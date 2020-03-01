«Гонка хромых» решит судьбу Зидана. Главное событие выходных – Эль Класико - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 11:57ФутболЗибрак Артем

«Гонка хромых» решит судьбу Зидана. Главное событие выходных – Эль Класико

В течение недели главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может проиграть два главных турнира. Шансы на Лигу чемпионов после домашнего поражения от «Сити» минимальны, на очереди чемпионат Испании и «Барселона».

«ГОНКА ХРОМЫХ»

Сегодня, в воскресенье, в 23:00 (мск) на «Сантьяго Бернабеу» стартует Эль Класико. Для «Реала» это будет второй топ-матч на родной арене за пять дней. В среду «сливочные» уступили еще одной команде, помешанной на контроле мяча, «Манчестер Сити», и таким образом поставили под удар шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вообще мадридский суперклуб подошел к главному противостоянию Европы если не в плохой форме, то с очевидно слабыми результатами последних игр. В пяти матчах, три из которых проводились при своих трибунах, одержана всего одна победа – в гостях над «Осасуной» (4:1). «Сельте» не без участия Федора Смолова удалось увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью (2:2), а «Реал Сосьедад» (4:3) в Кубке Испании и «Ман Сити» в ЛЧ (2:1) вообще одержали победы. Плюс поражение от «Леванте» (0:1).

«Барса» чувствует себя чуть лучше. В начале февраля каталонцы также вылетели из Кубка короля (0:1 от «Атлетика»), после чего одержали три победы подряд над «Бетисом» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбаром» (5:0) с общей разницей мячей 10-3. Правда, в Лиге чемпионов во вторник они тоже выступили неудачно. В Неаполе была зафиксирована довольно унылая со стороны сине-гранатовых ничья (1:1) со всего двумя ударами в створ за все 90 минут. Причем, сравняв счет, гости даже не претендовали на большее. Кике Сетьен стал первым тренером «Барсы» за 23 года, не выигравший дебютный матч в ЛЧ.

Так что прав экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано, назвавший нынешний Эль Класико «гонкой хромых».

НЕПРИКАЯННЫЙ ГРИЗМАНН

2

Конечно, на игру с «Реалом» гости выйдут предельно собранными и мотивированными, несмотря ни на что, однако команда прямо-таки утопает во внутренних проблемах, в которых напрямую виновато руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу и его подчиненных.

Все началось с приобретения Антуана Гризманна (а то и раньше), которого очень хотели видеть в команде руководители, но не сами футболисты, обиженные тем, что годом ранее он, несмотря на все договоренности, остался в «Атлетико». К тому же сильные качества француза не слишком вписываются в стиль сине-гранатовых, поэтому Эрнесто Вальверде так и не удалось вмонтировать в командную игру.

Тренера власть имущие выгнали из клуба в самый неподходящий момент – после поистине случайного поражения от «Атлетико» (2:3) в Суперкубке Испании, – чем вызвали недовольство в раздевалке. Его заменил фанат Йохана Кройфа и комбинационного футбола Кике Сетьен, но и он столкнулся с той же проблемой. И вот Гризманн уже в открытую жалуется, что партнеры нередко не видят его перемещения.

ВОЙНА ОФИСА С РАЗДЕВАЛКОЙ

Другая проблема – глубина состава. В Эль Класико из-за травм не смогут принять участие Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто, под сомнением Жерар Пике (пообещал, что все же сыграет) и Жорди Альба (AS все же поставил обоих в основу). В результате у Сетьена практически не остается вариантов ни в передней линии, ни в оборонительной. После игры с «Наполи» Бускетс публично негодует, почему «именно так все и планировалось в клубе», а Иван Ракитич недоумевает, почему кадровая проблема возникла, если она «была известна тем, кто отвечает за это направление».

Нечасто встретишь, чтобы футболисты так открыто выражали недовольство руководством, но в этом виноваты только Баромеу и Ко. Не секрет, что между командой и ее административным штабом идет полномасштабная война с применением информационных технологий. А развязал ее именно Бартомеу, заключивший контракт с компанией i3 Ventures, формально занимавшейся «защитой его имиджа в соцсетях», а по факту выливавшей тонны помоев с левых аккаунтов на игроков. И каких! Лионеля Месси, Жерара Пике и других прославленных ветеранов, отдавших «Барселоне» свои души, жизни и здоровье.

Удивительно, что Бартомеу до сих пор не подал в отставку. Так или иначе, на атмосфере в команде подобные истории сказываются крайне негативно. Если футболистам удастся сконцентрировать свою злость на сопернике, «сливочным» придется несладко, а если нет, «Барсу» ждут большие испытания.

СУДЬБА ЧЕМПИОНСТВА И ЗИДАНА

2

У Зинедина Зидана свои проблемы – сыграть не смогут травмированные Эден Азар и Марко Асенсио, а также дисквалифицированный Родриго. Французу придется решать, выставлять ли чистых вингеров (Винисиус, Гарет Бэйл, Лукас Васкес), способных растягивать оборону соперника в ширину, или, как не раз бывало, ограничиться номинально игроками центра поля. Возможен и гибридный вариант, который был применен против «Ман Сити». На него, кстати, и ставит AS.

Обе модели имеют свои минусы. Первая больше предназначена для контратакующего футбола и скорее всего не позволит играть с позиции силы – просто на центральной оси не хватит для этого футболистов. К тому же Винисиус, несмотря на результативную передачу, матч с «Сити» провел слабо, Бэйл присутствует на поле только формально, а Васкес в этом году всего раз вышел в основе.

С другой стороны, с пятеркой центральных в средней линии (Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско) «Реал» становится более предсказуем с мячом, а основная работа на флангах ложится на плечи крайних защитников, что, в свою очередь ведет к дисбалансу. Ферлан Менди хорош без мяча, но в атаке не особо силен. Марсело, напротив, блестяще подключается к атакам, но не слишком надежен сзади. Дани Карвахалю тоже тяжело в одиночку закрывать бровку, что наглядно показал матч в ЛЧ, в котором был очевиден перекос на противоположный край (46% атак против 31%), и ни одного удара не было нанесено после проходов через его зону ответственности.

От принятого Зизу выбора зависит исход не только данного противостояния, но и, вполне вероятно, чемпионской гонки. «Реал» своими силами отдал «Барселоне» первую строчку. И хотя отставание невелико (два очка), в случае неудачи оно станет куда более значительным. И все это на фоне поражения от «Сити». То есть Зидан в течение недели может проиграть два ключевых домашних матча, от которых будет зависеть судьба двух титулов, а возможно, и его самого. Зато победа откроет путь к золотым медалям, которых Мадрид не видел 2017 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Руководство ла лиги пригласило посетить Эль Класико игроков, тренеров и других представителей китайского клуба «Ухань Чжоэр», базирующийся в городе, где началась эпидемия коронавируса. В межсезонье клуб проводил сборы в Испании и по соображениям безопасности решил не возвращаться на родину.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ПО ВЕРСИИ AS

«Реал» (4-3-1-2): Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде), Каземиро, Кроос, Иско, Винисиус, Бензема.

«Барселона» (4-3-3): Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур, Бускетс, Де Йонг, Месси, Гризманн, Брайтвайт.

ГДЕ ПОКАЖУТ

Первый канал. Начало трансляции в 22:50 (мск)

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Доменико Тедеско: Наверное, впервые за все время работы в России слышу комплименты Главный тренер московского «Спартака» после победы в столичном дерби над «Динамо» (2:0) признал, что все в игре могло сложиться иначе, если бы форвард бело-голубых Николай Комличенко дважды попал не в штангу, а в ворота красно-белых. 29.02.2020 21:15 Футбол Мощенко Захар
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
13:08 Футбол «Тамбов» - «Рубин»: Стартовые составы
13:00 Теннис Рафаэль Надаль: Титул в Акапулько означает, что я снова хорошо начал год
13:00 Футбол Жоау Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен – он хочет добиться большего
12:49 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Потребуется еще пара месяцев, прежде чем мы увидим Рэшфорда на поле
12:44 Хоккей Анисимов - после победы над «Детройтом»: «Оттава» не прекращала бороться до конца
12:38 Футбол Роман Павлюченко: «Спартак» обыграл «Динамо» на классе
12:30 ММА «Мячик сдачи не дает». Исмаилов вновь ответил Емельяненко
12:26 Футбол Джо Коул: Обамеянг должен покинуть «Арсенал» и играть на самом высоком уровне
12:15 Хоккей Главный тренер «Флориды»: В игре против «Чикаго» Бобровский был на высоте
12:10 Футбол «Наконец-то вернулся футбол». Глушаков – о матче с «Ростовом»
11:54 Формула-1 Себастьян Феттель: Я приходил в «Феррари» для того, чтобы побеждать
11:44 Футбол Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно идет первым в таблице серии А
11:34 Футбол Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
11:17 Футбол Рауль Хименес: Попадание в Лигу чемпионов – наша большая мечта
11:03 Футбол Станислав Магкеев: Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас
10:54 Футбол Кевин Де Брюйне: Я не так сильно далек от того, чтобы завоевать «Золотой мяч»
10:22 Футбол Хосеп Гвардиола: С каждым разом победа в Кубке английской лиги дается все сложнее
10:00 Футбол Беппе Маротта: Есть риск не доиграть нынешний сезон в Италии
09:40 Бокс Гарсия победил Варгаса и завоевал бриллиантовый пояс WBC
09:28 Футбол Трой Дини: Победа над «Ливерпулем» не будет ничего значить, если мы вылетим в чемпионшип
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
Неделя в Башкирии: в сельсовете мат и в Сибае смог, котики, путана и над школой - Бог
«Маму отобрали, потому что я плохой». Почему все ругают органы опеки
У нескольких детей после посещения детсада под Белгородом обнаружили в крови токсин
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика