро).

При этом два гола «Валенсии» забил голландский защитник Ханс Хатебур. Такой вот универсализм по-бергамски… Посмотрим, как долго продлится эта сказка. В прошлом сезоне, напомним, при схожих обстоятельствах в плей-офф Лиги чемпионов на флажке просочился «Тоттенхэм». И в итоге команда Маурисио Почеттино сенсационно добралась до финала.

ОБЪЕКТИВНАЯ ДАННОСТЬ «ТОТТЕНХЭМА»

Нынешнему «Тоттенхэму» вряд ли светит финал, и это еще мягко сказано. Еврокубковая магия Моуринью давно испарилась, а объективно «шпоры» слабее своего первого соперника по плей-офф ЛЧ - «Лейпцига», что и доказал очный поединок команд в среду.

Без травмированных Гарри Кейна и Сон Хын Мина и проданного зимой в «Интер» Кристиана Эриксена лондонцам оставалось закрыться на своей половине поля, сдерживая атаки немцев. В противном случае можно было напропускать полную кошелку, как произошло в домашнем матче группового турнира против другого представителя бундеслиги - «Баварии» (2:7).

Тем не менее, в одном эпизоде «Тоттенхэм» все-таки провалился, предоставив «Лейпцигу» право на пенальти, который уверенно реализовал Тимо Вернер. А вскоре Патрик Шик обязан был делать счет 2:0, но выручил Уго Льорис… Впрочем, и минимальное поражение практически не оставляет «шпорам» надежд на четвертьфинал. Уж слишком беззубо выглядит их атака, что признал сам Моуринью, назвав нынешнее положение вещей «объективной данностью».

Кстати, португалец всего лишь третий раз в карьере начал двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов с домашнего поражения. Предыдущие конфузы случились в 2006 и 2011 годах - соответственно с «Челси» и «Реалом». Оба раза дорогу Моуринью переходила «Барселона». А теперь, видимо, перейдет «Лейпциг» с самым молодым в истории плей-офф Лиги чемпионов главным тренером - 32-летним Юлианом Нагельсманном, который превзошел нынешнего наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Тот руководил «Шальке» в 1/8 финала ЛЧ-2018/19 в 33 года.