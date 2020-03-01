«Гонка хромых» решит судьбу Зидана. Главное событие выходных – Эль Класико

«ГОНКА ХРОМЫХ»

Сегодня, в воскресенье, в 23:00 (мск) на «Сантьяго Бернабеу» стартует Эль Класико. Для «Реала» это будет второй топ-матч на родной арене за пять дней. В среду «сливочные» уступили еще одной команде, помешанной на контроле мяча, «Манчестер Сити», и таким образом поставили под удар шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вообще мадридский суперклуб подошел к главному противостоянию Европы если не в плохой форме, то с очевидно слабыми результатами последних игр. В пяти матчах, три из которых проводились при своих трибунах, одержана всего одна победа – в гостях над «Осасуной» (4:1). «Сельте» не без участия Федора Смолова удалось увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью (2:2), а «Реал Сосьедад» (4:3) в Кубке Испании и «Ман Сити» в ЛЧ (2:1) вообще одержали победы. Плюс поражение от «Леванте» (0:1).

«Барса» чувствует себя чуть лучше. В начале февраля каталонцы также вылетели из Кубка короля (0:1 от «Атлетика»), после чего одержали три победы подряд над «Бетисом» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбаром» (5:0) с общей разницей мячей 10-3. Правда, в Лиге чемпионов во вторник они тоже выступили неудачно. В Неаполе была зафиксирована довольно унылая со стороны сине-гранатовых ничья (1:1) со всего двумя ударами в створ за все 90 минут. Причем, сравняв счет, гости даже не претендовали на большее. Кике Сетьен стал первым тренером «Барсы» за 23 года, не выигравший дебютный матч в ЛЧ.

Так что прав экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано, назвавший нынешний Эль Класико «гонкой хромых».

НЕПРИКАЯННЫЙ ГРИЗМАНН

Конечно, на игру с «Реалом» гости выйдут предельно собранными и мотивированными, несмотря ни на что, однако команда прямо-таки утопает во внутренних проблемах, в которых напрямую виновато руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу и его подчиненных.

Все началось с приобретения Антуана Гризманна (а то и раньше), которого очень хотели видеть в команде руководители, но не сами футболисты, обиженные тем, что годом ранее он, несмотря на все договоренности, остался в «Атлетико». К тому же сильные качества француза не слишком вписываются в стиль сине-гранатовых, поэтому Эрнесто Вальверде так и не удалось вмонтировать в командную игру.

Тренера власть имущие выгнали из клуба в самый неподходящий момент – после поистине случайного поражения от «Атлетико» (2:3) в Суперкубке Испании, – чем вызвали недовольство в раздевалке. Его заменил фанат Йохана Кройфа и комбинационного футбола Кике Сетьен, но и он столкнулся с той же проблемой. И вот Гризманн уже в открытую жалуется, что партнеры нередко не видят его перемещения.

ВОЙНА ОФИСА С РАЗДЕВАЛКОЙ

Другая проблема – глубина состава. В Эль Класико из-за травм не смогут принять участие Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто, под сомнением Жерар Пике (пообещал, что все же сыграет) и Жорди Альба (AS все же поставил обоих в основу). В результате у Сетьена практически не остается вариантов ни в передней линии, ни в оборонительной. После игры с «Наполи» Бускетс публично негодует, почему «именно так все и планировалось в клубе», а Иван Ракитич недоумевает, почему кадровая проблема возникла, если она «была известна тем, кто отвечает за это направление».

Нечасто встретишь, чтобы футболисты так открыто выражали недовольство руководством, но в этом виноваты только Баромеу и Ко. Не секрет, что между командой и ее административным штабом идет полномасштабная война с применением информационных технологий. А развязал ее именно Бартомеу, заключивший контракт с компанией i3 Ventures, формально занимавшейся «защитой его имиджа в соцсетях», а по факту выливавшей тонны помоев с левых аккаунтов на игроков. И каких! Лионеля Месси, Жерара Пике и других прославленных ветеранов, отдавших «Барселоне» свои души, жизни и здоровье.

Удивительно, что Бартомеу до сих пор не подал в отставку. Так или иначе, на атмосфере в команде подобные истории сказываются крайне негативно. Если футболистам удастся сконцентрировать свою злость на сопернике, «сливочным» придется несладко, а если нет, «Барсу» ждут большие испытания.

СУДЬБА ЧЕМПИОНСТВА И ЗИДАНА

У Зинедина Зидана свои проблемы – сыграть не смогут травмированные Эден Азар и Марко Асенсио, а также дисквалифицированный Родриго. Французу придется решать, выставлять ли чистых вингеров (Винисиус, Гарет Бэйл, Лукас Васкес), способных растягивать оборону соперника в ширину, или, как не раз бывало, ограничиться номинально игроками центра поля. Возможен и гибридный вариант, который был применен против «Ман Сити». На него, кстати, и ставит AS.

Обе модели имеют свои минусы. Первая больше предназначена для контратакующего футбола и скорее всего не позволит играть с позиции силы – просто на центральной оси не хватит для этого футболистов. К тому же Винисиус, несмотря на результативную передачу, матч с «Сити» провел слабо, Бэйл присутствует на поле только формально, а Васкес в этом году всего раз вышел в основе.

С другой стороны, с пятеркой центральных в средней линии (Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско) «Реал» становится более предсказуем с мячом, а основная работа на флангах ложится на плечи крайних защитников, что, в свою очередь ведет к дисбалансу. Ферлан Менди хорош без мяча, но в атаке не особо силен. Марсело, напротив, блестяще подключается к атакам, но не слишком надежен сзади. Дани Карвахалю тоже тяжело в одиночку закрывать бровку, что наглядно показал матч в ЛЧ, в котором был очевиден перекос на противоположный край (46% атак против 31%), и ни одного удара не было нанесено после проходов через его зону ответственности.

От принятого Зизу выбора зависит исход не только данного противостояния, но и, вполне вероятно, чемпионской гонки. «Реал» своими силами отдал «Барселоне» первую строчку. И хотя отставание невелико (два очка), в случае неудачи оно станет куда более значительным. И все это на фоне поражения от «Сити». То есть Зидан в течение недели может проиграть два ключевых домашних матча, от которых будет зависеть судьба двух титулов, а возможно, и его самого. Зато победа откроет путь к золотым медалям, которых Мадрид не видел 2017 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Руководство ла лиги пригласило посетить Эль Класико игроков, тренеров и других представителей китайского клуба «Ухань Чжоэр», базирующийся в городе, где началась эпидемия коронавируса. В межсезонье клуб проводил сборы в Испании и по соображениям безопасности решил не возвращаться на родину.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ПО ВЕРСИИ AS

«Реал» (4-3-1-2): Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде), Каземиро, Кроос, Иско, Винисиус, Бензема.

«Барселона» (4-3-3): Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур, Бускетс, Де Йонг, Месси, Гризманн, Брайтвайт.

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Первый канал. Начало трансляции в 22:50 (мск)