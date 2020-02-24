«Уфа» – самая эффективная, «Спартак» – хуже всех

Если рассматривать всю премьер-лигу, то клубы «вернули» 85,5 млн евро из 103,6, потраченных ранее на подписание 166 футболистов. Согласитесь, такое положение вещей сложно назвать бизнесом. Так мы готовы все-таки учиться, или нас все устраивает?

Закрывшееся в РПЛ зимнее трансферное окно не изобиловало громкими событиями: можно выделить аренды Александра Кокорина и Александра Соболева, переходы Ивана Игнатьева и Владимира Ильина, отъезд из России Федора Смолова, приезд Николая Комличенко и Адиля Рами. Мы же проанализировали экономический эффект от операций российских клубов на рынке для всего сезона-2019/20, с учетом прошлого лета.

ИСКУССТВО «УФЫ» И ЦСКА

В Европе многие клубы научились стабильно делать деньги на трансферах. Так можно сказать о каждом из трех португальских грандов - «Бенфике», «Спортинге» и «Порту». То же самое касается полуфиналиста ЛЧ-2018/19 «Аякса». А еще на память сразу приходят примеры «Зальцбурга» и «Брюгге».

И нам тоже пора учиться - если мы не хотим в обозримом будущем пропустить вперед себя в таблице коэффициентов УЕФА не только Португалию, но и Голландию с Бельгией. Пока же картина удручает: в нынешнем сезоне клубы РПЛ потратили на новичков почти в три раза больше (256 млн евро), чем заработали на продажах (95 млн). Ну и откуда взяться перспективам? Это в Европе лиги получают приличный доход от реализации телеправ, в России же эта статья бюджета, по сути, отсутствует…

На общем фоне выделяются «Уфа» и ЦСКА. Башкирский клуб «наварил» на трансферах более 6 миллионов, продав Дмитрия Живоглядова (в «Локомотив», 2,5 млн), Данилу Кругового (в «Зенит», 2 млн), Игоря Дивеева (в ЦСКА, 1,5 млн) и Еркебулана Сейдахмета (в «Кайрат», 300 тысяч). И сумма каждой из сделок превысила затраты на приобретение этих футболистов.

Наиболее показателен случай Кругового. Летом 2018-го он переходил в «Уфу» из дубля «Зенита» за 160 тысяч евро, а спустя год был перепродан в 10 раз дороже! Что же касается армейцев, то реальные деньги они выручили только от продажи Сергея Ткачева в «Арсенал» за 2 миллиона. Но самые интересные сделки у красно-синих впереди, когда наверняка появится возможность с выгодой пристроить перспективные активы вроде Федора Чалова.

СЕЯТЕЛИ ИЗ «ТАМБОВА»

Прибыль при минимальных первоначальных вложениях из трансферов также извлекли «Рубин» (5,6 млн), «Ростов» (3,7 млн), «Оренбург» (3 млн) и Крылья Советов» (1,9 млн), но в каждом случае погоду, как правило, делали единичные сделки вроде продажи казанцами «Краснодару» за 4 миллиона Егора Сорокина. При этом из 12 футболистов, покинувших «Крылья», лишь Сергей Корниленко попал в Самару до лета 2017-го, и только за него пришлось платить. Все остальные приходили на правах свободных агентов, чтобы по разным причинам разъехаться кто куда.

«Просеивание» характерно для многих клубов из нижней половины таблицы РПЛ. А в абсолют такую стратегию возвел «Тамбов»: за два трансферных окна клуб расстался с 26 (!) игроками, 15 из которых пришли в команду после лета 2018-го. Апофеозом стал двойной переход защитника Седрика Гогуа. В июле африканец бесплатно попал в «Тамбов» из «Вентспилса», а в конце августа был продан ЦСКА за 400 тысяч.

ТРАНЖИРЫ ИЗ «ЛОКО»

А вот «Арсенал», «Сочи» и «Локомотив» не заработали на трансферах ни цента. Туляки давно сделали ставку на аренды, поэтому продавать им было некого. Южане, напротив, отпустили 13 человек, но связано это с выходом из ФНЛ в РПЛ. Главным же транжирой выступил «Локо», потерявший более 8 миллионов.

Главный провал вице-чемпионов России - старый трансфер Алана Касаева, за которого «Рубину» в 2014 году были заплачены 5 млн евро, отбить которые на арендах оказалось невозможно. Примерно та же «схема» сработала в отношении Игоря Портнягина. За него Казани в свое время отсыпали 3 миллиона при аналогичном итоге.

«СПОР» МОСКВЫ И ПИТЕРА

Худший же трансферный баланс показали «Зенит» (минус 11 млн евро) и «Спартак» (минус 17 млн). Питерцы потратили (33,4) и заработали (21,8 млн) на рыночных операциях больше всех в РПЛ. А аукнулась им провальная селекция-2017: с шестерыми из купленных тогда новичков пришлось расставаться, и в случаях с Матиасом Краневиттером и Михой Мивлей себе в убыток (соответственно 2,1 и 4 млн).

Но абсолютно худшим следует признать трансфер Луиша Нету, которого пришлось отпускать бесплатно в «Спортинг» при том, что летом 2013 года он обошелся «Зениту» в 6,5 млн. Вообще, ни одна крупная сделка (дороже миллиона) у питерцев не окупилась. Эльмир Набиуллин покупался за 4,5 млн, а продан за 3 млн, Роберт Мак «отбил» на арендах 600 тысяч из 3,5 млн, а Антон Заболотный стал полуторамиллионным «мертвым грузом»…

Тем не менее, «Спартак» умудрился «победить» в вечном споре Москвы и Питера. Красно-белые вернули менее половины расходов, заработав только на Зе Луише (плюс 2 млн), Луисе Адриано (1 млн) и Солтмураде Бакаеве (300 тысяч). А вот трансферы Дениса Глушакова (8 млн), Сальваторе Боккетти (4,5 млн) и Дмитрия Комбарова (4 млн) окупить и близко не получилось. Правда, если эти игроки в свое время хотя бы принесли пользу на поле, то 4,5 миллиона, заплаченные за Софьяна Ханни, были попросту выброшены на ветер. Особых шансов возместить доставшийся в наследство «ущерб» у нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и не было.

Напоследок - о «Краснодаре». Клуб Сергея Галицкого потратил 22,4 млн евро (третий показатель в РПЛ) и, хотя остался в минусе, отбил почти всю сумму. Результат мог быть и лучше, если бы «быки» не расстались по своей воле с оскандалившимся Павлом Мамаевым. С другой стороны, прибыльной оказалась только продажа Ивана Игнатьева за 7 миллионов в «Рубин»…