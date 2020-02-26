Зизу против Пепа. Эпизод первый

СУДЬБОНОСНАЯ БИТВА

В 2016-м судьбу полуфинального противостояния решил единственный гол, вернее автогол, который забил на 20-й минуте ответного матча в Мадриде полузащитник «Сити» Фернандо. Многие о таком сейчас и не вспомнят, а тогда тезка экс-опорника «Спартака» играл в команде Мануэля Пеллегрини важную роль…

Тот сезон «Сити» завершил на четвертом месте в АПЛ, ниже «Лестера», «Арсенала» и «Тоттенхэма». После чего арабские шейхи переманили Гвардиолу в Манчестер из «Баварии», чтобы - не без нарушений правил финансового фэйр-плей, как выяснилось впоследствии - создать одну из самых стабильных и зрелищных команд в истории мирового футбола.

Но вот незадача: при Гвардиоле успех сопутствовал «горожанам» исключительно внутри страны. А в Европе у каталонца, который дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», с 2011 года как отрезало. Начавшаяся в Мюнхене еврокубковая черная серия Пепа получила в Манчестере развитие. В то время как Зидан с «Реалом» продолжал обыгрывать всех подряд.

Хотя, что значит всех? Как раз с «Сити» Гвардиолы пути «Реала» Зизу еще не пересекались. В среду нас ждет первая официальная встреча двух супертренеров, которые до этого сталкивались лишь на выставочных летних турнирах. И для обоих эта встреча имеет судьбоносное значение.

РАСКЛАД В ПОЛЬЗУ «СИТИ»

Зидан, как известно, успел на годик отлучиться из Мадрида и нуждается в новой «инъекции успешности» в глазах строптивого руководства. Ну а Пеп… Ему, возможно, предоставляется последний шанс выиграть, наконец, Лигу чемпионов с «Сити». Если вердикт УЕФА оставят в силе, два следующих сезона «горожане» проведут вне еврокубков. Однако победа в Лиге невозможна без прохождения стадии 1/8 финала. Значит, Гвардиола обязан побеждать Зидана. Иначе - хана.

На бумаге фаворитом дуэли считаются англичане, которые, в отличие от прошлого сезона, могут не думать об АПЛ, где безнадежно отстали от «Ливерпуля». А вот «Реал» вынужден держать в голове предстоящее 1 марта эль класико против «Барселоны». По-другому в Испании нельзя - традиция. Кроме того, мадридцы в выходные потеряли из-за травмы свою главную звезду - Эдена Азара…

ПРОЖЖЕННОСТЬ В ПОЛЬЗУ «РЕАЛА»

Тот, кстати, выступая за «Челси» забил «Сити» четыре гола. Правда, последний датировался 2017 годом. Да и вообще, переоценивать роль Азара для нынешнего «Реала» не стоит. Свой лучший в сезоне отрезок команда Зидана выдала, когда бельгиец отсутствовал из-за другой травмы. И не исключено, очередная потеря потенциального лидера, мобилизует прожженный европейскими баталиями коллектив.

В этой «прожженности» - главный шанс «Реала». Другое дело, что мы пока не знаем, научились ли мадридцы решать по-настоящему серьезные задачи без Криштиану Роналду, который обеспечил Зидану победную серию в 2016 - 2018 годах.

Ну а «Сити» предстоит избавиться от ярлыка команды, которая к таким задачам на международной арене категорически не готова. Этот ярлык приклеился к «горожанам» еще до Гвардиолы. И «Реалу» они, между прочим, проигрывали не только в полуфинале-2016, но и в группе-2012. Тогда королевским клубом руководил никто иной как Жозе Моуринью.

Впрочем, это уже совсем другая история. А сейчас на повестке супербитва Зидана и Гвардиолы. Эпизод первый. Мадридский.