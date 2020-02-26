Сергей Прядкин: Думаю, Тиньков полюбит российский футбол

«РАССИЧИТЫВАЕМ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ АУДИТОРИИ»

– Теперь наш чемпионат называется «Тинькофф Российская премьер-лига», а медведь на лого помещен на желтый фон вместо российского триколора. Довольны подписанием контракта?

– Безусловно, это одно из самых значительных событий сезона. Полтора года назад РПЛ провела ребрендинг, изменила свое лицо, но мы продолжали развивать свой товарный знак. И всегда были открыты к выгодным коммерческим предложениям.

Такое поступило от компании «Тинькофф», которая делает ставку на молодую, энергичную аудиторию. Футбол – новая территория для банка, и все клубы рады принять такого серьезного партнера в свою семью. Переговоры со спонсором получились долгими и непростыми. Они начались еще до старта сезона – и вот, наконец, привели к подписанию взаимовыгодного контракта.

Важно, что мы продолжаем следовать тренду на сокращение госфинансирования. Уверен, в современных экономических реалиях это единственный путь к успеху. «Тинькофф» позволит заметно расширить круг потенциальных потребителей продукта под названием «российский футбол». Услугами банка пользуются более 10 миллионов человек. И наша задача сделать свой продукт максимально привлекательным.

Для этого продолжим развивать цифровые сервисы, билетные программы, различные платформы для трансляций. РПЛ должна с каждым сезоном становится все более доступной для болельщиков.

– Как вообще возник вариант с «Тинькофф банком»?

– Контакты начались летом 2019 года. Инициатива исходила от президента РФС Александра Дюкова, которому хотелось бы сказать огромное спасибо. Затем к переговорам подключилась премьер-лига. Окончательные условия помогла согласовать зимняя пауза в чемпионате. А возобновление сезона стало отличным инфоповодом для запуска обновленного проекта.

«ТРЕМ КЛУБАМ РАЗРЕШЕНО ДОИГРАТЬ СЕЗОН БЕЗ НОВЫХ ЛОГОТИПОВ НА ФОРМЕ»

– Не возникнет ли трудностей с внедрением нового логотипа РПЛ на игровую форму команд?

– Все пожелания были учтены. Да, у трех клубов в качестве якорных спонсоров выступают другие банки. Чтобы не возникло противоречий, каждый случай обсудили отдельно. В итоге нашли компромисс. Этим клубам будет разрешено доиграть чемпионат без титульных нашивок лиги на рукавах.

– Олег Тиньков когда-то назвал российский футбол стыдобой и теперь не отказывается от тех слов. Вас не смущает такая позиция основного акционера нового спонсора?

– Тиньков сказал, что его позиция может не совпадать с позицией других акционеров. И что за рекламный бюджет в банке он не отвечает. А насчет тех его слов… Думаю, Олег Юрьевич полюбит российский футбол.

– 300 миллионов в год за титульное спонсорство – не слишком дешево?

– Мы не раскрываем финансовые условия контракта. Но не буду скрывать: многие клубы рассчитывали не более крупную сумму. Впрочем, надо же с чего-то начинать. Стоимость контракта не бралась с потолка. Это рыночная цена. И в будущем она может повыситься одновременно с развитием РПЛ. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с банком. Кстати, когда в роли титульного спонсора выступал «Росгосстрах», лига получала меньше.

«ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ВАР НЕ УВЕЛИЧИЛО ЗАТРАТЫ КЛУБОВ»

– «Тамбов» весной будет использовать в качестве домашней арену в Нижнем Новгороде. Не считаете, что клуб не выполнил обязательств? Ведь перед началом сезона в Тамбове обещали реконструировать свой стадион?

– Определенная недоработка имеет место. Но я бы не хотел никого обвинять. Не так давно разговаривал с губернатором Тамбовской области. Меня заверили, что все необходимые шаги предпринимаются. К следующему сезону должны успеть. Собственно, другого выхода у «Тамбова» нет. РФС запретил клубам использовать чужие арены в двух чемпионатах кряду. Без выполнения этого условия нельзя получить лицензию.

Что касается арены «Оренбурга», то мы закрыли глаза на ее несоответствие минимально допустимой вместимости. В обозримом будущем аудиторию доведут до 10 тысяч. Но с учетом уже произведенных работ, стадион разрешено использовать в РПЛ весной. Он и сейчас очень комфортный.

– Можете подтвердить, что на всех матчах оставшихся 11 туров РПЛ будет использоваться система ВАР?

– Да, вся необходимая подготовительная работа проведена. Назначены арбитры, которые будут работать с видеоповторами в едином колл-центре. При этом никаких дополнительных затрат клубы не понесли. Мы остались в границах одобренного перед началом сезона бюджета.