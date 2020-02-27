А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции - Советский спорт
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27 февраля 2020 01:11ФутболМощенко Захар

А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции

Команда Маурицио Сарри в выездном поединке с «Лионом» была не похожа сама на себя, а потому потерпела заслуженное поражение.  

ОБИДЧИКИ «ЛОКО», «ЗЕНИТА» И… «СПАРТАКА»

В одной из пар первого раунда плей-офф Лиги чемпионов сошлись обидчики российских клубов. Но если у «Локомотива» по итогам группового турнира никаких вопросов и претензий к «Ювентусу» быть не может (напротив, таковые могли возникнуть у «Старой синьоры», которую железнодорожники в обеих встречах заставили всерьез поволноваться), то «Зенит» фактически собственноручно вручил путевку в плей-офф «Лиону». И команда Руди Гарсии изначально смотрелась не только аутсайдером в противостоянии с Турином, но и вообще среди всех участников 1/8 финала наряду с «Валенсией».

Тем не менее, Гарсия по возможности старается перестраивать игру команды и делать ее более агрессивной, ориентированной на атаку. Если, скажем, в первом – домашнем поединке с «Зенитом» в сентябре «Лион» играл по схеме 4-4-2, то теперь использует популярную в серии А расстановку с тремя защитниками, четырьмя хавбеками и тремя атакующими игроками.

Кроме того, в составе французского клуба появились и новые исполнители. Например, в упомянутом поединке с «Зенитом» не играли Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар. Камерунец, арендованный нынешней зимой у «Вильярреала», запомнился своей яркой игрой против московского «Спартака» в позапрошлом сезоне в групповом турнире Лиги Европы. А за воспитанником лионской футбольной школы Ауаром, говорят, уже охотятся многие европейские гранды.

Именно этим ребятам вместе с примкнувшим к ним Люка Тузаром расцветили яркими красками вторую половину первого тайма. А первая получилась весьма будничной и фактически лишенной опасных моментов. Хозяева поначалу к фавориту присматривались, а тот явно выглядел не в своей тарелке.

Трудно сказать, с чем это связано, но уже не в первой лигочемпионской паре мы наблюдаем похожую картину. Гранд долго раскачивается, порой затрачивая на этот процесс весь первый тайм, а то и больше (вспомните игры «ПСЖ», «Барселоны», в меньшей степени – «Баварии»), и только минуте к 60-й начинает показывать более или менее приличный футбол.

ЭФФЕКТ ТУЗАРА – АУАРА

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Вот и подопечные Маурицио Сарри до перерыва ничего вразумительного в атаке не создали. А ведь состав туринцев постепенно приближается к оптимальному. Вернулся на правый фланг обороны Данило, в средней линии на подмогу Миралему Пьяничу брошены Рикардо Бентанкур и Адриан Рабьо, а вернувшийся в атакующее трио Хуан Куадрадо в связке с Пауло Дибалой имеет возможность вновь помогать творить голевые шедевры Криштиану Роналду.

А КриРо, между тем, вышел на свой 80-й матч в плей-офф Лиги чемпионов, имея в активе 65 голов, 23 результативные передачи и четыре хет-трика. Никто в Старом Свете из звезд современности не может похвастаться подобной результативностью! Однако до перерыва в створ ворот «Лиона» не было нанесено ни одного удара. Запомнился разве что единственный штрафной, заработанный самим Роналду уже в компенсированное время. Однако удар седьмого номера «Юве» получился несильным и пришелся в стенку.

Зато хозяева, окончательно осмелевшие минуты с 20-й, порадовали своих зрителей целой россыпью интересных атак, нередко приносивших реальную остроту у ворот Войцеха Щенсны. Один Токо-Экамби предложил публике своеобразный триптих из выстрела в перекладину, опасного удара рядом со штангой и попадания в створ, с которым справился голкипер туринцев.

А венцом неожиданного игрового преимущества «Лиона» в первой половине стал забитый Тузаром мяч. Левый фланг, на котором хозяева регулярно переигрывали Данило, стал плацдармом для взятия ворот. Ауар прорвался оттуда в лицевую, максимально продвинулся к воротам и точно отпасовал на набежавшего центрального полузащитника. Тузар с левой пробил с лета вроде бы несильно, но точно в верхний угол, и этого вполне хватило, чтобы попавшийся на противоходе Щенсны поймал правой перчаткой воздух.

ДИБАЛА ЗАБИЛ ИЗ ОФСАЙДА, КРИРО НЕ ВЫПРОСИЛ ПЕНАЛЬТИ

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Ожидаемая активизация игроков «Ювентуса» после перерыва ничуть не изменила общей картины игры, потому что «Лион» и не думал закрываться и отдавать мяч сопернику. Позиционное нападение у «Старой синьоры» абсолютно не работало, и какой-то шанс можно было искать лишь в контратаках после встречного отбора в средней трети поля. Однако лионцы и здесь не теряли концентрации: даже если соперник перехватывал мяч в центре поля, влететь в штрафную на спинах защитников у него никак не получалось.

Не принесли должного эффекта гостям и замены. Аарон Рэмси, конечно, выглядел агрессивнее совсем потерявшегося на поле Пьянича, но валлиец чаще был заметен в единоборствах, в которых у соперников трещали кости, чем в созидательных действиях. Гонсало Игуаин, вышедший вместо Куадрадо, заслужил примерно такого резюме своему пребыванию на поле: лучше бы не выходил. Единственное его достижение – удар с угла вратарской в ближний угол, пришедшийся в боковую сетку с внешней стороны.

А Федерико Бернардески, возможно, слишком поздно вошел в эту игру. На серьезное давление в концовке усилий туринцев хватило, и этот натиск вылился в забитый Дибалой из очевидного офсайда гол (разумеется, не засчитанный четко сработавшей судейской бригадой) и два эпизода с подозрением на пенальти. В первом случае Криштиану рухнул на газон после неакцентированной атаки с тыла от Джейсона Денайера, а во втором Дибала охотно присел на газон после контакта с кем-то из защитников «Лиона». Однако испанский рефери Хесус Хиль Мансано, даже не прибегая к помощи VAR (а скорее всего, послушав нужную подсказку от видеоасссистентов), и не думал назначать 11-метровый.

Других шансов отыграть пропущенный мяч «Ювентус» так и не нашел. И минимальная победа «Лиона» неожиданно сделала противостояние в этой паре интригующим. Во всяком случае, теперь выход «Старой синьоры» в четвертьфинал вовсе не выглядит заранее предрешенным.

Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала. Первый матч

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Турин, Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: Тузар (Ауар), 31

«Лион»: Лопеш – Денайер (к), Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруну Гимарайнш, Корне (Андерсен, 81) – Токо-Экамби (Террье, 66), М.Дембеле, Ауар

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Де Лигт, Бонуччи (к), Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабьо (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Марсело, 28. Корне, 61

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

26 февраля. Лион. Стадион «Парк Олимпик Лион»

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