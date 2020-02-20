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20 февраля 2020 19:03ФутболЗибрак Артем

Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд

Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану».

ДЖАНАЕВ ВЕРНУЛСЯ, КОКОРИН ВЫШЕЛ В СТАРТЕ

Отечественные клубы завершают подготовку к весенней части сезона. «Сочи» в заключительном матче своего последнего сбора против «Астаны» провел генеральную репетицию перед большими стартами.

Сторонних зрителей наверняка больше всего привлекала фигура Александра Кокорина. В предыдущем матче против «Динамо» он вышел на замену и за тайм забил два мяча, продемонстрировав таким образом отличную физическую и игровую форму. А в этой встрече он оказался уже в стартовом составе и занял позицию в центре нападения.

Однако для сочинских болельщиков даже более весомым событием стало возвращение в ворота Сослана Джанаева, пропустившего по состоянию здоровья практически все сборы. Клубный твиттер даже разразился картинкой с надписью «Человек-Паук».

Также в определенной степени неожиданностью стал выход справа в обороне Тимофея Маргасова, сыгравшего в 11 последних турах сезона всего семь минут. В предыдущих контрольных матчах защитнику удалось проявить себя, и новый тренерский штаб под руководством Владимира Федотова доверил ему место в старте. И, как показали дальнейшие события, не зря.

КРЕН НА ПРАВЫЙ ФЛАНГ

Сочинцы вышли играть по традиционной схеме 3-4-2-1, но, в отличие от игры с «Динамо», взять игру под свой контроль им не удалось. В начале встречи Никите Бурмистрову дважды удавались прорывы по флангу. Первый прервал вратарь Дмитрий Непогодов, а второй завершился опасной скидкой Андрея Мостового на Кокорина и красивым сейвом голкипера. Впрочем, лайнсмен все равно зафиксировал у нападающего офсайд.

После это казахстанцы минут на 20 завладели мячом, но ничего интересного создать не сумели. Пара опорных полузащитников Ибрагим Цаллагов – Кристиан Нобоа надежно перекрывала центр, а фланговые подачи в штрафную Джанаева не проходили. Зато в середине тайма редкая острая вылазка удалась южанам. Окрыленный доверием тренеров Маргасов навесил на дальний угол вратарской, защитник «Астаны» неудачно обработал мяч, и тот отскочил в центр штрафной набежавшему Мостовому.

Вообще правый фланг россиян смотрелся прилично. Все опасные моменты и оба гола в первом тайме пришли именно отсюда, а самым активным был Бурмистров. Он играл не по краю, а в полуфланге, что предоставляло ему больше вариантов для продолжения. В одном из эпизодов он здорово покатил в штрафную на ход Кокорину (форвард пробил с острого угла выше ворот), а незадолго до свистка на перерыв взял игру на себя, в стиле Арьена Роббена сместился в центр и красиво закрутил мяч в дальний угол.

В ОБОРОНЕ «СОЧИ» ЕСТЬ НА ЧЕМ РАБОТАТЬ

В перерыве тренерский штаб Славена Билека (российские болельщики должны помнить его по матчам со сборной Казахстана в квалификации Евро-2020) заменил сразу восемь полевых игроков. Причем не сказать, что вышел второй состав. Например, на правом фланге атаки оказался самых дорогой футболист команды хорват Марин Томасов (3,5 млн евро), на счету которого в квалификации нынешней Лиги Европы семь мячей в шести матчах. Он и нанес первый по-настоящему опасный удар по воротам почти не имевшего в первом тайме практики Джанаева.

Вообще вторая половина стала серьезным экзаменом для защиты россиян. И сразу стали видны недостатки команды – слабый выход из обороны под давлением, свободные зоны в опорной зоне. В попытках отодвинуть игру от своих ворот Федотов выпустил второго номинального нападающего Дмитрия Полоза. То вышел вместо подуставшего Бурмистрова и занял его позицию на правом фланге.

Показалось, что ход сработал, однако радоваться было рано. Нобоа не разобрался в районе центрального круга, потерял мяч и привез контратаку, завершившуюся назначением пенальти. Это Калугин проиграл позицию, упустил оппонента за спину и вынужден был прерывать диагональную передачу рукой. Пенальти уверенно реализовал Томасов. Через несколько минут Нобоа был заменен на Душана Лагатора.

В концовке казахстанцы перестали прессинговать, что, видимо, связано с требованием Билека. В одной из атак сочинцев был слышен крик тренера «Астаны»: «Сели, экономим силы!». Это позволило россиянам отодвинуть игру от своих ворот и незадолго до финального свистка в третий раз поразить ворота соперника – Мостовой на дальней штанге замкнул прострел вышедшего на замену Набиуллина.

КОКОРИН БУДЕТ ЗАБИВАТЬ

Что касается Кокорина, то если в игре с «Динамо» он вышел на каком-то кураже, активно прессинговал оппонентов и глубоко опускался за мячом, то на сей раз он вышел четко выполнять роль наконечника – барражировал на одной линии с защитникам, практически не смещаясь на края. Однако из-за слабой подпитки мячами от партнеров большую часть времени пробегал вхолостую.

Второй тайм получился для него еще более блеклым. Поскольку сочинцы очень много времени провели без мяча, то и форварду было сложнее проявить себя. Однажды он здорово ускорился, открываясь под передачу на ход от Полоза, но, оказавшись в опасной близости от ворот, пробил неточно. В другом эпизоде он здорово покатил мяч в штрафную Мостовому. Полузащитник вытянул на себя вратаря, ушел к лицевой и выкатил под удар Полозу, но то Дмитрий тоже пробил неточно.

Тем не менее, несмотря даже на такую сложную игру и редкую встречу с мячом, Кокорин поучаствовал в трех-четырех хороших атаках, которые вполне могли завершиться голом. Так что у нас есть все основания ожидать, что весенняя часть сезона будет для него достаточно результативна.

«Сочи» – «Астана» – 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 22 – 1:0. Бурмистров, 36 – 2:0. Сигурьонссон, 64 – с пенальти – 2:1. Мостовой, 87 – 3:1.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев (Миладинович, 68), Мевля, Калугин, Маргасов (Набиуллин, 80), Цаллагов, Нобоа (Лагатор, 71), Заика, Мостовой, Бурмистров (Полоз, 61), Кокорин.

«Астана»: Непогодов, Рукавина (Бейсебеков, 46), Постников (Шимунович, 46), Логвиненко, Шомко (Малый, 46), Сигурьонссон, Перцух (Быстров, 46), Эбонг (Маевский, 46), Жалмукан (Барсегян, 46), Ротариу (Томасов, 46), Щеткин (Сотириу, 46).

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