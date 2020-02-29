Тедеско переиграл Новикова. «Спартак» убедительно выиграл столичное дерби

ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОСЛЕ ХОХЛОВА И КОНОНОВА

Почти семь месяцев назад, в самом начале августа 2019-го «Спартак» и «Динамо» встречались в поединке первого круга. Сейчас уже кажется, что это было совсем в другой жизни. У руля команд стояли другие тренеры – Дмитрий Хохлов и Олег Кононов, на поле «Открытие Арены» выходили футболисты, которых нынче в столичных клубах и след простыл (Абдул Азиз Тетте, Рамиль Шейдаев, Джано Ананидзе, Александр Ташаев), да и тактические схемы оба наставника использовали иные – классические 4-2-3-1.

Сейчас Кирилл Новиков и Доменико Тедеско тоже придерживаются похожих принципов построения игры, делая акцент на расстановках с тремя центральными защитниками. Есть, разумеется, и отличия, которые заметны в расположении и функциях игроков середины поля и группы атаки. Бело-голубые даже при пяти защитниках не отказываются от двух опорников (в дерби напарником Романа Нойштедтера довольно неожиданно стал Оскар Хильемарк), к которым добавляются два атакующих инсайда (Себастьян Шиманьски) и единственный ярко выраженный форвард – Клинтон Нжи.

«Спартак» же при Тедеско продолжает гнуть линию, подразумевающую наличие двух нападающих при плотном кулаке из трех игроков в центре поля, располагающихся треугольником. На сей раз в нижней вершине этой фигуры расположился Алекс Крал, а слева и справа от него и чуть выше – Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин соответственно. Стоит сразу отметить, что именно такое сочетание и расстановка футболистов позволила красно-белым контролировать центр поля. Все трое спартаковских полузащитников – это было заметно невооруженным взглядом – находятся в отличной физической форме, благодаря чему легко и оперативно перекрывали практически все участки поля в центральной зоне. Поэтому у Нойштедтера с Хильемарком не было ни малейшего шанса эффективно участвовать в развитии атак своей команды.

СКОПИНЦЕВ НЕ ВПЕЧАТЛИЛ…

«Спартак» сразу дал понять, что не претендует на длительный контроль мяча, но бело-голубые быстро поняли, что никаких выгод из территориального преимущества извлечь не получится. Мелкая перепасовка на чужой половине поля приводила либо к быстрым потерям мяча, либо к попаданию Нжи в офсайдную ловушку – поскольку линия спартаковских защитников располагалась предельно высоко и провоцировала соперника на преждевременное забегание в положение вне игры.

Единственная осечка у гостей произошла минут за десять до перерыва, да и то по той причине, что «Динамо» организовало быструю контратаку после перехвата у средней линии. Нжи помчался в свободную зону по левому флангу, по центру его уже поддерживала пара партнеров, а из игроков обороны соперника какие-то помехи успевал создать лишь Георгий Джикяя. Однако камерунский форвард принял решение доигрывать эпизод самостоятельно – и пробил мимо ближнего угла.

«Динамо», кстати, за весь первый тайм так ни разу и не пробило в створ ворот красно-белых. Да и, по большому счету, предпосылок для точных ударов не было. Возможно, ситуация была бы несколько иной, если бы в стартовом составе вышел Николай Комличенко, однако новобранец бело-голубых остался в резерве. И появился на поле лишь спустя десять минут после начала второго тайма.

Зато любопытно было понаблюдать, как проявит себя воспитанник динамовской школы Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родной клуб после выступлений за команды из южных регионов России. Надо сказать, в первой половине действия левого вингера не впечатлили. Примерно четверть часа «Динамо» вообще не задействовало левый фланг для развития атак, и лишь ближе к середине тайма Скопинцев с мячом стал оказываться возле чужой штрафной. Из полезных действий Дмитрия запомнился острый прострел вдоль линии штрафной, которым, впрочем, партнеры не воспользовались.

После этого Скопинцев неудачно попытался пробить с лета с нерабочей правой ноги, а чуть позже напортачил в районе центрального круга, неудачно приняв мяч. После дальнего отскока от динамовского вингера Зобнин начал быструю контратаку, которая едва не обернулась для хозяев неприятностями.

…В ОТЛИЧИЕ ОТ СОБОЛЕВА

А вот единственный новичок «Спартака» – нападающий Александр Соболев – сразу обозначил активность, которую намеревался подкрепить и эффективностью своих действий. Уже на 55-й секунде встречи прессинг красно-белых привел к хаосу в динамовской штрафной: Соболев напугал своим рывком голкипера Антона Шунина, а Эсекьель Понсе получил шанс открыть счет после подбора мяча. Но удару аргентинца с довольно острого угла не хватило точности.

У Понсе, кстати, тоже присутствовала серьезная мотивация: ведь именно после его удаления на 35-й минуте в поединке первого круга «Спартак» вынужден был задолго до финального свистка больше заботиться о неприкосновенности своих ворот, чем думать о победе. И в итоге тогда команды так и разошлись без забитых мячей.

Теперь же красно-белым удалось открыть счет на исходе получаса игры. Чуть ранее первый удар в створ в матче нанес Крал, но с его обводящим ударом Шунин справился. А затем гостям удалась быстрая атака, начавшаяся с… потери мяча Понсе в центре поля. Аргентинец сразу вступил в отбор и вынудил динамовца отдать мяч Бакаеву. Тот сделал передачу на левый фланг, которую сместившийся туда Соболев остановил пятой точкой. Вот оно, ноу-хау Тедеско с зимних сборов! Форвард продемонстрировал умение не только нестандартным способом укротить мяч, но и сделать своевременную передачу. Оказавшийся на ударной позиции Бакаев хорошо укрыл мяч корпусом и точно с левой пробил в дальний угол.

Вскоре после этого Соболев уже сам завершал очередную атаку «Спартака» с ходу, но позволил Шунину перевести мяч в штангу, но секундами спустя выяснилось, что арбитры зафиксировали «отложенный офсайд».

В целом же в первой половине план Тедеско оказался значительно эффективнее новиковского, и минимальное преимущество красно-белых к перерыву никак не назовешь случайным.

ШТАНГА И ПЕРЕКЛАДИНА ОТ КОМЛИЧЕНКО КАК ЗНАК СУДЬБЫ

Не совсем понятно, по какой причине тренерский штаб бело-голубых не бросил в бой Комличенко с первых секунд второго тайма. Но с появлением второго форварда «Динамо» значительно увеличило давление на оборону соперника, при этом и вариантов для развития атак стало больше. Отличной иллюстрацией стал эпизод на 58-й минуте, когда Комличенко одним из первых своих касаний обработал мяч, а следующим пробил в дальнюю стойку. И все это произошло на глазах Станислава Черчесова – главный тренер российской сборной, разумеется, не мог позволить себе пропустить столичное дерби.

Пожалуй, эпизод с попаданием в штангу Комличенко стал ключевым в этой встрече. Буквально через три минуты Зобнин после паса Бакаева (Зелимхан стал лучшим игроком матча, добавив к победному голу результативную передачу) показал, что совсем не обязательно обладать пушечным ударом – достаточно на исполнение катнуть мяч с левой ноги в дальний угол.

Два мяча по такой игре, когда «Спартак» получил огромное пространство для контратак, отыграть было практически невозможно. Но Комличенко снова попытался хотя бы распечатать ворота Александра Максименко и открыть счет своим голам в России. Нападающий на паузе обыграл Самюэля Жиго и бил без помех с 11-метровой отметки – и снова угодил в каркас ворот, только теперь в перекладину.

Надо было видеть, в какую припрыжку скакал на бровке Тедеско – очевидно, ошибки в обороне вызывали у наставника не меньшую бурю эмоций, чем забитые его подопечными мячи.

Мячей этих в итоге могло оказаться больше, чем два. Мог отличиться и только что вышедший на замену Гус Тил, и Понсе, головой переправлявший мяч в ворота после навеса слева, но попавший мячом в Шунина. Красно-белые на твердую четверку воплотили в жизнь план своего наставника. И, пожалуй, это был один из немногих случаев, когда рисунок игры при Тедеско у «Спартака» явственно просматривался. Да, он может кому-то не понравиться, но он принес результат – полновесные три очка.

А это сейчас для красно-белых самое главное.

РПЛ. 20-й тур

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: З.Бакаев (Соболев), 29 – 0:1. Зобнин (З.Бакаев), 62 – 0:2

«Динамо»: Шунин (к) – Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Ордец, Скопинцев – Нойштедтер, Хильемарк (Каборе, 80) – С.Шиманьски (Комличенко, 56), Игбун (Филипп, 80) – Нжи

«Спартак»: Максименко – Рассказов (Ещенко, 90), Кутепов, Жиго, Джикия (к), Айртон – Крал, Зобнин, З.Бакаев (Тил, 72) – Э.Понсе, Соболев (Ларссон, 83)

Предупреждения: Шуньич, 64. Рыков, 67

Судья: Сергей Карасев (Москва)

29 февраля. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 24 946 зрителей