Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву»

«РИСУНОК «ЗЕНИТА» ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ»

- Конечно, у «Локомотива» не самый удачный календарь. В Санкт-Петербурге сложно любой команде. А особенно - в первом матче после зимнего перерыва, на который хозяева выйдут с максимальным настроем порадовать соскучившуюся по футболу публику. С другой стороны, «Локо» тоже предельно мотивирован. Если команда собирается решать весной серьезные задачи, надо приниматься за дело сразу, не откладывая в долгий ящик.

- Почти наверняка в матче не примет участие Артем Дзюба, получивший на сборах повреждение. Это упростит задачу «Локо»?

- Не сильно. У «Зенита» поставленная игра. Без Дзюбы рисунок останется прежним. Впереди у команды есть быстрый Сердар Азмун, которого будет «кормить» передачами очень сильная полузащита. К тому же поправился Малком. Так что «Локомотиву» не позавидуешь.

- Но Малком полгода не участвовал в официальных матчах. Неужели он уже на сто процентов готов?

- В контрольных играх Малком смотрелся уверенно. Но я согласен: в первом официальном матче у него могут возникнуть проблемы. Другое дело, что у обеих команд за плечами зимний перерыв. Те и другие заново вкатываются в сезон. Поэтому Малком находится в примерно равных условиях с соперниками.

«ЕСЛИ ЭДЕР НЕ ПОТЯНЕТ, СРАЗУ СЯДЕТ»

- Отъезд Федора Смолова в «Сельта» намного ослабил атакующий потенциал «Локо»?

- В теории это потеря. По сути, в команде остался один номинальный нападающий - Эдер. Но давайте вспомним, что осенью Смолов не так уж часто попадал в число стартовых одиннадцати. Так что команда давно привыкла играть в условиях острого дефицита игроков этого амплуа. Юрий Семин научился изыскивать дополнительные резервы.

- Но теперь у Эдера нет прямого конкурента. Это не расслабит чемпиона Европы 2016 года?

- Не согласен, что конкурентов нет. Если Эдер не потянет, сразу сядет на скамейку. Семин сыграет без чистых нападающих, как не раз это делал. Вперед могут выдвинуться братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов. Есть разные варианты.

И все же против «Зенита» наверняка с первых минут выйдет Эдер.

«ОРИЕНТИР ДЛЯ «ЛОКО» - ПОБЕДА 3:0 В 2017 ГОДУ»

- Питерцы - очевидные фавориты матча?

- Не только матча, но и всего весеннего отрезка сезона. «Зенит» показывает самую стабильную игру в РПЛ. И наверняка подтвердит чемпионский титул.

- В чем же шанс команды Семина? В первом круге, кстати, «Локо» победил 1:0 благодаря голу Гжегожа Крыховяка.

- Думаю, гости попытаются сыграть в субботу максимально жестко, поставить соперника в условия цейтнота в моменты принятия мяча. Проходить центр поля «Локо» должен за несколько секунд. Чтобы защитники «Зенита» не успевали занять свои позиции. Собственно, в позапрошлом сезоне Семин уже сыграл в Питере на контратаках - и тогда победил 3:0.

- Преимущество Семина над Сергеем Семаком в опыте будет иметь значение?

- Семака уже сложно назвать неопытным тренером. За свою карьеру он прошел через десятки таких матчей. И как игрок, и в нынешнем статусе. Семак знает, как правильно подготовить команду функционально и тактически. Единственная проблема - слишком большой выбор игроков. Это Семин заранее знает, на кого именно положиться. Ресурс «Локо» изначально жестко ограничен. А Семаку придется считать варианты. И это не всегда хорошо. Возможны ошибки.