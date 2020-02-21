Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео)

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН КОНСЕЙСАУ

Матч предваряла минута молчания в память о погибших в теракте в городе Ханау (земля Гессен), в результате которого погибли девять человек.

Формально оба наставника выбрали одинаковые схемы 4-4-2, что для немецкого клуба весьма неожиданно. В последний раз «фармацевты» играли в такой расстановке еще в декабре – в лигочемпионском матче с «Ювентусом» (0:2), тогда как, например, в успешной встрече с «Боруссией» Д (4:3) действовали по схеме 3-4-3. Впрочем, формально вышедший в нападении Кевин Фолланд зачастую оказывался на левом фланге, поэтому также справедливо будет утверждать, что немцы играли в 4-5-1.

В начале встречи хозяева завладели инициативой, и Сержиу Консейсау даже пришлось обратиться к своим подопечным, чтобы они слишком уж сильно не прижимались к своей штрафной. Посыл наставника дошел по адресу. Португальцы здорово перекрывали зоны за счет активности в прессинге крайних полузащитников Луиса Диаса (слева) и Хесуса Короны. В начальной стадии у центральных защитников Свена Бендера и Эдмона Тапсобы не было вариантов продвижения мяча вперед, и они пытались растянуть линии соперника за счет передач крайним защитникам Ларсу Бендеру и Дэйли Синкгравену, но тех быстро накрывали вырывавшиеся со своих позиций оппоненты.

Немцы ответили длинными переводами с фланга на фланг. Гости старались действовать компактно, чтобы не создавать коридоров в линиях, но в результате теряли оппонентов за спиной на краях. Благодаря этому и случился первый голевой момент. Последовал длинный перевод на освободившегося слева Надима Амири, и тот опасно прострелил в центр. Кевин Фолланд пропустил набежавшему Каю Хаверцу, но тот из убойной позиции угодил в перекладину, а под добивание Керема Демирбая успел подставиться защитник.

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ VAR

Не те, ни другие не хотели рисковать, без мяча действовали компактно и, по сути, нейтрализовали друг друга. Футболисты «Байера» владели мячом 70% времени и имели в четыре раза больше точных передач (226-52), но действовали слишком осторожно и явно не на максимальных скоростях.

Впрочем, и этого хватило, чтобы повести в счете – Ларс Бендер справа подал на ближнюю штангу, Деймирбай скинул на дальний угол вратарской, и Лукас Аларио с нескольких метров отправил мяч в пустой угол. Арбитры VAR пару минут чертили линию офсайда и даже успели через главного судью Славко Винчича отменить гол, но в конце концов передумали.

Только после этого «драконы» взвинтили скорости, и Сержиу Оливейра нанес первый удар. Правда, из-за пределов штрафной и точно в Лукаша Градецки. Шла 35-я минута встречи. Надолго португальцев не хватило. В оставшееся до перерыва время они еще лишь раз потревожили Градецки – Андресу Урибе удался классный удар метров с 20 в ближнюю девятку, прерванный красивым полетом голкипера.

ЗЕ ЛУИШ СПАСАЕТ «ДРАКОНОВ»

Португальцы после перерыва бросились отыгрываться, но вместо этого нарвались на контратаку. Фолланд оттеснил от мяча Манафа и, почувствовав его руки на своей талии, упал в штрафной. Первую попытку Хаверц запорол пижонским ударом. Не ставший гадать Агустин Маркесин команду, казалось бы, спас, но VAR пересмотрел момент и определил, что вратарь раньше удара вышел из ворот. Во второй раз Хаверц не стал испытывать судьбу.

Для гостей ничего принципиально не изменилось. Они продолжили ходить вперед большими силами и пропускать ответные контратаки. Консейсау даже еще более усугубил ситуацию, заменив защитника Манафа на полузащитника Сея Накадзима. В оборону опустился техничный и слабый в отборе Корона. Казалось, что португальцы рискуют наиграть на разгром, но второй заменой Консейсау бросил в бой экс-спартаковца Зе Луиша вместо ничем не запомнившегося Тикиньо, чем полностью поменял картину игры.

Через пять минут после выхода форвард ударом через себя пытался замкнуть подачу Короны, но не попал по мячу, а затем выше всех выпрыгнул на линии вратарской после подачи Алекса Теллеса со штрафного. Маркесин отбил мяч над собой и оказался на газоне, а пытавшийся подстраховать партнера Аларио выбить мяч с ленточки не сумел. Ему мешал Диас. Авторство гола осталось под вопросом. По картинке показалось, что мяч пересек ленточку до касания Диаса. Поначалу того же мнения придерживался и сайт УЕФА, но впоследствии согласился с телевизионщиками, которые записали гол на счет колумбийца.

Гостевое поражение со счетом 1:2 стало для «драконов» куда более приемлемым. В Порту у них будут все шансы отыграться. Консейсау это понимал, поэтому сразу начал возвращать баланс, выпустив вместо Диаса Перейру Данилу. В оставшееся время было много желания и борьбы, но не голевых моментов.

Таким образом, второй тайм получился совсем иным. По итоговой статистике ударов гости соперникам все же заметно уступили (аж 8-18), а вот по опасным атакам, по версии УЕФА, немцев даже превзошли (30-25). В итоге «Байер» все-таки выиграл первую встречу, но на «Драгао» отправляется без какой-либо уверенности в исходе этого двухраундового противостояния.

«Байер» – «Порту» – 2:1 (1:0)

Голы: Аларио, 29 – 1:0. Хаверц, 57 – 2:0. Зе Луиш, 73 – 2:1.

«Байер»: Градецки, Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен, Хаверц, Арангис (Баумгартлингер, 72), Демирбай, Амири, Аларио (Бэйли, 80), Фолланд (Паулиньо, 90+4).

«Порту»: Маркесин, Манафа (Накадзима, 61), Мбемба, Маркано, Теллес, Корона, Оливейра, Урибе, Диас (Данилу, 77), Марега, Тикиньо (Зе Луиш, 63).

Предупреждения: Корона, 25. Манафа, 53. Урибе, 58. Демирбай, 66.

Судья: Винчич (Словения).