Попа Соболева, штанги Комличенко и предложение из Самары. Главные события тура - Советский спорт
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02 марта 2020 11:00ФутболБезъязычный Алексей

Попа Соболева, штанги Комличенко и предложение из Самары. Главные события тура

Самые важные итоги 20-го тура РПЛ в обзоре «Советского спорта».

ПОЧИН ТУРА

Денис ПОПОВИЧ

Словенский полузащитник «Крыльев Советов» стал авторов первого гола РПЛ в 2020 году. Попович открыл счет в матче с «Оренбургом» (1:1) уже после того, как его команда осталась в меньшинстве из-за удаления Срджана Мияйловича, что добавляет его мячу ценности.

ЖЕНИХ ТУРА

Максим КАРПОВ

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Во время матча на «Самара Арене» одна из болельщиц обратилась к защитнику «Крыльев» с таким плакатом: «Карпов, женись на мне, или я уйду в шоу «Холостяк»!». На девушке была фата, и она явно ждала реакции. «Не знаю, что это было, - заявил Карпов после игры. - Не бежать же на трибуну узнавать. У меня других дел полно. Я вообще-то в футбол играю».

ЗАГАДКА ТУРА

Андре ШЮРРЛЕ

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Немецкий полузащитник «Спартака» перед матчем с «Динамо» выбыл из строя на неопределенный срок. То ли из-за травмы, то ли из-за болезни - никто пока не понял. С тех пор, как красно-белые арендовали чемпиона мира 2014 года у «Боруссии», Шюррле чаще лечится, чем играет. Известный фанат «Спартака» Евгений Кафельников в соцсетях пошутил по этому поводу: «Он ничего не жрет, видимо, кальция в организме не хватает».

ОБОРОТКА ТУРА

Андрей ЕГОРЫЧЕВ - Марио ФЕРНАНДЕС

Полузащитник «Урала» на 90-й минуте запорол выход один на один с Игорем Акинфеевым, а в ответной атаке лидер ЦСКА Марио Фернандес сравнял счет эффектным ударом после красивой обработки мяча. Классическая иллюстрация футбольной мудрости: не забиваешь ты - забивают тебе. «Егорычев сильно переживает, но команда его поддержит», - заявил после матча главный тренер горняков Дмитрий Парфенов.

ДРАКА ТУРА

«ДИНАМО» - «СПАРТАК»

Фаны бело-голубых и красно-белых перед субботним дерби устроили потасовку на станции метро «Маяковская». Также они схлестнулись возле отеля «Советский» на Ленинградке и непосредственно у «ВТБ Арены», где проходил матч. В столкновениях участвовали десятки людей, полиция начала проверку.

ПЯТАЯ ТОЧКА ТУРА

Александр СОБОЛЕВ

03-Пятая Точка тура_Скриншот

Свой дебют за «Спартак» арендованный у «Крыльев» форвард ознаменовал невероятно мягкой обработкой мяча. Передачу от Зелимхана Бакаева Соболев принял местом чуть ниже спины, и тут же выдал ответный пас, ставший голевым.

НЕВЕЗЕНИЕ ТУРА

Николай КОМЛИЧЕНКО

Новичок «Динамо» к удивлению многих не попал в стартовый состав на дерби, зато после перерыва сотряс штангу и перекладину ворот «Спартака». Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско признал, что его команде откровенно повезло.

ВАР ТУРА

Сергей ЛАПОЧКИН

03-ВАР ТУРА

Впервые в истории на всех матчах тура пемьер-лиги работали видеоповторы. Самое большое влияние на ход игры система ВАР оказала в Грозном. На 64-й минуте Лапочкин сначала удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова за фол последней надежды, а затем вернул игрока на поле, усмотрев случившееся до этого нарушение со стороны полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. После игры представители «Ростова» подали протест в РФС.

ЭКСКУРСИЯ ТУРА

«РУБИН»

03-Экскурсия тура

На первый для Леонида Слуцкого матч РПЛ после его возвращения из Европы казанскую команду доставили с 50-минутным опозданием. Водитель автобуса перепутал стадион в Нижнем Новгороде, где «Рубин» должен был сыграть с «Тамбовом». «Хорошая экскурсия получилась, - отшутился Слуцкий. - Поездили по Нижнему, посмотрели город».

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