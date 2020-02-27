А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции

ОБИДЧИКИ «ЛОКО», «ЗЕНИТА» И… «СПАРТАКА»

В одной из пар первого раунда плей-офф Лиги чемпионов сошлись обидчики российских клубов. Но если у «Локомотива» по итогам группового турнира никаких вопросов и претензий к «Ювентусу» быть не может (напротив, таковые могли возникнуть у «Старой синьоры», которую железнодорожники в обеих встречах заставили всерьез поволноваться), то «Зенит» фактически собственноручно вручил путевку в плей-офф «Лиону». И команда Руди Гарсии изначально смотрелась не только аутсайдером в противостоянии с Турином, но и вообще среди всех участников 1/8 финала наряду с «Валенсией».

Тем не менее, Гарсия по возможности старается перестраивать игру команды и делать ее более агрессивной, ориентированной на атаку. Если, скажем, в первом – домашнем поединке с «Зенитом» в сентябре «Лион» играл по схеме 4-4-2, то теперь использует популярную в серии А расстановку с тремя защитниками, четырьмя хавбеками и тремя атакующими игроками.

Кроме того, в составе французского клуба появились и новые исполнители. Например, в упомянутом поединке с «Зенитом» не играли Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар. Камерунец, арендованный нынешней зимой у «Вильярреала», запомнился своей яркой игрой против московского «Спартака» в позапрошлом сезоне в групповом турнире Лиги Европы. А за воспитанником лионской футбольной школы Ауаром, говорят, уже охотятся многие европейские гранды.

Именно этим ребятам вместе с примкнувшим к ним Люка Тузаром расцветили яркими красками вторую половину первого тайма. А первая получилась весьма будничной и фактически лишенной опасных моментов. Хозяева поначалу к фавориту присматривались, а тот явно выглядел не в своей тарелке.

Трудно сказать, с чем это связано, но уже не в первой лигочемпионской паре мы наблюдаем похожую картину. Гранд долго раскачивается, порой затрачивая на этот процесс весь первый тайм, а то и больше (вспомните игры «ПСЖ», «Барселоны», в меньшей степени – «Баварии»), и только минуте к 60-й начинает показывать более или менее приличный футбол.

ЭФФЕКТ ТУЗАРА – АУАРА

Вот и подопечные Маурицио Сарри до перерыва ничего вразумительного в атаке не создали. А ведь состав туринцев постепенно приближается к оптимальному. Вернулся на правый фланг обороны Данило, в средней линии на подмогу Миралему Пьяничу брошены Рикардо Бентанкур и Адриан Рабьо, а вернувшийся в атакующее трио Хуан Куадрадо в связке с Пауло Дибалой имеет возможность вновь помогать творить голевые шедевры Криштиану Роналду.

А КриРо, между тем, вышел на свой 80-й матч в плей-офф Лиги чемпионов, имея в активе 65 голов, 23 результативные передачи и четыре хет-трика. Никто в Старом Свете из звезд современности не может похвастаться подобной результативностью! Однако до перерыва в створ ворот «Лиона» не было нанесено ни одного удара. Запомнился разве что единственный штрафной, заработанный самим Роналду уже в компенсированное время. Однако удар седьмого номера «Юве» получился несильным и пришелся в стенку.

Зато хозяева, окончательно осмелевшие минуты с 20-й, порадовали своих зрителей целой россыпью интересных атак, нередко приносивших реальную остроту у ворот Войцеха Щенсны. Один Токо-Экамби предложил публике своеобразный триптих из выстрела в перекладину, опасного удара рядом со штангой и попадания в створ, с которым справился голкипер туринцев.

А венцом неожиданного игрового преимущества «Лиона» в первой половине стал забитый Тузаром мяч. Левый фланг, на котором хозяева регулярно переигрывали Данило, стал плацдармом для взятия ворот. Ауар прорвался оттуда в лицевую, максимально продвинулся к воротам и точно отпасовал на набежавшего центрального полузащитника. Тузар с левой пробил с лета вроде бы несильно, но точно в верхний угол, и этого вполне хватило, чтобы попавшийся на противоходе Щенсны поймал правой перчаткой воздух.

ДИБАЛА ЗАБИЛ ИЗ ОФСАЙДА, КРИРО НЕ ВЫПРОСИЛ ПЕНАЛЬТИ

Ожидаемая активизация игроков «Ювентуса» после перерыва ничуть не изменила общей картины игры, потому что «Лион» и не думал закрываться и отдавать мяч сопернику. Позиционное нападение у «Старой синьоры» абсолютно не работало, и какой-то шанс можно было искать лишь в контратаках после встречного отбора в средней трети поля. Однако лионцы и здесь не теряли концентрации: даже если соперник перехватывал мяч в центре поля, влететь в штрафную на спинах защитников у него никак не получалось.

Не принесли должного эффекта гостям и замены. Аарон Рэмси, конечно, выглядел агрессивнее совсем потерявшегося на поле Пьянича, но валлиец чаще был заметен в единоборствах, в которых у соперников трещали кости, чем в созидательных действиях. Гонсало Игуаин, вышедший вместо Куадрадо, заслужил примерно такого резюме своему пребыванию на поле: лучше бы не выходил. Единственное его достижение – удар с угла вратарской в ближний угол, пришедшийся в боковую сетку с внешней стороны.

А Федерико Бернардески, возможно, слишком поздно вошел в эту игру. На серьезное давление в концовке усилий туринцев хватило, и этот натиск вылился в забитый Дибалой из очевидного офсайда гол (разумеется, не засчитанный четко сработавшей судейской бригадой) и два эпизода с подозрением на пенальти. В первом случае Криштиану рухнул на газон после неакцентированной атаки с тыла от Джейсона Денайера, а во втором Дибала охотно присел на газон после контакта с кем-то из защитников «Лиона». Однако испанский рефери Хесус Хиль Мансано, даже не прибегая к помощи VAR (а скорее всего, послушав нужную подсказку от видеоасссистентов), и не думал назначать 11-метровый.

Других шансов отыграть пропущенный мяч «Ювентус» так и не нашел. И минимальная победа «Лиона» неожиданно сделала противостояние в этой паре интригующим. Во всяком случае, теперь выход «Старой синьоры» в четвертьфинал вовсе не выглядит заранее предрешенным.

Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала. Первый матч

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Турин, Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: Тузар (Ауар), 31

«Лион»: Лопеш – Денайер (к), Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруну Гимарайнш, Корне (Андерсен, 81) – Токо-Экамби (Террье, 66), М.Дембеле, Ауар

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Де Лигт, Бонуччи (к), Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабьо (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Марсело, 28. Корне, 61

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

26 февраля. Лион. Стадион «Парк Олимпик Лион»