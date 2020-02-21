От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ

21 февраля в России захлопывается зимнее трансферное окно – последний шанс для оставшихся не у дел иностранных футболистов «перетоптаться» до лета в ожидании лучшего варианта или – бывает и такое – всерьез осесть в РПЛ на хороших зарплатах. А для россиян – найти приключений на свой трансферный лист в поисках нового клуба.

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ

Александр Кокорин, нападающий

Откуда: Зенит

Куда: Сочи

Условия: аренда до конца сезона

Эпопея со «ссылкой» форварда «Зенита» то в «Сочи», то в молодёжную команду питерского клуба расписана и показана всеми СМИ во всех подробностях, поэтому не будем повторяться. Стоит, пожалуй, добавить лишь одну деталь, которая в какой-то степени оправдывает демарш Кокорина. Нападающий хотел определенности со своим будущим, иными словами – продления истекающего контракта до ухода в аренду на Черноморское побережье, а руководство сине-бело-голубых бумаги с Александром подписывать не спешило. В итоге Кокорин все-таки был депортирован на курорт, так и не имея гарантий продления отношений с «Зенитом». Так что придется Саше активно «загорать» под южным солнцем, чтобы убедить питерских боссов, что он действительно нужен действующему чемпиону страны.

САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Иван Игнатьев, нападающий

Откуда: Краснодар

Куда: Рубин

Условия: 7 млн евро

Казанский клуб ударно и весьма агрессивно начал зимнюю трансферную кампанию, еще в новогодние дни вырвавшись в безоговорочные лидеры премьер-лиги по количеству проведенных сделок на рынке рабочей силы. А подписание воспитанника краснодарской академии Ивана Игнатьева не только стало самым дорогим внутренним трансфером РПЛ нынешней зимой, но и дало основания ожидать от «Рубина» качественного преображения игры в атаке во второй части сезона. Не будем сейчас муссировать тему проблем с режимом, которые то ли были, то ли нет у Игнатьева в «Краснодаре». Главное, что Леонид Слуцкий получил в свои руки отличный материал для построения симпатичной атакующей команды. Которую начал было создавать по осени Роман Шаронов, да так и не довел дело до конца…

САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ

Федор Смолов, нападающий

Откуда: Локомотив

Куда: Сельта

Условия: аренда до конца сезона

Вот уж действительно – картина маслом «Не ждали». В гипотетической очереди вероятных трансферов российских футболистов за рубеж Федор Смолов точно не стоял в первых номерах, да и предложения, якобы ему поступавшие, были вроде бы то ли из бундеслиги (дортмундская «Боруссия»), то ли из АПЛ («Вест Хэм»). А тут – нате вам: «Сельта»! А как же пафосные заявления наших суперзвезд типа «поеду только в клубы, решающие серьезные задачи»? Но Федор – на самом деле большой молодец. Потому что в эпоху всеобщей самоуспокоенности и устроенности подавляющего большинства российских футболистов, благополучно наполняющих свои банковские счета, грубо говоря, не выходя из дома, он взял и сорвался на край европейской географии и стал игроком клуба, ведущего борьбу за выживание в ла лиге. А про то, что Смолов действительно не ошибся в своем выборе, вы после матча «Сельты» на «Сантьяго Бернабеу» и сами прекрасно знаете.

САМЫЙ «ПУШЕЧНЫЙ»

Юрий Лодыгин, вратарь

Откуда: Зенит

Куда: Арсенал Т

Условия: свободный агент

После того как карьеру завершил Вячеслав Малафеев, вратари в «Зените» постепенно, но с какой-то пугающей закономерностью стали превращаться в пушечное мясо. Нет, «Спартак» здесь ни при чем – просто после удачных дебютных отрезков и заслуженных выступлений за сборную России у каждого из них следовал затяжной и тяжелый спад. Сначала в такой ситуации оказался Юрий Лодыгин, затем – Андрей Лунев, а сейчас, получается, могут возникнуть проблемы и у Михаила Кержакова, который, впрочем, еще даже и не вызывался в национальную команду. Между тем на Лодыгине в Питере давно поставили крест, и, хотя ему еще нет и тридцати, пришлось сначала мыкаться по арендам в Греции-Турции, а затем и вовсе получить вольную от «Зенита». Ну а куда еще в таком случае податься пушечному мясу, если в не стан «канониров»? Не лондонских, конечно, но и в Туле тоже пряники в большем почете, чем кнуты.

САМЫЙ «ДИНАМИЧ(Т)НЫЙ»

Николай Комличенко, нападающий

Откуда: Млада Болеслав

Куда: Динамо

Условия: 3,5 млн евро

Пока наши футбольные эксперты с пеной у рта спорят, почему российские футболисты не едут «туда», нет-нет да и имеют место случаи прибытия отечественных игроков в РПЛ «оттуда». В прошлом году «Зенит» вернул на родину из голландского «Витесса» Вячеслава Караваева, а теперь свой вклад в процесс футбольной репатриации внесло «Динамо», заполучив бомбардира чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Трансфер действительно получился и достаточно весомым по сумме сделки, и по удовлетворенности обеих стороне: бело-голубым как воздух был необходим ярко выраженный форвард, самому Комличенко – соответствующая среда для дальнейшего прогресса, чего в чешской лиге добиться было уже сложно. Осталось лишь дождаться первых официальных матчей команды Кирилла Новикова в весенней части сезона, чтобы убедиться, что игра новичка москвичей способна произвести такой же «динамитный» эффект, как и его возвращение на родину.

САМЫЙ НЕПОНЯТНЫЙ

Солтмурад Бакаев, полузащитник

Откуда: Спартак

Куда: Рубин

Условия: 0,3 млн евро

«Спартак» продолжает удерживать лидерство в премьер-лиге – по необъяснимым решениям топ-менеджеров и вызывающим удивление кадровым ходам. Причем происходит это вне зависимости от того, кто в данный момент является главным тренером команды, а кто занимает пост генерального директора. Вот сейчас настала очередь Томаса Цорна вгонять футбольную общественность в состояние ступора, возникающего от невозможности постичь суть расставания с Солтмурадом Бакаевым. Хотя после покупки красно-белыми Гуса Тила за 18 млн евро минувшим летом все остальные трансферы выглядят невинными детскими шалостями. И все равно непонятно, с какой целью принято решение отправить молодого перспективного футболиста в Казань, так толком и не дав ему шанса раскрыться и заиграть в основном составе. Тем более – бок о бок со старшим братом Зелимханом, который сумел же доказать свою способность быть одним из лидеров «Спартака» даже в совсем молодые годы.

САМЫЙ ТАЙНЫЙ

Александр Соболев, нападающий

Откуда: Крылья Советов

Куда: Спартак

Условия: аренда с правом выкупа (4,5 млн евро)

Зато Цорн с плохо скрываемым удовлетворением рассказывает, как ему с соратниками удалось удержать под грифом «совершенно секретно» сначала предметный интерес, а затем и все необходимые манипуляции по трансферу Александра Соболева. Правда, осенью вялые слухи об интересе красно-белых к габаритному форварду «Крыльев» все же просачивались в информационное пространство, но затем их перекрыли казавшиеся более реальными запросы по кандидатуре 22-летнего бомбардира со стороны «Зенита» и ЦСКА. Тем не менее, зимой Соболев оказался именно в «Спартаке», где, правда, его будущее, как и карьера многих других подававших надежды футболистов, покрыто густым туманом. Нет никаких гарантий, что форвард, забивший десять мячей в 12 стартовых турах нынешнего чемпионата, блеснет в красно-белой форме такой же результативностью. Впрочем, все тайное когда-нибудь становится явным, не так ли?

САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ

Джано Ананидзе, полузащитник

Откуда: Спартак

Куда: Анортосис

Условия: свободный агент

Завершает зимний спартаковский трансферный триптих счастливая, хотя и немного грустная развязка футбольной «санта-барбары» под условным названием «Слава Богу, ты ушел». Джано Ананидзе пробыл (здесь уместен любой другой подходящий глагол, кроме «играл») в стане красно-белых добрый десяток лет, но от его статуса необычайно перспективного и талантливого игрока со временем не осталось ровным счетом ничего. Джано уходил в аренды, возвращался, рассматривался новыми тренерами (а они, как известно, менялись в клубе довольно часто) как потенциальный кандидат на место в основном составе. Но на самом деле это были мучения, не доставлявшие ни толики позитива ни болельщикам, ни самому игроку. Поэтому нынешнее расставание с Ананидзе, пополнившим обширную грузинскую диаспору в кипрском «Анортосисе», выглядит давно назревшим и логичным решением спартаковского руководства.

САМЫЙ ВИРУСНЫЙ

Дмитрий Тарасов, полузащитник

Откуда: ниоткуда

Куда: Рубин

Условия: свободный агент

Неуклюжий на футбольном поле, неуклюжий в жизненный поступках – так коротко можно охарактеризовать новобранца «Рубина» Дмитрия Тарасова. Возможно, большому поклоннику КВН Леониду Слуцкому как раз не хватало в своей команде такого персонажа, чтобы придать ей некую завершенность. Это ведь с Артемом Дзюбой не посоревнуешься в остроумии – тот сам кого хочешь заподкалывает и размажет по страничке Инстаграма. А про бывшего опорника «Локомотива» и супруга Ольги Бузовой можно в эфире «Вечернего Урганта» выдавать нечто погранично-приличное, намекая на то, что тот не утонет ни при каких обстоятельствах. Ох, Леонид Викторович, играете вы с огнем! Теперь придется вам неусыпно следить за тем, чтобы вирус тотальной неуклюжести (а может, и непотопляемости) не пошел гулять от новичка по всей команде, превратившись в эпидемию.

САМЫЙ ПОСТНЫЙ

Евгений Фролов, вратарь

Откуда: Сочи

Куда: Крылья Советов

Условия: свободный агент

А может, и не зря Кокорин так противился переходу в «Сочи»: перед глазами был пример голкипера Евгения Фролова, который постоянно играл за «Оренбург», но крепко сел на скамеечку запасных, перебравшись на юга. Прежний главный тренер «курортников» Александр Точилин знатно помариновал вратаря в запасе, словно те огурчики в банке, которые наверняка любит поклонник вегетарианского питания Фролов. Но всякая диета рано или поздно начинает надоедать, а вместе с тем – и испытывать строго ее соблюдающего гражданина на прочность. Вот и Евгений в конце концов не выдержал и променял безвкусную сочинскую зелень на волжские «Крылышки». Впрочем, практически одновременно с возобновлением чемпионата Фролов, как и многие сразу после Масленицы, предпочтет пост – только у него он будет «номер один». Если, конечно, наставник самарцев Миодраг Божович не станет возражать, отдавая предпочтение другому вратарю.

САМЫЙ КУРОРТНЫЙ

Федор Кудряшов, защитник

Откуда: Сочи

Куда: Антальяспор

Условия: свободный агент

Кто бы еще пару лет назад мог подумать, что защитнику Федору Кудряшову так понравится жить и играть в Турции! Первым опытом игрока российской сборной был стамбульский «Башакшехир», в котором он провел несколько матчей во второй половине постмундиального сезона-2018/19. Дебют пришелся на поединок с «Антальяспором», которому Кудряшов сразу же забил гол и… через год стал игроком уже этого клуба, отправившись в свою вторую турецкую командировку. А в промежутке Федор успел поучаствовать в дебюте «Сочи» в российской премьер-лиге. Так что все последние трансферные перемещения 32-летнего уроженца Иркутской области связаны с полюбившимся ему курортными зонами. Будь то на Черноморском побережье или на Средиземноморском…

САМЫЙ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ

Олег Шатов, полузащитник

Откуда: Зенит

Куда: Рубин (?), Краснодар (?)

Условия: -

Напоследок – несколько слов о трансфере, который на момент написания этих заметок не состоялся, хотя многими ожидался. Олега Шатова, который осенью после травмы потерял место в составе «Зенита», а затем с трудом его возвращал, но так до конца и не смог выйти на прежний уровень, в последние дни слухи упорно отправляли то вслед за Кокориным в сочинскую аренду, то в более солидные клубы с соответствующими условиями. Речь шла о «Рубине» и «Краснодаре», куда атакующий полузащитник мог даже переместиться на постоянной основе, то есть с заключением полноценного контракта. Впрочем, если Шатов не ушел из питерского клуба сейчас, значит, во второй части сезона у него должен быть хотя бы минимальный шанс доказать свою нужность команде Сергея Семака. А если этим шансом Олег не воспользуется, летом с ним уже наверняка распрощаются. Уж коли с Кокориным в «Зените» особо не церемонятся, другим «подвисшим» игрокам и вовсе стоит задуматься о своей дальнейшей карьере.