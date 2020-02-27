33 несчастья клубов премьер-лиги

Следуя логике Льва Николаевича Толстого, мы собрали воедино главные проблемы, с которыми 16 клубов РПЛ (а ведь футбольный клуб - это почти семья) подошли к весенней стадии сезона-2019/20.

ЗЕНИТ

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

Основная обойма без пяти минут чемпионов России-2020 наполовину состоит из легионеров. В распоряжении Сергея Семака их сразу десять, а на поле одновременно можно выпускать только шестерых. При этом позиции Ярослава Ракицкого, Бранислава Ивановича, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна незыблемы. Значит, придется ротировать лидера осеннего отрезка Себастьяна Дриусси, 40-миллионного Малкома и вернувшегося из аренды Эмилиано Ригони. Как минимум один из этого трио окажется на обочине. И параллельно Семаку нужно думать о следующем сезоне, когда в силу вступит новый лимит, разрешающий иметь в заявке не более восьми легионеров.

НЕХВАТКА МОТИВАЦИИ

10-очковое преимущество «Зенита» над преследователями за 11 туров до конца ставит перед Семаком и еще одну непростую задачу – как мотивировать игроков на финальном отрезке? Если питерцы возобновят сезон победами над «Локомотивом», «Уфой» и «Уралом» (все эти матчи пройдут на «Газпром Арене»), футболисты окончательно расслабятся. Ведь у большинства из них на носу Евро-2020… Однако любой гандикап можно растерять очень быстро. Семаку это точно известно.

КРАСНОДАР

ТРАВМЫ ЗАЩИТНИКОВ

Мурад Мусаев неожиданно прямо перед возобновлением чемпиона лишился двух основных центральных защитников Уроша Спайича и Александра Мартыновича. Ожидается, что оба вернутся не раньше 16 - 20 марта, но ведь им надо успеть не только восстановиться, но и набрать форму… В их отсутствие груз ответственности за безопасность собственных ворот ляжет на медлительного Йона Фьолусона и перспективного, но пока не проведшего в «Краснодаре» ни одной официальной игры Егора Сорокина.

ИЗБЫТОК КОНКУРЕНЦИИ

Если не брать оборону, в «Краснодаре» - переизбыток футболистов во всех линиях: три вратаря и десять игроков на шесть позиций в полузащите и нападении. И это не считая травмированных Реми Кабелля и Виктора Классона, готовых вернуться к концу марта. С учетом вылета из Лиги Европы и Кубка России такая конкуренция может привести к недовольству некоторых лидеров игровым временем и ухудшению атмосферы в коллективе.

ПЕРЕБОР ИНОСТРАНЦЕВ

Здесь все еще хуже, чем у «Зенита». В распоряжении Мусаева 11 иностранцев, и только бразилец Кайо выглядит очевидным аутсайдером. На четыре легионерские позиции (две займут Кристиан Рамирес и Урош Спайич, когда выздоровеет) в полузащите/нападении претендуют Тонни Вилена, Кристофер Олссон, Ману Фернандеш, Вандерсон и Маркус Берг, а после выздоровления еще и Классон с Кабелля.

РОСТОВ

ТЯЖЕЛЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ростовчанам удалось практически полностью сохранить основной состав, но впереди у команды Валерия Карпина очень тяжелое испытание. Весной не будет ни одного сколь-нибудь проходного матча – придется сыграть со всеми прямыми конкурентами из первой семерки от «Зенита» до «Уфы». Хорошо еще, что эти матчи - домашние, зато со всеми аутсайдерами (12 - 16-е места) предстоит рубиться на выезде. Передохнуть за 11 туров не получится ни разу.

ЗАМЕНА СИГУРДССОНУ

Во многих осенних матчах с топ-клубами Карпин использовал схему с тремя центральными защитниками, однако после ухода капитана Рагнара Сигурдссона и Мацея Вилюша остались только два проверенных бойца – Дмитрий Чистяков и Деннис Хаджикадунич. Третьим на сборах наигрывался новичок Максим Осипенко, пришедший из «Тамбова», но как он проявит себя в больших матчах, большой вопрос.

АТАКУЮЩИЙ ПЕРЕКОС

В «Ростове» нет ни одного профильного опорного полузащитника. Даже Матиас Норманн не является разрушителем в чистом виде. Зато хватает сверхатакующих игроков в центральной зоне – Роман Еременко, Ивелин Попов, Павел Мамаев, Бахтияр Зайнутдинов. Это может привести к дисбалансу.

ЦСКА

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ

Зимой армейцам не удалось укрепиться опытными футболистами, а значит, осенние проблемы с нестабильностью игры и результатов (две победы в восьми последних турах), вызванные молодостью состава, сохранятся. Особенно заметно это в линиях обороны, где действуют 17-летний Вадим Карпов и 20-летний Игорь Дивеев, и нападения, за которое отвечают 21-летний Федор Чалов и 20-летний новичок Илья Шкурин.

ЛОКОМОТИВ

ДИСБАЛАНС В ЛИНИЯХ

У железнодорожников какое-то невообразимое количество профильных защитников (10, не считая травмированного Бориса Ротенберга), но катастрофически не хватает игроков центра поля. «Локо» опасен, только когда все полузащитники в оптимальной форме. Стоит кому-то вылететь из-за травмы или дисквалификации, начинается латание дыр, а Александр Коломейцев и Рифат Жемалетдинов, при всем к ним уважении, сильно уступают партнерам по уровню мастерства. Порой Юрию Семину некого выпустить на замену.

УХОД СМОЛОВА

Эта проблема – продолжение предыдущей. Зимой «Локо» никого не купил, зато отпустил в «Сельту» единственного стабильного нападающего. Остались только Эдер (12 голов в 83 матчах) и Лука Джорджевич, однако черногорец выбыл почти до конца сезона. Можно, конечно, вернуть на острие Джефферсона Фарфана или попробовать Жемалетдинова, но кто знает, в каком состоянии вернется после очередной травмы 35-летний перуанец? Россиянин же никогда не славился высокой результативностью.

АРСЕНАЛ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛОДЫГИНА

У туляков тоже слишком глубокий состав, но особенно поражает присутствие сразу четырех квалифицированных вратарей! Да, блестяще проведший несколько матчей Егор Шамов надолго выбыл из-за тяжелой травмы, но оставались еще Артур Нигматуллин и Михаил Левашов, которого еще летом сватали в «Спартак». Тем удивительнее зимнее подписание Юрия Лодыгина. Он мало того, что не блистал в «Зените», так еще почти не играл последние полгода в Турции – в пяти матчах пропустил 10 (!) мячей и лишь раз отстоял на ноль. Но ведь не протирать лавку позвали экс-вратаря сборной! Это сигнал, что другим голкиперам не слишком доверяют.

УФА

ГОСТЕВЫЕ МАТЧИ ПРОТИВ ТОП-5

В весенней части чемпиона команде Вадима Евсеева предстоит не только сыграть со всей пятеркой лидеров сезона, но и сделать это в гостях. Причем, не откладывая в долгий ящик. Уже в 20-м туре выезд в Краснодар, а следом в Питер и на «БЭБ-Арену». Затем игра дома с «Тамбовом» и возвращение в Москву на «Открытие Арену». В общем, четыре выезда в пяти турах с очень серьезными противниками – врагу не пожелаешь. А в 27 - 28-м турах еще две подряд командировки в Ростов и на «РЖД Арену». Адское расписание.

ДИНАМО

ДАВЛЕНИЕ НА НОВИКОВА

Кажется, «Динамо» осенью, наконец, угадало с главным тренером, выдернув из молодежки Кирилла Новикова. Однако вслед за этим зачем-то поставило над ним бывшего ассистента Юргена Клоппа Желько Бувача. Для тренера, которому и без того предстоит сложная задача впервые в карьере самостоятельно готовить и управлять командой на столь высоком уровне, такое кадровое решение – очевидный признак недоверия, что бы ни заявлялось публично и официально насчет отсутствия у спортивного директора Бувача тренерский амбиций.

ПЕРЕИЗБЫТОК НАПАДАЮЩИХ

Перед началом сезона динамовцы набрали форвардов, которых с лихвой хватило бы на две команды, но среди них не оказалось ни одного стабильного бомбардира, поэтому зимой был приглашен еще и Николай Комличенко. Количество нападающих благодаря разрыву контракта с Рамилем Шейдаевым осталось неизменным (пять), но конкуренция возросла до предела, поскольку, в отличие от не игравшего Шейдаева, на Комличенко ляжет львиная доля игрового времени. Как в этой ситуации поведут себя Клинтон Нжи, Сильвестр Игбун и Кирилл Панченко с Максимилианом Филиппом (эти двое могут играть чуть глубже), остается только гадать.

СТИЛЬ ИГРЫ ПОД КОМЛИЧЕНКО

При этом у Комличенко настолько специфические качества, что под него предстоит подстраивать командную игру. Если экс-легионер «Млады-Болеслава» будет в порядке, бело-голубые могут превзойти все ожидания, однако в случае травмы, дисквалификации или других непредвиденных трудностей вся зимняя подготовка, направленная на фланговую игру с доставкой мяча в центр штрафной, пойдет прахом – никто из конкурентов Комличенко не может столь же эффективно играть на втором этаже.

УРАЛ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АТАКУЮЩЕГО ТРИО

Вся атакующая игра екатеринбуржцев держится на мастерстве Отмана Эль Кабира, Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. Неслучайно все трое входят в пятерку лучших в команде по системе «гол+пас». Как только из этого трио кто-то выбывает, у «Урала» наблюдается сильный перекос в зоны двух оставшихся в строю иностранцев. Осенью из-за регулярных повреждений лидеров Дмитрий Парфенов смог выставить оптимальный атакующий состав считанное число раз.

ОТЪЕЗД ИЛЬИНА

С одной стороны, продажа Владимира Ильина в «Ахмат» не должна стать большой проблемой, ведь в первой части сезона он забил в 18 матчах всего четыре мяча. С другой, наряду с Эль Кабиром он оказался лучшим бомбардиром «Урала» и третьим по системе «гол+пас» – 5 (4+1). У Парфенова под рукой остались Андрей Панюков и Павел Погребняк, забившие на двоих лишь на один мяч больше и не отметившиеся ни одной результативной передачей.

СПАРТАК

ОТСУТСТВИЕ РАЗРУШИТЕЛЯ

По меркам РПЛ «Спартак» укомплектован как минимум очень хорошо. Хватает и качественных исполнителей, и глубины состава. Однако одна позиция по-прежнему остается проблемной. Речь об опорной зоне. Вариантов ее наполнения Доменико Тедеско масса (Алекс Крал, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Аяз Гулиев), но все равно нет ни одного чистого разрушителя, который позволил бы строить атакующую игру, не опасаясь за тылы. Зона перед своей штрафной обещает стать самой проблемной для красно-белых.

НЕЯСНОСТЬ С ТИЛОМ

Второй знак вопроса стоит поставить напротив фамилии голландского полузащитника, пришедшего в команду летом за рекордные 18 млн евро. При Олеге Кононове Гус Тил быстро зачах, а с приходом Тедеско вообще потерял место в составе. Контрольные матчи «Спартака» на сборах также не убедили в его необходимости и боевой форме, но Тедеско нужно хотя бы как-то задействовать голландца, чтобы впоследствии клуб мог отбить на продаже максимум возможного.

АМБИЦИОЗНОСТЬ

Ни в одном российском клубе так часто не подтверждается поговорка о том, что «от любви до ненависти один шаг». С приходом Тедеско спартаковские болельщики вновь повернулись к команде лицом, но если весной последуют три-четыре неудачных результата, не говоря уже о возможном вылете из Кубка России, атмосфера на трибунах быстро вернется в изначальную точку. Да и давление СМИ, если «Спартаку» не удастся быстро отдалиться от зоны вылета, будет очень сильным.

ТАМБОВ

КАЧЕСТВО СОСТАВА

Мало того, что у «Тамбова» с отрывом самый дешевый состав в РПЛ (14,6 млн евро), так еще и зимой команду покинула целая группа основных футболистов. Бенито, Владислав Кулик, Осипенко, Усман Мохаммед, Данил Кленкин, Хызыр Аппаев, Андрей Часовских и Олег Чернышов на восьмерых провели на поле более 3 тысяч минут (или примерно 33 полных матча). Особенно тяжело будет заменить Осипенко, уехавшего в «Ростов».

ЛИДЕРЫ – ВРЕМЕНЩИКИ

Эта тема является продолжением предыдущей. Среди шести наиболее дорогостоящих футболистов «Тамбова» четверо находятся в аренде: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Мигел Кардозу («Динамо»), Алексей Грицаенко («Краснодар») и Игорь Юрганов («Сочи»). Как бы они ни хотели проявить себя, убиваться на поле так, как партнеры, ради сохранения прописки в РПЛ не будут – просто потому, что в конце сезона почти наверняка вернутся в свои основные клубы.

НЕСЫГРАННОСТЬ

Простой факт. Из прошлогоднего состава осталось только пять игроков: Георгий Шелия, Антон Килин, Валерий Чуперка, Алексей Рыбин и Хасан Мамтов. Если учесть, что шесть новичков пришли в «Тамбов» нынешней зимой, то о какой сыгранности в такой ситуации можно говорить? Ну а про необходимость принимать соперников за пределами Тамбова лишний раз говорить не будет. Слишком больная тема. Напомним только, что если осенью команда играла в Саранске, то осенью ее «новым домом» станет Нижний Новгород.

АХМАТ

ЗАСИЛИЕ НАПАДАЮЩИХ

После подписания Ильина и Фелипе Визеу у грозненцев оказалось сразу пять нападающих, претендующих на единственную позицию (во всяком случае, осенью Игорь Шалимов играл по схеме 4-2-3-1). Из них четверо – помимо упомянутых это Андрес Понсе и Аблайе Мбенг – всерьез претендуют на место в старте. Кто-то в этой группе неминуемо падет жертвой бешеной конкуренции, а это вряд ли принесет пользу.

ТРАВМЫ ПРАВЫХ ЗАЩИТНИКОВ

В начале января оба правых защитника Магомед Мусалов и Ризван Уциев были травмированы, и Шалимов даже говорил о том, что команде потребуются новички в эту зону, но пришли только номинально левые Максим Ненахов и Мирослав Богосавац. Мусалов и Уциев уже вернулись из лазарета, но на дистанции пропуск сборов наверняка скажется на их кондициях.

РУБИН

ТОТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК ПРОЕКТА

Зимой казанский клуб пережил самую масштабную в РПЛ кадровую революцию. В команде восемь новичков и новый тренерский штаб, полностью перестроивший игровой стиль. В результате у «Рубина» шесть центральных защитников на две позиции и семь центральных полузащитников еще на три, не считая выбывшего из-за перелома Дмитрия Тарасова. С учетом обилия новичков Леониду Слуцкому придется половину команды усадить на лавку, чтобы добиться необходимой сыгранности основы, что вряд ли обрадует проигравших конкуренцию.

НЕОПЫТНОСТЬ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ

Особенно ярко эта проблема проявляется на левом фланге, где в распоряжении Слуцкого есть только 20-летние Данил Степанов и Николай Поярков. Слуцкий не скрывал, что хотел бы заполучить одного более опытного мастера, но не срослось. Впрочем, и справа кроме 25-летнего Олега Данченко есть только 22-летний Илья Самошников. Скорее всего, фланги обороны будут наиболее уязвимой зоной «Рубина».

ОТСУТСТВИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ИГНАТЬЕВУ

Ситуация с нападающими - примерно как в ЦСКА. «Рубин» выкупил за 7 миллионов евро качественного форварда Ивана Игнатьева, но ему только 21 год, и нет никакой гарантии, что он не попадет в ту же психологическую яму, что и армеец Чалов. А подстраховать Игнатьева может только Евгений Марков, у которого всего 16 голов в 62 матчах в РПЛ.

АТАКУЮЩИЙ СТИЛЬ

Даже ведущим клубам РПЛ приходится несладко в матчах с командами ниже статусом, потому что подавляющее большинство соперников готовы в окопах дожидаться выгодного момента для контратаки. «Рубину», не обладающему необходимым подбором исполнителей, регулярно взламывать эшелонированную оборону будет сложно, особенно если учесть несыгранность собранного заново состава.

К тому же команда слишком молода. 24,6 года – второй показатель в РПЛ после ЦСКА. Это значит, что две-три неудачи могут выбить игроков из колеи и заставить усомниться в правильности выбранного пути. А ведь до прямого вылета из премьер-лиги «Рубин» отделяет одно очко.

ОРЕНБУРГ

УХОД ФЕДОТОВА

Единственным преимуществом «Оренбурга» в борьбе за выживание была классная работа главного тренера Владимира Федотова, но зимой он уехал в стан прямого конкурента - «Сочи». Сменивший его Константин Емельянов имеет минимальный опыт самостоятельной работы (в «Луче») и никогда не тренировал на столь высоком уровне.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ВОЗРАСТ ЛИДЕРОВ

У самарцев один из самых возрастных (27,9 года) и одновременно самых дешевых (24 млн) составов в РПЛ. 30-летний рубеж пересекли сразу девять футболистов! Опыта и профессионализма Сергею Рыжикову (39), Александру Анюкову (37), Александру Гацкану (35), Дмитрию Комбарову (33) и другим не занимать, но скорости и свежести весной может не хватить.

СОЧИ

ДИСБАЛАНС В ПОЛУЗАЩИТЕ И НАПАДЕНИИ

Сочинцы обязаны выбираться из подвала. К этому располагает все – новый тренерский штаб, сильный состав, новички в лице Адиля Рами и Александра Кокорина, большие амбиции руководителей и прекрасная инфраструктура. Из трудностей отметим переизбыток форвардов (их пятеро), отсутствие альтернативы центральным полузащитникам (кроме Ибрагима Цаллагова, Душана Лагатора и Кристана Нобоа есть только сильно уступающий им в классе Алексей Померко) и слабые стартовые позиции – минус четыре очка от спасительной 12-й строчки практически гарантируют напряженную борьбу до последнего тура.