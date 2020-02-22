«Краснодар» отбивает летние расходы. Итоги трансферных окон в РПЛ

Трансферный баланс сезона – минус 160 млн

В России закрылось зимнее трансферное окно. Несмотря на то, что большинство переходов касалось свободных агентов или арендованных игроков, по его итогам российские клубы оказались в плюсе на 8,2 млн евро. Это далеко не лучший результат (например, в 2017 году прибыль составила 24,6 млн), тем не менее тенденция налицо – лишь раз за последние семь зим отечественные команды оказывались в минусе (два года назад), тогда как ранее баланс почти всегда был отрицательным. Связано это с переходом на систему проведения чемпионата «осень-весна», ведь основные траты всегда приходятся на начало сезона, тогда как по его ходу проводится только косметический ремонт.

Нынешней зимой бросается в глаза почти полное отсутствие крупных трат. Всего 16 клубов РПЛ заплатили за новых игроков 19,2 млн, из которых 7 млн пришлись на трансфер Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин». Это минимальный показатель за последние пять сезонов и второй – за последние 18 лет. Финансовый кризис, как ни крути, налицо.

С другой стороны, и доходы значительно упали. 27,4 млн – лишь шестой результат с момента перехода на «осень-весна». Меньше было только в 2018-м (21 млн) и 2015 годах (23,8 млн).

Однако на суммарном показателе сезона (то есть за два последних трансферных окна) зимнее положительное сальдо почти никак не сказалось: минус 160,7 млн – второй по масштабам отрицательный баланс в истории РПЛ. Больше было только в сезоне-2012/13 (минус 246,4 млн), когда «Зенит» покупал Халка и Акселя Витселя.

И хотя за пять последних сезонов отечественные клубы лишь во второй раз не смогли выйти в ноль, суммарный баланс за этот период составил минус 113,8 млн. Виной тому крупнейшие расходы прошлого лета: 236,9 млн – второй показатель в истории. Больше было только летом 2013 года (283,6 млн), когда «Динамо» оптом брало из «Анжи» Александра Кокорина, Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Кристофера Самба и других, а «Локо» привез из Махачкалы Мубарака Буссуфа и Лассана Диарра.

«Рубин» тратит, «Краснодар» зарабатывает

Лучше всех зимой поработал «Краснодар», наваривший на четверых игроках (Игнатьеве, Кристиане Куэва, Дмитрии Скопинцеве и аренде Юнеса Намли) 18,8 млн и не потративший ни цента. Второй показатель у «Зенита», заработавшего на уходе Матиаса Краневиттера в «Монтеррей» 5,9 млн. Роберт Мак покинул Россию бесплатно, а Кокорин отправился в аренду в «Сочи».

Оба клуба объединяет еще и желание укрепить состав за счет возвращения из аренд по одному своему игроку. В Краснодар вернулся защитник Егор Сорокин, а в Петербург – полузащитник Эмилиано Ригони. Остальные клубы не смогли пересечь даже отметку в 1 млн – ни по доходам, ни по прибыли.

Больше всех зимой потратили «Рубин» (8,2 млн) и «Динамо» (7,8 млн), но стоит учесть, что казанцы подписали восемь новых футболистов, тогда как москвичи – только троих.

Вообще обошлись без денежных операций «Арсенал» (пять игроков пришли, двое ушли) и «Оренбург» (по трое пришли и ушли). Нулевой трансферный баланс и у «Спартака», но он выручил 500 тысяч за аренду Педро Роши и потратил их на аренду Александра Соболева.

У «Локо» всего одно изменение в составе

Наибольшая текучка кадров у «Тамбова» (девять игроков пришли, 10 ушли) и «Рубина» (восемь – семь), а наименьшая – у «Локомотива» (ушел Федор Смолов) и «Уфы» (пришли Остон Урунов и Гамид Агаларов).

Среди лидеров турнирной таблицы больше всех игроков раздали ЦСКА и «Ростов» (по шесть), а взяли они всего шестерых футболистов на двоих и все равно оба остались в незначительном минусе. «Ростов» потратил 250 тысяч евро на Максима Осипенко из «Тамбова», а армейцы 500 тысяч на Илью Шкурина и 130 тысяч на 17-летнего Никиту Котина. Всего пять ведущих клубов РПЛ пополнились шестью игроками (считая вернувшихся из аренд). Это меньше, чем взял один только «Рубин».

«Динамо» потратило в 40 раз больше, чем заработало

В сумме за два трансферных окна больше всех потратили «Зенит» (66,7 млн), «Динамо» (43 млн), «Спартак» (42,5 млн) и «Краснодар» (30,4 млн). И ни одному из этих клубов не удалось выйти в плюс. Более того, «Зенит» (минус 44 млн), «Динамо» (минус 41,9 млн) и «Спартак» (минус 23,6 млн) имеют и наибольший отрицательный баланс. Особенно впечатляет разница в доходах и расходах бело-голубых – 43 млн потратили и только 1 млн заработали. И это при том, что команду покинули 19 (!) игроков общей стоимостью 17,3 млн.

На противоположном конце «Тамбов» (не потратил ни рубля), «Уфа» (660 тысяч) и «Крылья Советов» (800 тысяч). В сумме три этих клуба набрали аж 81 (!) новых игроков, из которых почти половина (39) приходится на тамбовчан. Еще раз – «Тамбов» умудрился подписать 39 футболистов общей стоимостью 14,3 млн и не потратить при этом ни копейки.

Все три клуба имеют положительное торговое сальдо, а уфимцы вообще заработали больше всех – 7,8 млн. Они удачно продали Дмитрия Живоглядова (2,5 млн), Данилу Кругового (2 млн), Игоря Дивеева (1,5 млн), Еркебулана Сейдахмета (0,3 млн) и отправили в аренду в «Динамо» Сильвестра Игбуна (1,5 млн). И в отличие от двух других клубов, «Уфа» не только вне зоны вылета, но и, напротив, делит с «Арсеналом» шестую еврокубковую строчку. И имеет наименьшую после «Локомотива» (12 игроков пришли, 13 ушли) текучку в лиге (15 – 13).

Также заслуживают похвалы «Ростов», заработавший на трансферном рынке 3,1 млн, и «Оренбург» (2,1 млн). Всего в плюсе по итогам обоих трансферных окон оказалось только пять клубов РПЛ из 16.

Наиболее выгодно продавали своих футболистов «Зенит» (22,7 млн), «Краснодар» (20,3 млн) и «Спартак» (18,9 млн), а вообще без трансферных доходов обошлись «Сочи» и «Арсенал».

ГЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЗИМЫ В РПЛ (БЕЗ УЧЕТА ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ АРЕНД)

Игрок Откуда Куда Сумма трансфера, млн евро Рами Фенербахче Сочи бесплатно Смолов Локомотив Сельта аренда, 0,7 И. Игнатьев Краснодар Рубин 7 Комличенко Млада Болеслав Динамо 3,5 Кокорин Зенит Сочи аренда Соболев КС Спартак аренда, 0,5 Скопинцев Краснодар Динамо 4,3 Пабло Сантос Брага Рубин аренда, 0,1 Мак Зенит Коньяспор бесплатно Краневиттер Зенит Монтеррей 5,9

ГЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ИЗ РПЛ ЗА ГРАНИЦУ

Игрок Откуда Куда Сумма трансфера, млн евро Смолов Локомотив Сельта аренда, 0,7 Куэва Краснодар Сантос 4 Роша Спартак Фламенго аренда, 0,5 Мак Зенит Коньяспор бесплатно Краневиттер Зенит Монтеррей 5,9 Р. Сигурдссон Ростов Копенгаген бесплатно Намли Краснодар Колорадо аренда, 1,5 Сигурдарсон Ростов АПОЭЛ аренда Кьяртанссон Ростов Малатьяспор аренда Кудряшов Сочи Антальяспор бесплатно

ГЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Игрок Откуда Куда Сумма трансфера, млн евро Рами Фенербахче Сочи бесплатно Комличенко Млада Болеслав Динамо 3,5 Пабло Сантос Брага Рубин аренда, 0,1 Мехди без клуба КС бесплатно Куат Кайрат Оренбург бесплатно Богосавац Чукарички Ахмат аренда Визеу Удинезе Ахмат аренда Йевтич Лех Рубин 0,5 Силла Гент Оренбург аренда Попович Цюрих КС бесплатно Ковалев Шахтер Сг Арсенал бесплатно Урунов Локомотив Тш Уфа 0,2

ЗИМНИЙ ТРАНСФЕРНЫЙ БАЛАНС

Клуб Потрачено, млн евро Заработано, млн евро Баланс, млн евро Краснодар - 18,8 18,8 Зенит - 5,9 5,9 Локомотив - 0,7 0,7 Урал - 0,4 0,4 КС 0,2 0,5 0,3 Тамбов - 0,3 0,3 Спартак 0,5 0,5 0 Арсенал - - 0 Оренбург - - 0 Ростов 0,4 - -0,4 Уфа 0,4 - -0,4 Ахмат 0,7 0,2 -0,5 Сочи 0,5 - -0,5 ЦСКА 0,6 0,1 -0,5 Динамо 7,8 - -7,8 Рубин 8,2 - -8,2

СУММАРНЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ БАЛАНС ЗА ВЕСЬ СЕЗОН