Андрей Пятницкий: Команда Тедеско – фаворит дерби - Советский спорт
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29 февраля 2020 12:08ФутболАвгустин Александр

Андрей Пятницкий: Команда Тедеско – фаворит дерби

Бывший полузащитник «Спартака» пока не впечатлен игрой зимнего новичка команды Александра Соболева, но все равно верит в победу красно-белых над «Динамо».

«ПРАГМАТИЧНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПОДХОД ОПРАВДАН В НЫНЕШНЕЙ ТУРНИРНОЙ СИТУАЦИИ»

- Каким вам видится расклад перед субботним дерби на «ВТБ Арене»?
- Судя по результатам контрольных матчей, фаворит - «Спартак». Хотя, качество игры команды Доменико Тедеско на том же турнире в Дохе не впечатлило.

- Но «Спартак» сейчас сильнее, чем при Олеге Кононове?
- Команда стала более организованной. Что логично, учитывая, что Тедеско - представитель немецкой школы. При этом его больше, чем Кононова, волнует счет на табло. В принципе при нынешнем турнирном положении это разумный подход. Терять очки «Спартаку» нежелательно. Сейчас побеждать важнее, чем показывать какую-то красивую игру.

- Как осенью восприняли назначение Тедеско?
- С некоторой опаской. Журналисты пели ему дифирамбы, но мы-то понимаем, что вся предыстория в бундеслиге применительно к «Спартаку» не будет иметь никакого значения. Важны не «новые технологии», а то, почувствует Тедеско коллектив или нет. Пока ответа у меня нет. Весна покажет.

- Что думаете о Соболеве, которого зимой арендовали у «Крыльев Советов»?
- Пока не впечатлил. Мне кажется, он еще не успел освоиться. Одно дело - забивать голы в Самаре, другое - претендовать на роль лидера атак «Спартака». На него будет оказываться страшное давление. Остается пожелать ему удачи.

«КОМЛИЧЕНКО ПРИДЕТСЯ БИТЬСЯ ЗА МЕСТО В СТАРТЕ»

- У «Динамо» весной тоже сменился тренер. И Кирилл Новиков быстро поднял бело-голубых из подвала турнирной таблицы в верхнюю половину…
- Ну, разрывы в таблице - минимальные. Я бы не торопился говорить о каком-то резком прогрессе динамовцев. Да, команда выдала серию удачных матчей. Но перед самым перерывом разгромно уступила «Зениту»… В принципе, потенциал для прогресса есть. Многое будет зависеть от того, как Новиков сработается с новым спортивным директором Желько Бувачем.

- Бело-голубые усилились лучшим бомбардиром чешского чемпионата Николаем Комличенко. Большой мастер?
- То, что его уже начали вызывать в сборную России, говорит о высокой квалификации. Но как быстро он заиграет в нашем чемпионате - большой вопрос. В Чехии ему противостояли защитники пониже уровнем. А в «Динамо» в линии нападения серьезная конкуренция. Место в стартовом составе Комличенко не гарантировано. Придется за него биться.

- В недавнем интервью нашему изданию предшественник Новикова на посту главного тренера «Динамо» Дмитрий Хохлов сказал, что в его «шорт-листе потенциальных новичков команды» Комличенко отсутствовал.
- У каждого тренера свое видение футбола. В принципе, все для того, чтобы начать стабильно забивать за «Динамо», у Комличенко есть. А раскроет ли он свой потенциал, зависит от него самого.

- Какой рисунок игры ждете в субботу?
- Вряд ли кто-то сразу понесется вперед. Все-таки первый официальный матч после перерыва. Тактика будет осторожной. Плюс отпечаток на игру наложит историческое соперничество «Спартака» и «Динамо». Будут присутствовать волнение, нервозность. Никому не хочется возобновить сезон с поражения. Тем более в дерби. А раскрыть игру может быстрый гол.

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